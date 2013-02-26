Без лишней суеты отправляемся путешествовать по самому глубокому озеру мира. Посвятим 5 дней уединению с природой и магическим историям об известных локациях. Насладимся пейзажами Малого Моря, побываем на мистической скале Шаманке, поднимемся к ступе Просветления и узнаем секреты Долины каменных духов. В свободное от экскурсий время будем расслабляться в баньке и пробовать байкальские травяные чаи.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за всё до 16 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Куртка-ветровка и теплые кофты;

Кепка/ шляпа/ бандана/ платок;

Лёгкая шапка;

Купальник;

Футболки/рубашки с длинным рукавом;

Брюки;

Для женщин — платье или юбка ниже колен (для посещения храмов).

Кроссовки;

Сандалии;

Обувь для пляжа

Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

Солнцезащитные очки

Личная аптечка

Средства личной гигиены;

Накидка от дождя

Маленькие гидромешки под документы;

Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;

Тонкие перчатки;

Зонт;

Наличные деньги

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:

1. Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске (без изменения стоимости программы)

2. Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 9 000 рублей за легковой автомобиль, до 3 туристов).

3. Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3 500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.