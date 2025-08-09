Мои заказы

Улан-Удэ – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Улан-Удэ» в Иркутске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
На машине
13 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастическое путешествие в Бурятию
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: древние курганы, буддийские храмы и живописные виды Байкала. Вас ждут уникальные впечатления и бурятская кухня
Начало: По договоренности
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 665 ₽ за всё до 6 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
На машине
13 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Паломничество в Иволгинский дацан + Улан-Удэ - из Иркутска
На поезде
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Паломничество в Иволгинский дацан + Улан-Удэ - из Иркутска
Отправиться к сердцу буддизма России, увидеть Байкал с поезда и погулять по столице Бурятии
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
27 600 ₽ за всё до 3 чел.
Из Иркутска - в Иволгинский дацан и Улан-Удэ
На машине
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Иркутска - в Иволгинский дацан и Улан-Удэ
Паломничество к сердцу бурятской культуры и духу буддийской мудрости
Начало: В аэропорта или железнодорожного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 07:00
15 дек в 07:00
16 дек в 07:00
15 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 августа 2025
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
    Было идеально комфортно и безопасно.
    Гид идеально хорошо и грамотно
    ведёт рассказ.
    Слушать экскурсионную программу очень приятно:все доступно и максимально понятно(даже отдельные туристы, которые шли по этому же маршруту сами по себе,останавливались и слушали Александра).
    Непременно будем стремиться ещё раз приехать в Тункинскую долину только с этим гидом!
    Огромное спасибо вам,Александр за непередоваемые чувства от нашей совместной поездки от семьи Казанцевых из Краснодара!
    Александр-вы лучший гид в городе,всего вам самого найлучшего!!!

  • М
    Маргарита
    4 июля 2025
    Малое море Байкала и Тажеранские степи
    Отличная поездка получилась! Столько интересных мест за один день! Покатались, как на сафари, по Тажеранским степям, карабкались в горы, спускались
    в пещеры, два раза искупались в Байкале, видели наскальные рисунки, посетили карьер по добыче мрамора и много ещё чего интересного было. Влюбились просто в эти места. Спасибо Александру за эту насыщенную и очень интересную поездку. В течение всей экскурсии он рассказывал нам обо всем, что нас окружало. Настоящий экскурсовод. Человек, который очень любит свой край и делает всё, чтобы его полюбили и мы с вами. Спасибо, Александр!

  • Д
    Дмитрий
    17 ноября 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    В первый раз я подписался на подобный формат экскурсии. Чтобы куда-то ехать, где-то ходить, что-то смотреть и слушать рассказы и
    некоторые сводки. И это было просто потрясающе! Я как офисный работник получил огромнейшее удовольствие!
    Горы, долина, деревушки, Байкал, рыбный рынок, горячие источники - все это было восхитительно. Жаль, что камера не передаёт всех тех ощущений, которые мы испытали в поездке. Особенно классно было посмотреть на горные водопады, которые ещё не замерзли, а потом искупаться в горячих источниках, в которых на выходе вода с температурой 55 градусов. Самый незабываемый опыт, который я хотел бы повторить в других направлениях.
    Отдельный абзац про моё возмущение:
    Александр чудесный экскурсовод и просто отличный и замечательный человек. Он весь день нас полностью сопровождал, объяснял "что, зачем, почему", отвечал на наши вопросы и самостоятельно вел нас по всем местам, где это было необходимо. Хочется ответить на все несправедливые плохие отзывы - вы забываете, что ваш гид тоже человек! У него тоже есть потребности и если вам что-то не нравится, то говорите! Александр вас выслушает и вы вместе сможете найти компромисс, как с любым взрослым и понимающим человеком. Считаю все плохие отзывы несправедливыми и бесчестными!
    Единственный минус в экскурсии (небольшой) - у Александра отличный музыкальный вкус, но он постоянно проматывает самые интересные треки:)
    P.S. а сказать мы постеснялись, простите

  • Д
    Диана
    1 ноября 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Спасибо, за отличное путешествие в Бурятию. Было очень интересно окунуться в их традиции. Узнали много чего нового.
  • Г
    Голуб
    31 октября 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    С удовольствием посетили Бурятию с Александром. Программа достаточно насыщенная. Все локации продуманы и сопровождались подробным рассказом гида. Спасибо за отличный день!
  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Поездка действительно фантастическая. Невероятные пейзажи и природа Бурятии не оставляют равнодушными
  • К
    Кирилл
    5 августа 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Путешествие с Александром действительно получилось фантастическим. Великолепный рассказчик с профильным образованием, доступной манерой изложения
    материала, отзывающийся на ваши пожелания - это дорогого стоит. Я очень редко в своих поездках встречал гидов такого высокого уровня и поэтому мне вдвойне приятно, что удалось в его компании провести этот день.
    Огромное спасибо за незабываемое путешествие и отличный рассказ.

  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Нам очень понравилось путешествие, сказочные места, прекрасные виды, интересные остановки по маршруту. Наш гид Александр на протяжении всего дня рассказывал
    интересно и душевно. Александр нас не погонял и мы успели увидеть все что планировали. Остановились в кафе и попробовали бурятскую кухню,очень вкусно. Словом,путешествие прошло замечательно. Море позитива и хороших впечатлений. Спасибо, Саша. Всем советуем.

  • М
    Михаил
    21 мая 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Все по плану.
    Ожидания соответствуют содержанию.
    Спасибо!
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Спасибо Александру. Очень много знает и интересно рассказывает. А горячие источники при минус почти 40 были бесподобны. Поездка удалась!
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида
    Александра.

    Выезжали рано, поэтому думали, что можно будет подремать в пути. Но не тут то было, так интересно начал рассказывать, с самого начала поездки, Александр о любимом им крае: об архитектуре Иркутска, о геологическом формировании местности, о градообразующих предприятиях, о строительстве Транссиба и КБЖД, об истории освоения восточной Сибири, о традициях бурятских и монгольских народов, о национальных кухнях и о многом другом! Было очень интересно и познавательно. По пути осмотрели очень много достопримечательностей, честно говоря, думал что мы осмотрим 2-3 места и поедем обратно, но по факту мы увидели: кругобайкальскую железную дорогу, южную оконечность Байкала, буддийскую ступу просветления, вулканы, отличное кафе с недорогой бурятской национальной кухней, буддийский дацан, монгольский рынок, горы и водопады Восточных Саян с замечательной прогулкой. И это далеко не весь список. В ходе экскурсии Александр был чуток к нашим просьбам, отвечал на все вопросы, останавливался если мы просили сфотографироваться или перекусить, подсказывал что и где лучше купить и где недорого пообедать, что попробовать, а что лучше не стоит. В общем экскурсия превзошла наши ожидания!!! Масса впечатлений осталась у нас в сердцах. Естественно мы всем советуем воспользоваться услугами этого ГИДА! ГИДА с большой буквы!!!

  • С
    Светлана
    7 февраля 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых местах, всегда была возможность
    купить что-то в дорогу или кофе. Погода была чудесная и нам открылись невероятные виды💥 Мы даже не ожидали, что программа такая насыщенная! Заезжали в Аршан и совершили прогулку в природном парке, останавливались в буддийском дацане и видели очень красивые места (даже древний вулкан). Александр поразил нас своими знаниями в истории и различными интересными фактами о регионе, так же обед и ужин мы проводили в колоритных местах с национальной кухней.
    В конце экскурсии заезжали в горячие источники (все необходимое берите с собой). Так же советуем взять пустую бутылку, если вы хотите налить воду из источника с собой) Были на рынке трав и разных товаров/сувениров. Очень довольны, обязательно приедем еще! Спасибо 🌲

  • Л
    Линда
    30 августа 2023
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Экскурсия в Бурятию получилась насыщенной, за окном красивущая природа,наблюдая и восхищаясь которой не замечаешь часовых переездов.
    Останавливались в прекрасных местах для
    фото.
    Рассказ Александра был настолько подробным и познавательным, что мы переживали не запомнить и трети!
    С душой рассказанные истории края, связанные с ним легенды пробуждали интерес, мы задали вопросы и получали исчерпывающие ответы.
    Обедали в Кафе Бурятской кухни и там Александр познакомил нас с составом блюд и порекомендовал выбрать обед, с учетом наших предпочтений.
    Нам было вкусно, при условии, что наш обычный рацион включает очень мало мяса, а Бурятская кухня лишена рыбных блюд.
    Мы прогулялись неспешно до водопада, разглядели в лесу птичек, бурундучков, растения, которые увидели впервые.
    Нас не торопили, и это стало дополнительной ценностью такой продолжительный поездки.

    Заезжали мы и на горячие источники уже к вечеру. Детям и мужу понравились ванны,посидели как положено 15 мин, народу много конечно, сервис минимальный, учитывайте этот момент, чтобы не разочароваться в целом всей экскурсией.
    Сейчас есть деревянный настил вокруг ванн, раздевалка, в шкафчиках с замочком можно оставить личные вещи.
    Душа нет, санузел не современный.
    Мы понимали, что нас ждет по сервису и оснащению данного курорта и не относились предвзято.
    По пути домой мы остановились поужинать в кафе С прекрасным видом чуть выше Култука.
    Было уже поздно 21.00, но приближающееся полнолуние отлично освещало Байкал
    Вкусная кухня, кофе капсульный и мы брали пельмешки по-таежному.
    И тут, несмотря на поздний час, Александр нас не торопил, не отменил ужин, хотя мы были не против поужинать дома.
    Все прошло по плану, мягкое вождение и комфортный автомобиль абсолютно не утомили нас в 13 ч экскурсии.
    С благодарностью,Александр,к вашей работе,выполненной с любовью!

  • Н
    Наталья
    19 июля 2023
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Александр был прекрасен! Он встретил нас в аэропорту и повез в фантастические дали! Огромное количество информации, пока выезжали из города
    Иркутск провел нам экскурсию из машины. Виды и природа там фантастические, программа очень насыщенная и безумно интересная! На маршруте мы останавливались в чудесных бюджетных, калоритных кафе, где прям вкусная еда и никаких последствий. Машина чистая и комфортабельная, водитель опытный. Бурятия осталась в сердце и Александр этому поспособствовал.

  • В
    Вячеслав
    14 июля 2023
    Малое море Байкала и Тажеранские степи
    Замечательная по насыщенности и продолжительности экскурсия. Александр много и интересно расказывал. Экскурсия была проведена в очень красивых и малопосещаемых иными туристами местах. Спасибо Александр, если получится, то с удовольствием поедем ещё с Вами.
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2023
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    28 марта отправились на экскурсию в Бурятию в сопровождении Александра. Очень насыщенно и весело провели день. Остались очень довольны!
  • Г
    Галина
    30 января 2023
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Незабываемое путешествие!!!! Прошло уже полгода, а перед глазами - великолепные виды. Даже несмотря на проливной дождь, который начался в Аршане
    и промочил нас с головы до ног, мы остались довольны.
    Посмотрели все, что было обещано: Байкал, маленькую часть кругобайкальской железной дороги, горные хребты, вулканы, водопад, кедры-великаны и ещё много всего интересного. Посетили духовные места Бурятского народа и познакомились с его обычаями. Насладились великолепной Бурятской кухней. Пробежались по базару-рынку, закупили трав для чая. Набрали целебной воды, Искупались- прогрелись в термальном целебном источнике. Вишенкой на торте был вечерний ужин с видом на уже почти ночной Байкал-как это было красиво!!!
    Программа очень насыщенна!!! И мы взяли все, что смогли))) уехали в 9 утра. Приехали ближе к 23 часам. Да, мы устали. Сказать, что мы промокли-это ничего не сказать- с нас лилось рекой… Зонты и ветровки нас не спасли. Но все компенировалось незабываемыми эмоциями!!!!
    Микроавтобус комфортный,. Гид Александр очень много знает и умеет это рассказать. Интересно было и младшим 13 лет и старшим 70+
    И ещё немного советов:
    1) Если будете посещать термальный источник в Жемчуге, возьмите сланцы или шлепки. В раздевалках много народа и грязно. Правда, мы обошлись кроссовками, но это неудобно. Больше 20 мин принимать эти ванны не рекомендуют, но как было хорошо прогреться там после проливного дождя- это не передать!!!! Круче, наверное, может быть только зимой)))
    2) Не стесняйтесь, попросите Александра помочь с выбором блюд. Так вы сыкономите время на заказе. Александр очень тактичен, подробно расскажет вам о кухне, но сам не будет вам что-то навязывать.
    3) С собой можно взять бутылки для целебной воды. Мы потеряли время на их покупку.
    Эти советы не обязательны к выполнению, но, надеюсь, они вам помогут не отвлекаться на мелочи и насладиться этой замечательной экскурсией. Может вы сможете увидеть ещё больше)))
    Александр, спасибо огромное за фантастическое путешествие и наши незабываемые эмоции!!! Особое спасибо Вам за отличные семейные фото!!!

  • О
    Ольга
    5 августа 2022
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Спасибо Александру за действительно фантастическое путешествие! Тункинская долина прекрасна, а поход по горам к водопаду, хоть и не очень-то простой
    в дождь и грязь под ногами, даёт возможность насладиться видами, а после него купание в горячем источнике снимает всю усталость. Александр очень интересно рассказывал и с немыслимым буддистским спокойствием отвечал на самые дурацкие вопросы. Отдельно надо отметить потрясающее водительское мастерство, по горным серпантинам было ехать комфортно и безопасно, даже ночью в полной темноте. Еда в местах остановок тоже понравилась, все вкусно и аутентично. Может быть, только несколько затянули время на пути туда, ну так сами виноваты, хотелось все посмотреть и сфотографировать. Все равно в итоге успели посетить все намеченные по плану места и вернуться вовремя (в 23:-)). В общем, всем рекомендую, впечатления отличные!

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2022
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Мы в восторге! Есть небольшие претензии именно к термальным источникам, если кто соберётся, то имейте ввиду, что кроме самих термальных
    источников там нет ничего в части удобств. Но это замечание нисколько не умаляет профессиональных качеств гида. Все прошло замечательно! Впечатлений на 100%

  • О
    Оксана
    15 июля 2022
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Я с Александром была на экскурсиях "Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию","Листвянка — туристическая столица Байкала","Нетуристический Байкал: от КБЖД до
    порта" и "Малое море Байкала и Тажеранские степи".
    Обычно я не выбираю одного гида на несколько экскурсий, но тут рискнула и ни разу не пожалела.
    Александр - прекрасный экскурсовод, обладающий огромным и интересным запасом знаний, очень внимательный к пожеланиям туристов, а также пунктуальный и обязательный (для меня это крайне важно).
    Буду советовать Александра всем своим знакомым, собирающимся на Байкал и обязательно вернусь сама.

