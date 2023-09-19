Из Иркутска в Восточный Саян: индивидуальная фотоэкскурсия в Нилову Пустынь
Восточный Саян — один из красивейших районов юга Сибири, граничащий с Монголией.
Предлагаю отправиться в Нилову Пустынь, где вас ждут не только красивые достопримечательности и рассказы гида о них, но и фотосессия с профессиональным фотографом, которые поможет вам запечатлеть самые яркие моменты!
Предлагаю отправиться в Нилову Пустынь, где вас ждут не только красивые достопримечательности и рассказы гида о них, но и фотосессия с профессиональным фотографом, которые поможет вам запечатлеть самые яркие моменты!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Култукский тракт
- Шаманка
- Поселок Моты
- Култук — смотровая площадка
- Буддийская ступа Даши Гоман
- Восточные Саяны
- Тункинские гольцы
- Буддийский дацан Бурхан Баабай
- Экологическая тропа Саянай Зурхэн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы проедем по живописному Култукскому тракту. Первой остановкой на маршруте будет поселок Моты. Прогуляемся по подвесному мосту через Иркут, откуда открывается красивый вид на мыс 33 богатыря и на панораму поселка.
Далее наш путь лежит к поселку Култук, где мы остановимся на смотровой площадке с видом на озеро Байкал и Шаманский мыс. И затем направимся в Тункинский национальный парк — в Нилову Пустынь. По пути я расскажу вам историю этих мест, легенды Тункинской долины. Вы узнаете, как здесь уживаются три религии.
В Ниловой Пустыни посетим буддийский дацан Бурхан Баабай, а также прогуляемся по эко-тропе Саянай Зурхэн, что в переводе означает Сердце Саян. Это живописная тропа по лесу в окружении величественных хребтов с удивительно красивыми видами, смотровыми площадками и беседками для отдыха.
Экскурсия в Нилову Пустынь — это возможность отдохнуть и сделать красивые фотографии. Эта поездка запомнится надолго позитивными эмоциями и впечатлениями!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер туда-обратно
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Обед, перекус
- Оплата за посещение национального парка — 200 руб. с человека
- Услуги профессионального фотографа (дополнительно 5000 р)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу из отеля в ИркутскеЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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