Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Индивидуальный тур в Иркутске

Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы

Без лишней суеты отправляемся путешествовать по самому глубокому озеру мира. Посвятим 5 дней уединению с природой и магическим историям об известных локациях.

Насладимся пейзажами Малого Моря, побываем на мистической скале Шаманке, поднимемся к ступе Просветления и узнаем секреты Долины каменных духов. В свободное от экскурсий время будем расслабляться в баньке и пробовать байкальские травяные чаи.
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Ближайшие даты:
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
28
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Куртка-ветровка и теплые кофты;
Кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
Лёгкая шапка;
Купальник;
Футболки/рубашки с длинным рукавом;
Брюки;
Для женщин — платье или юбка ниже колен (для посещения храмов).
Кроссовки;
Сандалии;
Обувь для пляжа
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки
Личная аптечка
Средства личной гигиены;
Накидка от дождя
Маленькие гидромешки под документы;
Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
Тонкие перчатки;
Зонт;
Наличные деньги

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:

1. Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске (без изменения стоимости программы)

2. Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 9 000 рублей за легковой автомобиль, до 3 туристов).

3. Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3 500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.

Программа тура по дням

1 день

Малое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирски

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и отправимся на побережье Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон.

Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Затем вас ждёт информационная встреча с гидом.

После этого пойдём на экскурсию к шаманской горе, чтобы познакомиться с традициями местного населения.

Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом.

Малое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирскиМалое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирскиМалое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирскиМалое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирскиМалое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирскиМалое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирски
2 день

Остров Огой

После завтрака поедем на водную экскурсию к острову Огой. Поднимемся к ступе Просветления: полюбуемся видами на Байкал и загадаем свои заветные желания. Также существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.

Вернёмся в отель на ужин.

Остров ОгойОстров ОгойОстров ОгойОстров ОгойОстров ОгойОстров Огой
3 день

Сердце Байкала - Ольхон

Позавтракаем и доедем до острова Ольхон — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. Мы отправляемся на мыс Бурхан или скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин.

Сердце Байкала - ОльхонСердце Байкала - ОльхонСердце Байкала - ОльхонСердце Байкала - ОльхонСердце Байкала - ОльхонСердце Байкала - Ольхон
4 день

Долина каменных духов

Завтракаем и выдвигаемся наслаждаться панорамами Байкала. Увидим озеро с высоты птичьего полёта и узнаем истории о шаманах, связанные с Долиной каменных духов. Это знаменитое место расположилось на просторах Тажеранских степей. Каменными духами называют крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.

Наполнимся энергией и вернёмся в отель.

Долина каменных духовДолина каменных духов
5 день

Окончание тура

После завтрака у вас будет свободное время, а затем выезжаем в Иркутск. Рекомендуем приобретать обратные билеты на время после 22:00. Прибудем в Иркутск около 19:00-20:30. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, автовокзал / центр города / аэропорт, 19:00-20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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