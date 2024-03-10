Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Проводим закатное солнце на берегу Байкала и по канатной дороге поднимемся на гору Соколиная за головокружительными видами, попробуем минеральную воду из горячего источника и прокатимся вдоль реки Иркут, где когда-то переводил своё войско Чингисхан.
А ещё вы сможете насладиться национальной бурятской кухней, сделать эффектные фотографии в скалах над ущельем, услышать шум волн и на все выходные забыть о заботах и дэдлайнах.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 500 ₽
Описание
Организационные детали
Маршрут может быть изменен по природным условиям.
Проживание. Будем жить в отеле на берегу Байкала, 2-местное комфортабельное размещение.
Питание. Не включено в стоимость. Питаться будем в кафе по маршруту.
Транспорт. Поездка осуществляется на комфортабельных кроссоверах.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Приморский Хребет, Скальный мыс и гора Соболиная
Встретим вас в аэропорту Иркутска или заберём из вашего отеля и поедем на Байкал через живописные перевалы Приморского хребта. По пути остановимся на рынке, где продают омуля, и выйдем на берег озера. На обед вы насладитесь бурятской кухней в атмосферном этнокафе.
Дальше отправимся на Скальный мыс. Канатная дорога доставит нас на вершину горы Соболиная высотой 900 метров, откуда открывается невероятная панорама Байкала, горных хребтов и густых лесов. Желающие смогут согреться чашкой горячего шоколада в кафе.
Вечером прибудем в наш отель прямо на берегу Байкала и как раз успеем полюбоваться, как красное солнце опустится в воды озера.
Тункинская долина, термальные источники и возвращение в Иркутск
Сегодня отправимся в Тункинскую долину, славящуюся бескрайними альпийскими лугами, потухшими вулканами и лазурными горными реками. Её прозвали «Сибирской Швейцарией». Местность богата не только на природные красоты, но и на историю. Именно здесь, вдоль реки Иркут, Чингисхан вёл своё войско на запад.
Побываем на термальных источниках, даже зимой сохраняющих температуру 50°С! Продегустируем местную минеральную воду и поднимемся к живописным водопадам.
Будем много фотографироваться, любоваться долиной и вдыхать чистый воздух. Вечером вернёмся в Иркутск.
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Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Посещение термальных источников и Тункинского национального парка
- Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание