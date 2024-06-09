Триумфальная арка в Париже, даже если вы её никогда вживую не видели, это что-то само собой разумеющееся.
А если я скажу, что в Иркутске триумфальных арок построили в своё время 5 штук? Не верите? Тогда отправляемся на их поиски! Обсудим, почему Иркутск первый среди сибирских городов счёл себя достойным триумфальных ворот, с какими событиями они связаны и что с ними стало.
А если я скажу, что в Иркутске триумфальных арок построили в своё время 5 штук? Не верите? Тогда отправляемся на их поиски! Обсудим, почему Иркутск первый среди сибирских городов счёл себя достойным триумфальных ворот, с какими событиями они связаны и что с ними стало.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Московские ворота. Восстановленная архитектура начала 19 века.
- Собор Богоявления. Место, где когда-то была установлена арка Цесаревича. Здесь обсудим события, связанные с визитом Николая II в Сибирь.
- Улица Канадзава. Вы увидите монумент «Выпавшее яйцо», узнаете о его значении и услышите о зарождении русско-японских отношений.
- Харлампиевская церковь
- Скульптура бабра. Разберёмся, что это за зверь, примерим виртуальные очки «Амурские ворота» и вспомним события середины 19 века.
Вы узнаете:
- О сооружении первой арки в городе, приезде губернатора Пиля и его вкладе в развитие города Иркутска и губернии
- О Дайкоку Кадаю и Григории Шелехове
- О том, что надо было облагородить въезд в Иркутск со стороны Московского тракта
- Как отмечали в Иркутске заключение Айгунского договора
- Как Сибирь встречала цесаревича Николая
- Что происходило при вхождении в город 5-й армии (в составе Красной армии)
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Московских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!Задать вопрос
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