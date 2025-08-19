Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
1 фев в 10:00
2 фев в 15:00
3200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Загадочное послание Чехова»
Разгадайте тайны писем Чехова в Иркутске! Увлекательный квест для любителей детективов и истории. Пройдите маршрутом и узнайте секреты города
Начало: У памятника В.В. Куйбышеву
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
- ДДина19 августа 2025Квест заворожил уже названием. Не могла не пойти. Организатор связался очень быстро. Пояснил все нюансы начала квеста. Это был первый
- ММарина3 августа 2025Квест! Я была одна. В Иркутске проездом. Очень увлекательно. Даже дождь не помешал. Были моменты, когда хотела бросить, т. к.
