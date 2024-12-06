Представьте себе день, полный открытий и впечатлений на берегу великого Байкала. Вас ждет поселок Листвянка, где каждый камень и домик рассказывает свою историю.Этнографический музей «Тальцы» перенесет вас в прошлое, позволит

прикоснуться к быту и культуре народов Прибайкалья. В лимнологическом музее вы узнаете все о уникальной экосистеме озера Байкал, а подъем на пик Черского откроет захватывающие виды на озеро и его окрестности. Не упустите возможность прогуляться по набережной, посетить сувенирный рынок и проникнуться духом этого места

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Погружение в культуру Прибайкалья

Вы сможете не только увидеть быт, но и познакомиться с уникальной культурой народов Прибайкалья. Это возможность ощутить дух времени, который царил среди наших предков.

Ощутите атмосферу прошлого

Вас ждёт увлекательное путешествие, где вы сможете:

Поработать с инструментами, которые использовали наши предки в строительстве и повседневной жизни.

Посетить настоящие остроги, построенные более 300 лет назад, и увидеть, как жили люди в те времена.

Уникальные знания о Байкале

Одной из остановок станет Байкальский лимнологический музей. Здесь вы узнаете о невероятной уникальности озера Байкал и его обитателей. Это отличная возможность расширить свои знания о природе и экосистеме этого удивительного места.

Природа и отдых

Также вы сможете насладиться прогулкой по парку на пик Черского, где вас ждет захватывающий подъем на гору. Ощутите свежесть воздуха и красоту окружающих пейзажей!

Сувениры и местные традиции

Не забудьте посетить уличный сувенирный рынок, где можно найти уникальные изделия местных мастеров. Прогулка по набережной Байкала станет прекрасным завершением вашего дня, наполнив его впечатлениями и новыми открытиями.