Вы сможете не только увидеть быт, но и познакомиться с уникальной культурой народов Прибайкалья. Это возможность ощутить дух времени, который царил среди наших предков.
Ощутите атмосферу прошлого
Вас ждёт увлекательное путешествие, где вы сможете:
Поработать с инструментами, которые использовали наши предки в строительстве и повседневной жизни.
Посетить настоящие остроги, построенные более 300 лет назад, и увидеть, как жили люди в те времена.
Уникальные знания о Байкале
Одной из остановок станет Байкальский лимнологический музей. Здесь вы узнаете о невероятной уникальности озера Байкал и его обитателей. Это отличная возможность расширить свои знания о природе и экосистеме этого удивительного места.
Природа и отдых
Также вы сможете насладиться прогулкой по парку на пик Черского, где вас ждет захватывающий подъем на гору. Ощутите свежесть воздуха и красоту окружающих пейзажей!
Сувениры и местные традиции
Не забудьте посетить уличный сувенирный рынок, где можно найти уникальные изделия местных мастеров. Прогулка по набережной Байкала станет прекрасным завершением вашего дня, наполнив его впечатлениями и новыми открытиями.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Одежда по погоде, частые ветра
Отдельно оплачиваются входные билеты по программе:
Наличные для сувениров
Перекус
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.