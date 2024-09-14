Лучшее время для посещения блошиного рынка в Иркутске - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время рынок особенно оживлён, и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, рынок работает, но стоит одеться теплее, чтобы не замёрзнуть.

Экскурсия на блошиный рынок в Иркутске предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого.Здесь можно найти редкие винтажные предметы, познакомиться с колоритными продавцами и услышать истории, которые оживляют город.Путешествие начинается с

прогулки по старому центру Иркутска, где вы узнаете о главных достопримечательностях. Завершится день чаепитием и обедом с традиционными буузами. Это идеальный способ провести время для тех, кто ценит историю и культуру

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ретро-сокровищница

«Блошка» — особенное место, откуда люди увозят не только яркие впечатления, но и частичку старого города, бережно спрятанную в карман. Вас окружит и очарует тонкий флёр ретро, винтажа и броканта… К слову, знаете ли вы, чем отличается винтаж от антиквариата, а брокант — от ретро? Я расскажу. А ещё познакомлю с продавцами-завсегдатаями — колоритнейшими персонажами! Им будет, чем вас удивить.

Тихая охота

Мы побродим среди рядов с грампластинками, советскими значками и трогательными игрушками. Полюбуемся на фарфор и хрусталь. Вместе переберём залежи книг, выставленных букинитстами, и услышим голос старого патефона. Вы обязательно найдёте милый сердцу артефакт, который не устанет греть вас воспоминаниями о нашем путешествии.

Исторический экскурс

Блошиный рынок расположен на окраине города, и мы отправимся туда на общественном транспорте. Путь лежит через старый центр Иркутска, и по дороге я расскажу об основных достопримечательностях — таким образом вы получите две экскурсии в одной. После прогулки по рынку мы вернёмся в центр, выпьем чаю в кафе и пообедаем горячими буузами.

Организационные детали

Поскольку «блошка» — рынок под открытым небом, то в холодное время года нужно одеться потеплее. Вы можете прихватить термос с горячим кофе или чаем, а также фляжку с чем-то согревающим — я ничего не буду иметь против.

Дополнительные расходы