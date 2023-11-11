Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Приглашаем в парк профессий, где дети попробуют себя в разных сферах — поработают диджеем, врачом, рок-звездой, поваром, строителем, радиоведущим, пожарным, полицейским… Сделают пиццу или слайм, повеселятся на танцплощадке и приобретут полезные умения. А наши гиды обязательно поддержат и помогут раскрыть их интересы и таланты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы расскажем ребятам всё о профессиях и предложим попробовать себя в понравившейся роли. Можно побыть пожарным и потушить огонь водой. Или стать полицейским и поймать преступника. Выйти в прямой эфир как радиоведущий, поработать на ферме или стройке, отправиться в туристический поход — выбор огромный!
- Затем ребята отправятся на мастер-класс, который вы заранее выберите для них. Можно приготовить пиццу или сахарную вату, сделать слайм, расписать значки и многое другое.
- В конце экскурсии — зажигательный плей-дэнс. Дети от души потанцуют под k-pop — современные корейские мотивы, столь популярные сейчас у молодёжи.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям от 4 до 14 лет.
- О тематике мастер-класса договариваемся заранее, чтобы мы подготовили все необходимые материалы.
- Дети могут находиться на территории без присмотра родителей. Родители участвуют по желанию и заранее покупают себе билеты.
- На территории есть ресторан и зона аттракционов. Оплачиваются дополнительно по желанию.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- По запросу организуем день рождения или другой праздник для вас. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Советской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Иркутске
Привет, меня зовут Анастасия! Работаю в сфере развлечений 3 года, устраиваю экскурсии, дни рождения, Новый год и выпускные. Помогаю родителям в организации весёлого и полезного досуга детей.
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