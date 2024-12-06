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Петроглифы в Тажеранских степях – уникальное наскальное творчество наших предков, которое приезжают изучать ученые со всего мира.



На бурятском и монгольском языках такие рисунки называются «зураг» и причисляют их к священным местам. Мы с вами откроем для себя несколько из таких сакральных мест.