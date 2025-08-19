Мои заказы

Квесты для взрослых – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты для взрослых» в Иркутске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иркутск - середина Земли
На машине
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Иркутск: история повседневности
Пешая
2.5 часа
308 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
1 фев в 10:00
2 фев в 15:00
3200 ₽ за всё до 5 чел.
Мобильный квест в Иркутске «Загадочное послание Чехова»
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Загадочное послание Чехова»
Разгадайте тайны писем Чехова в Иркутске! Увлекательный квест для любителей детективов и истории. Пройдите маршрутом и узнайте секреты города
Начало: У памятника В.В. Куйбышеву
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    19 августа 2025
    Мобильный квест в Иркутске «Загадочное послание Чехова»
    Квест заворожил уже названием. Не могла не пойти. Организатор связался очень быстро. Пояснил все нюансы начала квеста. Это был первый
    квест на моей памяти, который я проходила во взрослом возрасте. Задания оказались достаточно простыми. Но требовали внимательности. Порадовало, что давалось четыре попытки ответа. И после каждой неверной попытки организатор давал подсказку.
    Мне, как человеку, плохо ориентирующемуся на местности, оказалось не всегда легко найти точки, адреса которых (или ориентира для которых) нельзя было отыскать по карте. Но это не испортило впечатление. Я узнала несколько фактов об А. П. Чехове. Познакомилась с улицами Иркутска. И открыла для себя несколько красивых локаций.
    В обшем, поучаствовсть стоит. Справитесь как в одиночку, так и компанией.

  • М
    Марина
    3 августа 2025
    Мобильный квест в Иркутске «Загадочное послание Чехова»
    Квест! Я была одна. В Иркутске проездом. Очень увлекательно. Даже дождь не помешал. Были моменты, когда хотела бросить, т. к.
    торопилась в аэропорт, но Азарт захватил)) не смогла сбежать и дошла до конца. Наполненная знанием и представлением о жиэни 1890 г, видение быта глазами Чехова. Все как у нас, но прогрессивные люди были более духовные, и благотворительность для развития общества для них было обычным делом. Чехов жертвовал свои средства на развитие детей, школ. Эти открытыи вдохновляют на повторение их подвигов. Вот такой квест! Пустил корешки в душе моего Сердца. Низкий поклон создателям.

