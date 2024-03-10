Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Авторский тур в Иркутске

Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку

5
1 отзыв
Отправляемся в край альпийских лугов, потухших вулканов, заснеженных вершин и лазурных рек.

Проводим закатное солнце на берегу Байкала и по канатной дороге поднимемся на гору Соколиная за головокружительными видами, попробуем минеральную воду из горячего источника и прокатимся вдоль реки Иркут, где когда-то переводил своё войско Чингисхан.

А ещё вы сможете насладиться национальной бурятской кухней, сделать эффектные фотографии в скалах над ущельем, услышать шум волн и на все выходные забыть о заботах и дэдлайнах.
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут может быть изменен по природным условиям.

Проживание. Будем жить в отеле на берегу Байкала, 2-местное комфортабельное размещение.

Питание. Не включено в стоимость. Питаться будем в кафе по маршруту.

Транспорт. Поездка осуществляется на комфортабельных кроссоверах.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Приморский Хребет, Скальный мыс и гора Соболиная

Встретим вас в аэропорту Иркутска или заберём из вашего отеля и поедем на Байкал через живописные перевалы Приморского хребта. По пути остановимся на рынке, где продают омуля, и выйдем на берег озера. На обед вы насладитесь бурятской кухней в атмосферном этнокафе.

Дальше отправимся на Скальный мыс. Канатная дорога доставит нас на вершину горы Соболиная высотой 900 метров, откуда открывается невероятная панорама Байкала, горных хребтов и густых лесов. Желающие смогут согреться чашкой горячего шоколада в кафе.

Вечером прибудем в наш отель прямо на берегу Байкала и как раз успеем полюбоваться, как красное солнце опустится в воды озера.

Приморский Хребет, Скальный мыс и гора СоболинаяПриморский Хребет, Скальный мыс и гора СоболинаяПриморский Хребет, Скальный мыс и гора СоболинаяПриморский Хребет, Скальный мыс и гора Соболиная
2 день

Тункинская долина, термальные источники и возвращение в Иркутск

Сегодня отправимся в Тункинскую долину, славящуюся бескрайними альпийскими лугами, потухшими вулканами и лазурными горными реками. Её прозвали «Сибирской Швейцарией». Местность богата не только на природные красоты, но и на историю. Именно здесь, вдоль реки Иркут, Чингисхан вёл своё войско на запад.

Побываем на термальных источниках, даже зимой сохраняющих температуру 50°С! Продегустируем местную минеральную воду и поднимемся к живописным водопадам.

Будем много фотографироваться, любоваться долиной и вдыхать чистый воздух. Вечером вернёмся в Иркутск.

Тункинская долина, термальные источники и возвращение в ИркутскТункинская долина, термальные источники и возвращение в ИркутскТункинская долина, термальные источники и возвращение в ИркутскТункинская долина, термальные источники и возвращение в ИркутскТункинская долина, термальные источники и возвращение в ИркутскТункинская долина, термальные источники и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Посещение термальных источников и Тункинского национального парка
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего отеля, 09:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
С
10 мар 2024
Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыТункинская долинаПопулярные местаПерезагрузка

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