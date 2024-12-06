Поселок Листвянка и музей Тальцы (Все включено)

Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений на берегу великого Байкала. Вас ждет поселок Листвянка, где каждый камень и домик рассказывает свою историю.

Этнографический музей «Тальцы» перенесет вас в прошлое, позволит
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прикоснуться к быту и культуре народов Прибайкалья.

В лимнологическом музее вы узнаете все о уникальной экосистеме озера Байкал, а подъем на пик Черского откроет захватывающие виды на озеро и его окрестности.

Не упустите возможность прогуляться по набережной, посетить сувенирный рынок и проникнуться духом этого места

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Байкала
  • 🏛 Посещение этнографического музея
  • 🔬 Интересные факты о Байкале
  • 🏞 Прогулка по живописным местам
  • 🛍 Сувенирный рынок
    • Поселок Листвянка и музей Тальцы (Все включено)
    Поселок Листвянка и музей Тальцы (Все включено)
    Поселок Листвянка и музей Тальцы (Все включено)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Этнографический музей Тальцы
  • Байкальский лимнологический музей
  • Пик Черского
  • Сувенирный рынок
  • Набережная Байкала

    • Описание экскурсии

    Погружение в культуру Прибайкалья

    Вы сможете не только увидеть быт, но и познакомиться с уникальной культурой народов Прибайкалья. Это возможность ощутить дух времени, который царил среди наших предков.

    Ощутите атмосферу прошлого

    Вас ждёт увлекательное путешествие, где вы сможете:

    • Поработать с инструментами, которые использовали наши предки в строительстве и повседневной жизни.
    • Посетить настоящие остроги, построенные более 300 лет назад, и увидеть, как жили люди в те времена.

    Уникальные знания о Байкале

    Одной из остановок станет Байкальский лимнологический музей. Здесь вы узнаете о невероятной уникальности озера Байкал и его обитателей. Это отличная возможность расширить свои знания о природе и экосистеме этого удивительного места.

    Природа и отдых

    Также вы сможете насладиться прогулкой по парку на пик Черского, где вас ждет захватывающий подъем на гору. Ощутите свежесть воздуха и красоту окружающих пейзажей!

    Сувениры и местные традиции

    Не забудьте посетить уличный сувенирный рынок, где можно найти уникальные изделия местных мастеров. Прогулка по набережной Байкала станет прекрасным завершением вашего дня, наполнив его впечатлениями и новыми открытиями.

    Любой день по запросу

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Листвянка
    • Этнографический музей Тальцы
    • Пик Черского
    • Озеро Байкал
    • Рыбный и сувенирный рынки
    • Лимнологический музей
    Что включено
    • Программа в Тальцах + входные билеты
    • Билеты на подъёмник в одну сторону
    • Трансфер
    • Вода
    • Входные билеты Музей
    • Экскурсионная программа
    Что не входит в цену
    • Сувениры
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Иркутск
    Когда и сколько длится?
    Когда: Любой день по запросу
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Одежда по погоде, частые ветра
    • Отдельно оплачиваются входные билеты по программе:
    • Наличные для сувениров
    • Перекус
    • ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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