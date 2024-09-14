Погрузитесь в атмосферу ретро и винтажа на блошином рынке Иркутска. Уникальные находки и истории города ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Экскурсия на блошиный рынок в Иркутске предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого.
Здесь можно найти редкие винтажные предметы, познакомиться с колоритными продавцами и услышать истории, которые оживляют город.
Путешествие начинается с читать дальшеуменьшить
прогулки по старому центру Иркутска, где вы узнаете о главных достопримечательностях. Завершится день чаепитием и обедом с традиционными буузами. Это идеальный способ провести время для тех, кто ценит историю и культуру
Лучшее время для посещения блошиного рынка в Иркутске - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время рынок особенно оживлён, и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, рынок работает, но стоит одеться теплее, чтобы не замёрзнуть.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый центр Иркутска
Описание экскурсии
Ретро-сокровищница
«Блошка» — особенное место, откуда люди увозят не только яркие впечатления, но и частичку старого города, бережно спрятанную в карман. Вас окружит и очарует тонкий флёр ретро, винтажа и броканта… К слову, знаете ли вы, чем отличается винтаж от антиквариата, а брокант — от ретро? Я расскажу. А ещё познакомлю с продавцами-завсегдатаями — колоритнейшими персонажами! Им будет, чем вас удивить.
Тихая охота
Мы побродим среди рядов с грампластинками, советскими значками и трогательными игрушками. Полюбуемся на фарфор и хрусталь. Вместе переберём залежи книг, выставленных букинитстами, и услышим голос старого патефона. Вы обязательно найдёте милый сердцу артефакт, который не устанет греть вас воспоминаниями о нашем путешествии.
Исторический экскурс
Блошиный рынок расположен на окраине города, и мы отправимся туда на общественном транспорте. Путь лежит через старый центр Иркутска, и по дороге я расскажу об основных достопримечательностях — таким образом вы получите две экскурсии в одной. После прогулки по рынку мы вернёмся в центр, выпьем чаю в кафе и пообедаем горячими буузами.
Организационные детали
Поскольку «блошка» — рынок под открытым небом, то в холодное время года нужно одеться потеплее. Вы можете прихватить термос с горячим кофе или чаем, а также фляжку с чем-то согревающим — я ничего не буду иметь против.
Дополнительные расходы
Проезд на транспорте до «блошки» и обратно — около 30 руб. в одну сторону
Обед в кафе не входит в стоимость экскурсии
в субботу в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
7990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе цирка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 588 туристов
Честь имею! Роман — коренной иркутянин, журналист, краевед, антиквар и писатель. Выбранная в юности профессия и всепоглощающая страсть к собирательству помогли мне изучить родной город со всеми его проходными, подвалами, чердаками, коммуналками и старыми предместьями. В итоге информации накопилось столько, что грех не делиться ею с другими. Уже пять лет я вожу экскурсии по Иркутску и раскрываю гостям его тайны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Инесса
Благодарна судьбе за знакомство с этим интересным человеком. Он, что называется «на любителя», возможно, кому-то покажется «с приветом»… А я была просто в восторге от его небанальных и неформальных рассказов об Иркутске.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Сокровища Блошиного рынка в Иркутске»