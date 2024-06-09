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Триумфальная арка в Париже, даже если вы её никогда вживую не видели, это что-то само собой разумеющееся.



А если я скажу, что в Иркутске триумфальных арок построили в своё время 5 штук? Не верите? Тогда отправляемся на их поиски! Обсудим, почему Иркутск первый среди сибирских городов счёл себя достойным триумфальных ворот, с какими событиями они связаны и что с ними стало.