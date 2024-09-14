Мои заказы

Сокровища Блошиного рынка в Иркутске

Погрузитесь в атмосферу ретро и винтажа на блошином рынке Иркутска. Уникальные находки и истории города ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Экскурсия на блошиный рынок в Иркутске предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого.

Здесь можно найти редкие винтажные предметы, познакомиться с колоритными продавцами и услышать истории, которые оживляют город.

Путешествие начинается с
читать дальшеуменьшить

прогулки по старому центру Иркутска, где вы узнаете о главных достопримечательностях. Завершится день чаепитием и обедом с традиционными буузами. Это идеальный способ провести время для тех, кто ценит историю и культуру

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Уникальные винтажные находки
  • 📚 Истории старого Иркутска
  • 🎶 Атмосфера ретро и броканта
  • 🚌 Удобный общественный транспорт
  • 🍽️ Вкусный обед с буузами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения блошиного рынка в Иркутске - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время рынок особенно оживлён, и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, рынок работает, но стоит одеться теплее, чтобы не замёрзнуть.
Сейчас август — это идеальное время.
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске

Что можно увидеть

  • Старый центр Иркутска

Описание экскурсии

Ретро-сокровищница

«Блошка» — особенное место, откуда люди увозят не только яркие впечатления, но и частичку старого города, бережно спрятанную в карман. Вас окружит и очарует тонкий флёр ретро, винтажа и броканта… К слову, знаете ли вы, чем отличается винтаж от антиквариата, а брокант — от ретро? Я расскажу. А ещё познакомлю с продавцами-завсегдатаями — колоритнейшими персонажами! Им будет, чем вас удивить.

Тихая охота

Мы побродим среди рядов с грампластинками, советскими значками и трогательными игрушками. Полюбуемся на фарфор и хрусталь. Вместе переберём залежи книг, выставленных букинитстами, и услышим голос старого патефона. Вы обязательно найдёте милый сердцу артефакт, который не устанет греть вас воспоминаниями о нашем путешествии.

Исторический экскурс

Блошиный рынок расположен на окраине города, и мы отправимся туда на общественном транспорте. Путь лежит через старый центр Иркутска, и по дороге я расскажу об основных достопримечательностях — таким образом вы получите две экскурсии в одной. После прогулки по рынку мы вернёмся в центр, выпьем чаю в кафе и пообедаем горячими буузами.

Организационные детали

  • Поскольку «блошка» — рынок под открытым небом, то в холодное время года нужно одеться потеплее. Вы можете прихватить термос с горячим кофе или чаем, а также фляжку с чем-то согревающим — я ничего не буду иметь против.

Дополнительные расходы

  • Проезд на транспорте до «блошки» и обратно — около 30 руб. в одну сторону
  • Обед в кафе не входит в стоимость экскурсии

в субботу в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе цирка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 588 туристов
Честь имею! Роман — коренной иркутянин, журналист, краевед, антиквар и писатель. Выбранная в юности профессия и всепоглощающая страсть к собирательству помогли мне изучить родной город со всеми его проходными, подвалами, чердаками, коммуналками и старыми предместьями. В итоге информации накопилось столько, что грех не делиться ею с другими. Уже пять лет я вожу экскурсии по Иркутску и раскрываю гостям его тайны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Инесса
Благодарна судьбе за знакомство с этим интересным человеком. Он, что называется «на любителя», возможно, кому-то покажется «с приветом»… А я была просто в восторге от его небанальных и неформальных рассказов об Иркутске.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Сокровища Блошиного рынка в Иркутске»

Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Пешая
3 часа
-
5%
23 отзыва
Индивидуальная
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Увлекательная прогулка по старому центру Иркутска с гидом-краеведом раскроет перед вами тайны и легенды города, которые не оставят равнодушными
9 авг в 10:00
11 авг в 10:30
от 9120 ₽9600 ₽ за человека
Из Иркутска в Аршан за 1 день: Саяны, источники и буддийские святыни
На машине
13 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Из Иркутска в Аршан за 1 день: Саяны, источники и буддийские святыни
Тункинская долина, горный водопад и горячий Жемчуг - всё, ради чего стоит побывать в Сибири
Начало: По месту вашего проживания в Иркутске
Расписание: ежедневно в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
11 400 ₽ за человека
Деревянное кружево Иркутска
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревянное кружево Иркутска
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя деревянные дома и дворцы, украшенные сибирскими умельцами. Узнайте удивительные истории их владельцев
Начало: В сквере Кирова
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Парадный Иркутск
На машине
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Парадный Иркутск
Иркутск удивляет историей и культурой. Откройте для себя храмы, памятники и набережные в индивидуальной экскурсии по городу
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 9200 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
7990 ₽ за человека