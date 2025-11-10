Тункинская долина - это величественные горы и тишина, в которой слышна только природа. Вас ждёт неспешное путешествие с лёгкой беседой и историями о традициях. Поездка начнётся с завтрака и захватывающих

видов на Байкал с Култукского серпантина. В долине вы посетите место силы, узнаете о местных традициях и попробуете буузы. Путешествие завершится прогулкой по эко-тропе и посещением минеральных источников. Это возможность насладиться природой и культурой без перегруженных лекций

от 28 000 ₽ за 1–3 человек или 8000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

От серпантина к долине духов

Начнём день с завтрака, а затем отправимся в путь по Култукскому серпантину — дорога петляет над Байкалом, открывая захватывающие панорамы. Обязательно сделаем остановку, чтобы поприветствовать великое озеро и запечатлеть первые кадры путешествия.

Тункинская долина и сила традиций

Преодолев перевал, окажемся в Тункинской долине — живописном уголке, окружённом величественными горами. Здесь мы посетим место силы, чтобы почтить духов и попросить их благословения на дальнейший путь.

Улус Хойто-Гол и обед на свежем воздухе

Продолжим путь до улуса Хойто-Гол среди впечатляющих пейзажей. Если погода позволит, то обед устроим на открытом воздухе — вместе приготовим традиционные буузы.

Дацан Бурхан Баабай

После посетим буддийский дацан и прогуляемся по эко-тропе «Саянай зурхэн». На обратном пути заглянем в посёлок Аршан или искупаемся в минеральных источниках «Жемчуг». Встречать закат будем уже на пути в Иркутск.

Во время поездки вы услышите:

о появлении трактов

быте местных жителей

значении локальных топонимов

как правильно бурханить

почему Тункинская долина может исчезнуть

И многое другое!

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX-5, KIA Seltos, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Stepwagn

Подходит для путешественников старше 12 лет

В стоимость входит: трансфер, обед, разрешение нац. парка, бутылка байкальской воды

Возможна встреча и возвращение в Листвянку — подробности уточняйте в переписке

Вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды

Дополнительные расходы: