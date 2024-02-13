Зимний Байкал — неповторимое зрелище, поэтому приглашаем вас отправиться в путешествие по окрестностям самого глубокого озера. За 5 дней успеем познакомиться со столицей Восточной Сибири — Иркутском, Ольхоном и островом Огой. Вас ждут заряд энергии на скале Шаманке, катание на хивусе, байкальские сокуи и гроты, мыс Дракона, буддийская ступа и, конечно, национальная кухня.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Тёплая обувь

Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)

Брюки

Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)

Тёплый двухслойный шарф

Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.

Термобельё

Флиска

Свитер, футболка

Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)

Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)

Термос (на свое усмотрение)

Личная аптечка

Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.