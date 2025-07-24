Мы погуляем по центру Иркутска и набережной Ангары, пройдём там, где стоял Иркутский острог. Вы узнаете, как город рос: от первопроходцев и «лихих людей» до купцов и торговцев чаем. Я расскажу, как связаны золотой запас России, адмирал Колчак, шахтёры и энергетики.

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Описание экскурсии

Место Иркутского острога, памятник Похабову и первая каменная церковь. Узнаете, почему именно здесь появился город, как выглядел первый деревянный острог и почему Иркутск считался воротами в Азию.

Контора Русско-Американской компании. Поговорим о том, как Иркутск расширил свою власть за океан и как Русско-Американская компания повлияла на герб города.

Дом купца Второва. Увидите особняк самого богатого человека Российской империи. Расскажу о его бизнесе, подземельях и привидениях.

Купеческий след и чайные традиции. Увидим место Чаеразвесочной фабрики, которая славилась товаром на весь Советский Союз.

Сквер имени Кирова. Львы, фотографии пальм и высокие гости. Обсудим визит американского президента и историю местного фонтана.