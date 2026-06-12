В Иркутске дети могут окунуться в мир профессий, примерив на себя роли диджея, врача, рок-звезды и других. Мастер-классы включают приготовление пиццы и создание слаймов. В конце мероприятия зажигательный плей-дэнс под популярные k-pop мотивы. Подходит для детей от 4 до 14 лет. Родители могут участвовать по желанию. Отличный выбор для семейного отдыха и праздников
6 причин купить этот мастер-класс
- 🔥 Пожарный опыт
- 👮 Полицейские приключения
- 🎧 Диджейские навыки
- 🍕 Приготовление пиццы
- 🎨 Творческие мастер-классы
- 💃 Танцы под k-pop
Что можно увидеть
- Парк профессий
Описание мастер-класса
- Мы расскажем ребятам всё о профессиях и предложим попробовать себя в понравившейся роли. Можно побыть пожарным и потушить огонь водой. Или стать полицейским и поймать преступника. Выйти в прямой эфир как радиоведущий, поработать на ферме или стройке, отправиться в туристический поход — выбор огромный!
- Затем ребята отправятся на мастер-класс, который вы заранее выберете для них. Можно приготовить пиццу или сахарную вату, сделать слайм, расписать значки и многое другое.
- В конце экскурсии — зажигательный плей-дэнс. Дети от души потанцуют под k-pop — современные корейские мотивы, столь популярные сейчас у молодёжи.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям от 4 до 14 лет.
- О тематике мастер-класса договариваемся заранее, чтобы мы подготовили все необходимые материалы.
- Дети могут находиться на территории без присмотра родителей. Родители участвуют по желанию и заранее покупают себе билеты.
- На территории есть ресторан и зона аттракционов. Оплачиваются дополнительно по желанию.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- По запросу организуем день рождения или другой праздник для вас. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Детский билет (4–14 лет)
|850 ₽
|Взрослый билет (от 14 лет)
|200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 20 туристов
Привет, меня зовут Анастасия! Работаю в сфере развлечений 3 года, устраиваю экскурсии, дни рождения, Новый год и выпускные. Помогаю родителям в организации весёлого и полезного досуга детей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
Отличная экскурсия по цене билета ниже, чем на кассе в 3 раза. Отличий никаких + мастер-класс входит в стоимость.
спасибо большое
спасибо большое
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К
Ребенок (6,5 лет) был в восторге! Очень классная локация. Потрясающе интересный Город. Благодарю девчонок, кто сопровождал детей. 100 баллов! Если хотите порадовать своего малыша- берите экскурсию смело! Рекомендую!
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