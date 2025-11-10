Тункинская долина из Иркутска: симфония гор и небес
Путешествие в Тункинскую долину - это уникальная возможность насладиться величественными горами и традициями, погрузиться в атмосферу спокойствия и природы
Тункинская долина - это величественные горы и тишина, в которой слышна только природа. Вас ждёт неспешное путешествие с лёгкой беседой и историями о традициях. Поездка начнётся с завтрака и захватывающих читать дальше
видов на Байкал с Култукского серпантина. В долине вы посетите место силы, узнаете о местных традициях и попробуете буузы. Путешествие завершится прогулкой по эко-тропе и посещением минеральных источников. Это возможность насладиться природой и культурой без перегруженных лекций
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Култукский серпантин
Тункинская долина
Дацан Бурхан Баабай
Эко-тропа «Саянай зурхэн»
Описание экскурсии
От серпантина к долине духов
Начнём день с завтрака, а затем отправимся в путь по Култукскому серпантину — дорога петляет над Байкалом, открывая захватывающие панорамы. Обязательно сделаем остановку, чтобы поприветствовать великое озеро и запечатлеть первые кадры путешествия.
Тункинская долина и сила традиций
Преодолев перевал, окажемся в Тункинской долине — живописном уголке, окружённом величественными горами. Здесь мы посетим место силы, чтобы почтить духов и попросить их благословения на дальнейший путь.
Улус Хойто-Гол и обед на свежем воздухе
Продолжим путь до улуса Хойто-Гол среди впечатляющих пейзажей. Если погода позволит, то обед устроим на открытом воздухе — вместе приготовим традиционные буузы.
Дацан Бурхан Баабай
После посетим буддийский дацан и прогуляемся по эко-тропе «Саянай зурхэн». На обратном пути заглянем в посёлок Аршан или искупаемся в минеральных источниках «Жемчуг». Встречать закат будем уже на пути в Иркутск.
Во время поездки вы услышите:
о появлении трактов
быте местных жителей
значении локальных топонимов
как правильно бурханить
почему Тункинская долина может исчезнуть
И многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX-5, KIA Seltos, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Stepwagn
Подходит для путешественников старше 12 лет
В стоимость входит: трансфер, обед, разрешение нац. парка, бутылка байкальской воды
Возможна встреча и возвращение в Листвянку — подробности уточняйте в переписке
Вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды
Дополнительные расходы:
Термальные источники по желанию — 250 ₽ за чел. (необходимо взять купальные принадлежности и тапочки)
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Иркутске
Приветствую! Меня зовут Денис, и я коренной житель Иркутска. Моё знание региона и любовь к природе Байкала основаны на образовании эколога и многолетнем опыте работы гидом. Я не просто рассказываю читать дальше
факты — я делюсь своими знаниями так, чтобы вы смогли по-настоящему ощутить мощь и красоту Прибайкалья. Моя задача — создать атмосферу, в которой вы сможете наслаждаться каждой минутой путешествия, а интересные истории станут приятным дополнением к этому впечатляющему пейзажу. Ждём вас на наших экскурсиях!