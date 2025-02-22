Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.

Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.

Проживание. На Ольхоне в «Усадьбе Никиты Бенчарова» или гостевом доме «Ольхон» в 2-3-местных номерах с удобствами (3 ночи). В Листвянке в гостинице «Усадьба Демидова» в 2-3-местных номерах с удобствами (2 ночи). В номере: двуспальная кровать или две односпальные, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение на турбазах либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость тура включены все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 4-й дни и все ужины. Оплачиваются дополнительно обеды в 1-й, 3-й и 5-й дни.