Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастическое путешествие в Бурятию
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: древние курганы, буддийские храмы и живописные виды Байкала. Вас ждут уникальные впечатления и бурятская кухня
Начало: По договоренности
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 665 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Паломничество в Иволгинский дацан + Улан-Удэ - из Иркутска
Отправиться к сердцу буддизма России, увидеть Байкал с поезда и погулять по столице Бурятии
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
27 600 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Иркутска - в Иволгинский дацан и Улан-Удэ
Паломничество к сердцу бурятской культуры и духу буддийской мудрости
Начало: В аэропорта или железнодорожного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 07:00
15 дек в 07:00
16 дек в 07:00
15 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 августа 2025Прекрасный маршрут-теренкур в Аршане был подобран для нас Александром,учитывая наш возраст.
Было идеально комфортно и безопасно.
Гид идеально хорошо и грамотно
- ММаргарита4 июля 2025Отличная поездка получилась! Столько интересных мест за один день! Покатались, как на сафари, по Тажеранским степям, карабкались в горы, спускались
- ДДмитрий17 ноября 2024В первый раз я подписался на подобный формат экскурсии. Чтобы куда-то ехать, где-то ходить, что-то смотреть и слушать рассказы и
- ДДиана1 ноября 2024Спасибо, за отличное путешествие в Бурятию. Было очень интересно окунуться в их традиции. Узнали много чего нового.
- ГГолуб31 октября 2024С удовольствием посетили Бурятию с Александром. Программа достаточно насыщенная. Все локации продуманы и сопровождались подробным рассказом гида. Спасибо за отличный день!
- ЕЕлена11 августа 2024Поездка действительно фантастическая. Невероятные пейзажи и природа Бурятии не оставляют равнодушными
- ККирилл5 августа 2024Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Путешествие с Александром действительно получилось фантастическим. Великолепный рассказчик с профильным образованием, доступной манерой изложения
- ООльга18 июня 2024Нам очень понравилось путешествие, сказочные места, прекрасные виды, интересные остановки по маршруту. Наш гид Александр на протяжении всего дня рассказывал
- ММихаил21 мая 2024Все по плану.
Ожидания соответствуют содержанию.
Спасибо!
- ООльга11 апреля 2024Спасибо Александру. Очень много знает и интересно рассказывает. А горячие источники при минус почти 40 были бесподобны. Поездка удалась!
- ООльга12 февраля 2024Своё долгожданное путешествие на Байкал мы решили разбавить посещением гор и заказали экскурсию из Иркутска в восточные Саяны у гида
- ССветлана7 февраля 2024Нам очень понравилось путешествие с Александром 🔥 Очень комфортный и большой джип, делали остановки в красивых местах, всегда была возможность
- ЛЛинда30 августа 2023Экскурсия в Бурятию получилась насыщенной, за окном красивущая природа,наблюдая и восхищаясь которой не замечаешь часовых переездов.
Останавливались в прекрасных местах для
- ННаталья19 июля 2023Александр был прекрасен! Он встретил нас в аэропорту и повез в фантастические дали! Огромное количество информации, пока выезжали из города
- ВВячеслав14 июля 2023Замечательная по насыщенности и продолжительности экскурсия. Александр много и интересно расказывал. Экскурсия была проведена в очень красивых и малопосещаемых иными туристами местах. Спасибо Александр, если получится, то с удовольствием поедем ещё с Вами.
- ТТатьяна29 марта 202328 марта отправились на экскурсию в Бурятию в сопровождении Александра. Очень насыщенно и весело провели день. Остались очень довольны!
- ГГалина30 января 2023Незабываемое путешествие!!!! Прошло уже полгода, а перед глазами - великолепные виды. Даже несмотря на проливной дождь, который начался в Аршане
- ООльга5 августа 2022Спасибо Александру за действительно фантастическое путешествие! Тункинская долина прекрасна, а поход по горам к водопаду, хоть и не очень-то простой
- ЕЕкатерина31 июля 2022Мы в восторге! Есть небольшие претензии именно к термальным источникам, если кто соберётся, то имейте ввиду, что кроме самих термальных
- ООксана15 июля 2022Я с Александром была на экскурсиях "Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию","Листвянка — туристическая столица Байкала","Нетуристический Байкал: от КБЖД до
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Улан-Удэ»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Улан-Удэ" можно забронировать 4 экскурсии от 15 000 до 27 990. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Улан-Удэ», 67 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль