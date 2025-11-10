Мои заказы

Тункинская долина из Иркутска: симфония гор и небес

Путешествие в Тункинскую долину - это уникальная возможность насладиться величественными горами и традициями, погрузиться в атмосферу спокойствия и природы
Тункинская долина - это величественные горы и тишина, в которой слышна только природа. Вас ждёт неспешное путешествие с лёгкой беседой и историями о традициях. Поездка начнётся с завтрака и захватывающих
видов на Байкал с Култукского серпантина. В долине вы посетите место силы, узнаете о местных традициях и попробуете буузы. Путешествие завершится прогулкой по эко-тропе и посещением минеральных источников. Это возможность насладиться природой и культурой без перегруженных лекций

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные горы и природа
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🥟 Традиционные буузы
  • 🧘 Место силы и духовные практики
  • ♨️ Термальные источники
  • 📸 Захватывающие виды Байкала
Тункинская долина из Иркутска: симфония гор и небес© Денис
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Култукский серпантин
  • Тункинская долина
  • Дацан Бурхан Баабай
  • Эко-тропа «Саянай зурхэн»

Описание экскурсии

От серпантина к долине духов

Начнём день с завтрака, а затем отправимся в путь по Култукскому серпантину — дорога петляет над Байкалом, открывая захватывающие панорамы. Обязательно сделаем остановку, чтобы поприветствовать великое озеро и запечатлеть первые кадры путешествия.

Тункинская долина и сила традиций

Преодолев перевал, окажемся в Тункинской долине — живописном уголке, окружённом величественными горами. Здесь мы посетим место силы, чтобы почтить духов и попросить их благословения на дальнейший путь.

Улус Хойто-Гол и обед на свежем воздухе

Продолжим путь до улуса Хойто-Гол среди впечатляющих пейзажей. Если погода позволит, то обед устроим на открытом воздухе — вместе приготовим традиционные буузы.

Дацан Бурхан Баабай

После посетим буддийский дацан и прогуляемся по эко-тропе «Саянай зурхэн». На обратном пути заглянем в посёлок Аршан или искупаемся в минеральных источниках «Жемчуг». Встречать закат будем уже на пути в Иркутск.

Во время поездки вы услышите:

  • о появлении трактов
  • быте местных жителей
  • значении локальных топонимов
  • как правильно бурханить
  • почему Тункинская долина может исчезнуть

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX-5, KIA Seltos, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Stepwagn
  • Подходит для путешественников старше 12 лет
  • В стоимость входит: трансфер, обед, разрешение нац. парка, бутылка байкальской воды
  • Возможна встреча и возвращение в Листвянку — подробности уточняйте в переписке
  • Вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Термальные источники по желанию — 250 ₽ за чел. (необходимо взять купальные принадлежности и тапочки)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Иркутске
Приветствую! Меня зовут Денис, и я коренной житель Иркутска. Моё знание региона и любовь к природе Байкала основаны на образовании эколога и многолетнем опыте работы гидом. Я не просто рассказываю
читать дальше

факты — я делюсь своими знаниями так, чтобы вы смогли по-настоящему ощутить мощь и красоту Прибайкалья. Моя задача — создать атмосферу, в которой вы сможете наслаждаться каждой минутой путешествия, а интересные истории станут приятным дополнением к этому впечатляющему пейзажу. Ждём вас на наших экскурсиях!

