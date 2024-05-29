1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
«Затем посетим рыбный рынок, где вас ждёт гастрономическая часть экскурсии, вы попробуете знаменитого омуля и найдете любопытные этнические сувениры»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
«После прогулки по рынку мы вернёмся в центр, выпьем чаю в кафе и пообедаем горячими буузами»
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
- ООксана13 мая 2024Огромное спасибо Ивану за увлекательное путешествие на Байкал, за приятное общение, за классные фотографии. Понравилось абсолютно всё.
- ММарк1 мая 2024Искренние максимально возможные слова Благодарности Ивану за интереснейшее путешествие! Мы открыли для себя Уникальный край - величественно суровый и необычайный
- ИИрина21 апреля 2024Хотела бы поделиться своими впечатлениями от путешествия на Байкал с Иваном и рассказать о плюсах и минусах. Итак, первый и самый
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Рынки»
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