Мы погуляем по центру Иркутска и набережной Ангары, пройдём там, где стоял Иркутский острог. Вы узнаете, как город рос: от первопроходцев и «лихих людей» до купцов и торговцев чаем. Я расскажу, как связаны золотой запас России, адмирал Колчак, шахтёры и энергетики.
Описание экскурсии
Место Иркутского острога, памятник Похабову и первая каменная церковь. Узнаете, почему именно здесь появился город, как выглядел первый деревянный острог и почему Иркутск считался воротами в Азию.
Контора Русско-Американской компании. Поговорим о том, как Иркутск расширил свою власть за океан и как Русско-Американская компания повлияла на герб города.
Дом купца Второва. Увидите особняк самого богатого человека Российской империи. Расскажу о его бизнесе, подземельях и привидениях.
Купеческий след и чайные традиции. Увидим место Чаеразвесочной фабрики, которая славилась товаром на весь Советский Союз.
Сквер имени Кирова. Львы, фотографии пальм и высокие гости. Обсудим визит американского президента и историю местного фонтана.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Якову Похабову
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я заведующий отделом краеведения Иркутской областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского и научный сотрудник музея «Тальцы». Коренной иркутянин, автор множества проектов по локальной истории, в том числе и экскурсионных. Автор видеокурса «Краткая
Отзывы и рейтинг
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И
Иван очень доходчиво и интересно рассказывал по теме экскурсии. Отвечал на любые интересующие вопросы. Экскурсия была интересная и познавательная. Рекомендую.
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В
Весьма содержательно прошла экскурсия. Охвачены все годы существования города, была и интересная информация не только о самом Иркутске. Время прошло незаметно.
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