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Путешествие в город профессий в Иркутске

Дети от 4 до 14 лет смогут попробовать себя в различных профессиях, от пожарного до радиоведущего, и повеселиться на танцплощадке
В Иркутске дети могут окунуться в мир профессий, примерив на себя роли диджея, врача, рок-звезды и других. Мастер-классы включают приготовление пиццы и создание слаймов. В конце мероприятия зажигательный плей-дэнс под популярные k-pop мотивы. Подходит для детей от 4 до 14 лет. Родители могут участвовать по желанию. Отличный выбор для семейного отдыха и праздников
5
2 отзыва

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🔥 Пожарный опыт
  • 👮 Полицейские приключения
  • 🎧 Диджейские навыки
  • 🍕 Приготовление пиццы
  • 🎨 Творческие мастер-классы
  • 💃 Танцы под k-pop
Путешествие в город профессий в Иркутске
Путешествие в город профессий в Иркутске
Путешествие в город профессий в Иркутске

Что можно увидеть

  • Парк профессий

Описание мастер-класса

  • Мы расскажем ребятам всё о профессиях и предложим попробовать себя в понравившейся роли. Можно побыть пожарным и потушить огонь водой. Или стать полицейским и поймать преступника. Выйти в прямой эфир как радиоведущий, поработать на ферме или стройке, отправиться в туристический поход — выбор огромный!
  • Затем ребята отправятся на мастер-класс, который вы заранее выберете для них. Можно приготовить пиццу или сахарную вату, сделать слайм, расписать значки и многое другое.
  • В конце экскурсии — зажигательный плей-дэнс. Дети от души потанцуют под k-pop — современные корейские мотивы, столь популярные сейчас у молодёжи.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт детям от 4 до 14 лет.
  • О тематике мастер-класса договариваемся заранее, чтобы мы подготовили все необходимые материалы.
  • Дети могут находиться на территории без присмотра родителей. Родители участвуют по желанию и заранее покупают себе билеты.
  • На территории есть ресторан и зона аттракционов. Оплачиваются дополнительно по желанию.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
  • По запросу организуем день рождения или другой праздник для вас. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Детский билет (4–14 лет)850 ₽
Взрослый билет (от 14 лет)200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 20 туристов
Привет, меня зовут Анастасия! Работаю в сфере развлечений 3 года, устраиваю экскурсии, дни рождения, Новый год и выпускные. Помогаю родителям в организации весёлого и полезного досуга детей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
о
Отличная экскурсия по цене билета ниже, чем на кассе в 3 раза. Отличий никаких + мастер-класс входит в стоимость.
спасибо большое
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К
Ребенок (6,5 лет) был в восторге! Очень классная локация. Потрясающе интересный Город. Благодарю девчонок, кто сопровождал детей. 100 баллов! Если хотите порадовать своего малыша- берите экскурсию смело! Рекомендую!
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