Если для вас знакомство с городом немыслимо без местечек, где оживает его прошлое, то визит на «блошку» — обязательный пункт вашей программы! Блошиные рынки подобны старым семейным альбомам: именно здесь, без пафоса и чопорности, город рассказывает сокровенные истории и делится воспоминаниями. Может быть, он и вас заставит о чём-то вспомнить и улыбнуться…

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ретро-сокровищница

«Блошка» — особенное место, откуда люди увозят не только яркие впечатления, но и частичку старого города, бережно спрятанную в карман. Вас окружит и очарует тонкий флёр ретро, винтажа и броканта… К слову, знаете ли вы, чем отличается винтаж от антиквариата, а брокант — от ретро? Я расскажу. А ещё познакомлю с продавцами-завсегдатаями — колоритнейшими персонажами! Им будет, чем вас удивить.

Тихая охота

Мы побродим среди рядов с грампластинками, советскими значками и трогательными игрушками. Полюбуемся на фарфор и хрусталь. Вместе переберём залежи книг, выставленных букинитстами, и услышим голос старого патефона. Вы обязательно найдёте милый сердцу артефакт, который не устанет греть вас воспоминаниями о нашем путешествии.

Исторический экскурс

Блошиный рынок расположен на окраине города, и мы отправимся туда на общественном транспорте. Путь лежит через старый центр Иркутска, и по дороге я расскажу об основных достопримечательностях — таким образом вы получите две экскурсии в одной. После прогулки по рынку мы вернёмся в центр, выпьем чаю в кафе и пообедаем горячими буузами.

Организационные детали

Поскольку «блошка» — рынок под открытым небом, то в холодное время года нужно одеться потеплее. Вы можете прихватить термос с горячим кофе или чаем, а также фляжку с чем-то согревающим — я ничего не буду иметь против.

Дополнительные расходы