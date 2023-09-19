Что вас ждетМы проедем по живописному Култукскому тракту. Первой остановкой на маршруте будет поселок Моты. Прогуляемся по подвесному мосту через Иркут, откуда открывается красивый вид на мыс 33 богатыря и на панораму поселка.

Далее наш путь лежит к поселку Култук, где мы остановимся на смотровой площадке с видом на озеро Байкал и Шаманский мыс. И затем направимся в Тункинский национальный парк — в Нилову Пустынь. По пути я расскажу вам историю этих мест, легенды Тункинской долины. Вы узнаете, как здесь уживаются три религии.

В Ниловой Пустыни посетим буддийский дацан Бурхан Баабай, а также прогуляемся по эко-тропе Саянай Зурхэн, что в переводе означает Сердце Саян. Это живописная тропа по лесу в окружении величественных хребтов с удивительно красивыми видами, смотровыми площадками и беседками для отдыха.

Экскурсия в Нилову Пустынь — это возможность отдохнуть и сделать красивые фотографии. Эта поездка запомнится надолго позитивными эмоциями и впечатлениями!