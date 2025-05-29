3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
29 мая в 08:00
13 июн в 08:00
35 000₽ за человека
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
17 июл в 08:00
25 июл в 08:00
28 000₽ за человека
5 дней
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
30 июн в 08:00
7 июл в 08:00
268 000₽ за человека
5 дней
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Порыбачить с моторной лодки, поймать окуня и щуку и пожить в палатке
Начало: Ваш отель в Иркутске, 06:00
1 июл в 08:00
7 июл в 08:00
160 000₽ за человека
3 дня
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:0...
9 мая в 08:00
31 июл в 08:00
20 000₽ за человека
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