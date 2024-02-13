Познакомиться с Иркутском, побывать в сердце Байкала и загадать желание у ступы Просветления
Вас ждут заряд энергии на скале Шаманке, катание на хивусе, байкальские сокуи и гроты, мыс Дракона, буддийская ступа и, конечно, национальная кухня.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
Привет, Иркутск
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску.
Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Заглянем также в Знаменский монастырь.
После этого прогуляемся по бульвару Гагарина. Здесь увидим памятник Александру III, Мавританский замок, в котором располагается краеведческий музей, и Сибиряковский дом, служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири. Посетим туристический центр «Иркутская слобода».
Пообедаем в кафе и поедем в отель. В свободное время вы сможете пройтись по набережной или познакомиться с местным деревянным зодчеством в музее «Тальцы».
Остров Ольхон: мыс Бурхан
Позавтракаем и на машине доедем до острова Ольхон — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. По пути сделаем остановку на обед в кафе бурятской кухни.
Доедем до переправы, а уже на острове нас встретит УАЗ, на котором мы доберёмся до посёлка Хужир. Разместимся на базе отдыха. Далее нас ждёт мыс Бурхан или скала Шаманка. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой.
После этого вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Мыс Хобой
Позавтракав, отправляемся на автомобильную экскурсию на самый северный мыс острова — Хобой. По дороге остановимся, чтобы увидеть байкальские гроты, сокуи, торосы и полюбоваться голубыми льдами озера.
Устроим пикник, а затем вернёмся к месту ночлега, где нас ждёт ужин.
Остров Огой: ступа Просветления и мыс Дракона
Позавтракаем и отправляемся к острову Огой. Добираться будем на хивусе — судне на воздушной подушке.
На острове возведена буддийская святыня — ступа Просветления, где можно загадать самое сокровенное желание. Отсюда полюбуемся красотами Малого Моря, а затем спустимся вниз к мысу Дракона.
Вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Возвращение в Иркутск
Путешествие подходит к концу. После завтрака выезжаем в Иркутск (точное время выезда мы сообщим вам заранее).
По приезде разместимся в гостинице. Вечером у вас будет возможность самостоятельно погулять по городу.
Окончание тура
После завтрака выселимся из отеля (до 12:00). Вы можете заказать трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30Завершение: Иркутск, ж. - д. вокзал / аэропорт. Время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.