и промочил нас с головы до ног, мы остались довольны.

Посмотрели все, что было обещано: Байкал, маленькую часть кругобайкальской железной дороги, горные хребты, вулканы, водопад, кедры-великаны и ещё много всего интересного. Посетили духовные места Бурятского народа и познакомились с его обычаями. Насладились великолепной Бурятской кухней. Пробежались по базару-рынку, закупили трав для чая. Набрали целебной воды, Искупались- прогрелись в термальном целебном источнике. Вишенкой на торте был вечерний ужин с видом на уже почти ночной Байкал-как это было красиво!!!

Программа очень насыщенна!!! И мы взяли все, что смогли))) уехали в 9 утра. Приехали ближе к 23 часам. Да, мы устали. Сказать, что мы промокли-это ничего не сказать- с нас лилось рекой… Зонты и ветровки нас не спасли. Но все компенировалось незабываемыми эмоциями!!!!

Микроавтобус комфортный,. Гид Александр очень много знает и умеет это рассказать. Интересно было и младшим 13 лет и старшим 70+

И ещё немного советов:

1) Если будете посещать термальный источник в Жемчуге, возьмите сланцы или шлепки. В раздевалках много народа и грязно. Правда, мы обошлись кроссовками, но это неудобно. Больше 20 мин принимать эти ванны не рекомендуют, но как было хорошо прогреться там после проливного дождя- это не передать!!!! Круче, наверное, может быть только зимой)))

2) Не стесняйтесь, попросите Александра помочь с выбором блюд. Так вы сыкономите время на заказе. Александр очень тактичен, подробно расскажет вам о кухне, но сам не будет вам что-то навязывать.

3) С собой можно взять бутылки для целебной воды. Мы потеряли время на их покупку.

Эти советы не обязательны к выполнению, но, надеюсь, они вам помогут не отвлекаться на мелочи и насладиться этой замечательной экскурсией. Может вы сможете увидеть ещё больше)))

Александр, спасибо огромное за фантастическое путешествие и наши незабываемые эмоции!!! Особое спасибо Вам за отличные семейные фото!!!