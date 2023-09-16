Сокровища Блошиного рынка в Иркутске

Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами

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Ответы на вопросы
Если для вас знакомство с городом немыслимо без местечек, где оживает его прошлое, то визит на «блошку» — обязательный пункт вашей программы! Блошиные рынки подобны старым семейным альбомам: именно здесь, без пафоса и чопорности, город рассказывает сокровенные истории и делится воспоминаниями. Может быть, он и вас заставит о чём-то вспомнить и улыбнуться…
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
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Описание

Что вас ожидает

Ретро-сокровищница

«Блошка» — особенное место, откуда люди увозят не только яркие впечатления, но и частичку старого города, бережно спрятанную в карман. Вас окружит и очарует тонкий флёр ретро, винтажа и броканта… К слову, знаете ли вы, чем отличается винтаж от антиквариата, а брокант — от ретро? Я расскажу. А ещё познакомлю с продавцами-завсегдатаями — колоритнейшими персонажами! Им будет, чем вас удивить.

Тихая охота

Мы побродим среди рядов с грампластинками, советскими значками и трогательными игрушками. Полюбуемся на фарфор и хрусталь. Вместе переберём залежи книг, выставленных букинитстами, и услышим голос старого патефона. Вы обязательно найдёте милый сердцу артефакт, который не устанет греть вас воспоминаниями о нашем путешествии.

Исторический экскурс

Блошиный рынок расположен на окраине города, и мы отправимся туда на общественном транспорте. Путь лежит через старый центр Иркутска, и по дороге я расскажу об основных достопримечательностях — таким образом вы получите две экскурсии в одной. После прогулки по рынку мы вернёмся в центр, выпьем чаю в кафе и пообедаем горячими буузами.

Организационные детали

  • Поскольку «блошка» — рынок под открытым небом, то в холодное время года нужно одеться потеплее. Вы можете прихватить термос с горячим кофе или чаем, а также фляжку с чем-то согревающим — я ничего не буду иметь против.

Дополнительные расходы

  • Проезд на транспорте до «блошки» и обратно — около 30 руб. в одну сторону
  • Обед в кафе не входит в стоимость экскурсии

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе цирка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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