Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.
Проживание. На Ольхоне в «Усадьбе Никиты Бенчарова» или гостевом доме «Ольхон» в 2-3-местных номерах с удобствами (3 ночи). В Листвянке в гостинице «Усадьба Демидова» в 2-3-местных номерах с удобствами (2 ночи). В номере: двуспальная кровать или две односпальные, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение на турбазах либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость тура включены все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 4-й дни и все ужины. Оплачиваются дополнительно обеды в 1-й, 3-й и 5-й дни.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка
Встречаемся и переезжаем на остров Ольхон — священное место Байкала. Дорога займёт около 5-6 часов. На обед остановимся в кафе, вы попробуете блюда традиционной бурятской кухни.
В Хужире разместимся в гостинице, поужинаем и отправимся любоваться ледяной поверхностью озера к мысу Бурхан и скале Шаманке, где, по преданиям, обитает главный дух Байкала, за что это место чтят шаманы Бурятии и Якутии. Посмотрим на оранжевые блики закатного солнца в льдинках и вернёмся отдыхать.
За день проедем 300 км.
Мыс Хобой, обед на льду и «Поцелуй Байкала»
Утром по льду озера едем к священному для местных мысу Хобой со столбовидной скалой, торчащей, как острый клык — название так и переводится. Некоторые сравнивают форму мыса с головой женщины — решите сами, на что он похож больше. По дороге увидим памятники природы Байкала — остров Харанцы и мыс Саган-Хушун, что означает «белый мыс» из-за скал из светлого мрамора.
Пообедаем наваристой ухой прямо на льду, погреемся ароматным травяным чаем и поедем дальше, останавливаясь в живописных местах и рассматривая сверкающие на солнце скалы, гроты и утёсы. Вы узнаете, что такое «Поцелуй Байкала» и испытаете его на себе. Вечером после ужина — свободное время.
За день проедем 90-100 км.
Прогулка по Хужиру, дополнительные развлечения
В первой половине дня прогуляемся по Хужиру с гидом, а после вы сами выберете, чем заняться. Можно покататься на коньках, погулять, взять в аренду велосипеды на шипованной резине и проехать по льду до соседних островов, заказать дополнительную экскурсию. Также можно посетить краеведческий музей или интерактивную выставку в современном визит-центре.
Вечером желающие попарятся в баньке по-сибирски — обычной или с купанием в проруби (за доплату).
В Листвянку на катере на воздушной подушке
Сегодня едем кататься по естественному катку на особом виде транспорта — катере на воздушной подушке. Полюбуемся ледяными узорами, наплесками и зимними пейзажами. Доберёмся до Листвянки, сделав по пути несколько остановок. На самом большом острове Малого Моря — Огой загадаем желание у белоснежной буддистской ступы Просветления. Заглянем на мысы Большой и Малый Колокольный, в бухты Бабушка и Песчаная, где растут ходульные деревья, стоящие на обнажённых корнях.
В Листвянке разместимся на турбазе и отдохнём.
За день проедем 250 км.
Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»
Утром будет свободное время. Можно подняться на подъёмнике на камень Черского и посмотреть, как в Байкал впадает знаменитая Ангара (входит в стоимость); покататься в собачьих упряжках (от 1200 рублей с человека) или на снегоходах (от 5000 рублей в час).
После обеда едем в музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Сначала экскурсовод расскажет историю экспонатов, а затем вы сможете прогуляться по территории самостоятельно.
За день проедем 50 км.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный переезд в аэропорт Иркутска.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|94 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Встреча в аэропорту в 1-й день
- Все переезды по программе
- Переезд на «хивусе» - катере с воздушной подушкой
- Проживание в 2-3-местных номерах
- Все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 4-й дни и все ужины
- Все экскурсии по программе
- Билет на канатную дорогу
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно (от Москвы в обе стороны - 24 000 руб.)
- Трансфер Листвянка - Иркутск в 6 день тура ~ 2000 руб
- Обеды в 1-й, 3-й, 5-й дни
- Доплата за одноместное размещение - 15 400 руб
- Личные расходы: баня в 3-й день, сувениры и т. д
- Прокат коньков
- Медицинская страховка