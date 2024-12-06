Петроглифы в Тажеранских степях – уникальное наскальное творчество наших предков, которое приезжают изучать ученые со всего мира.
На бурятском и монгольском языках такие рисунки называются «зураг» и причисляют их к священным местам. Мы с вами откроем для себя несколько из таких сакральных мест.
На бурятском и монгольском языках такие рисунки называются «зураг» и причисляют их к священным местам. Мы с вами откроем для себя несколько из таких сакральных мест.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсииВозле петроглифов часто проводились шаманские обряды, изображениям приписывалось божественное происхождение и некоторые из них олицетворяли могущественных духов, которым поклонялись древние люди. Что вас ожидает: Граница Ольхонского района – место для обряда «бурхан»: разрешение у духов посетить их земли, отдать дань местным божествам, загадать желания. Писаницы Саган-Заба – всемирно известный мраморный утес с самой большой галереей наскальных изображений. Древние композиции на скальных останцах в устье реки Анга напротив священной горы Ёрд, где проводятся вековые традиционные обряды. Бухта Ая – бухта с шикарными видами на лазурную гладь Байкала, поиск петроглифов по воде на сапах. Арка Желаний – живописная локация со сквозной аркой, исполняющей желания и панорамными видами на проливы Малого Моря, а также с видами на горный массив Хамар-Дабан на противоположной стороне Байкала. Гора Сахюртэ (Кремневая гора) – среди выступов белого и розового мраморовидного известняка вы найдете изображения людей и крупного рогатого скота. А также побываете на городище древних курыкан с видом на необычные степные ландшафты. Важная информация:
- Путешествие займет не менее 12 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция около 600 км).
- Будут пешие прогулки, поэтому надевайте хорошую треккинговую обувь.
- Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- В машине всегда есть термос с горячим чаем из сибирских трав и перекусом.
- Солнцезащитные очки, фото и видеотехнику.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Граница Ольхонского района
- Писаницы Саган-Заба
- Древние композиции на скальных останцах в устье реки Анга
- Бухта Ая
- Арка Желаний
- Гора Сахюртэ (Кремневая гора)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Иркутск, Листвянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Путешествие займет не менее 12 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция около 600 км)
- Будут пешие прогулки, поэтому надевайте хорошую треккинговую обувь
- Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- В машине всегда есть термос с горячим чаем из сибирских трав и перекусом
- Солнцезащитные очки, фото и видеотехнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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