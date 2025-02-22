Кристальный мир зимнего Байкала

Побывать в знаменитых Ольхоне и Листвянке и пройтись по глубочайшему озеру мира
Едем любоваться неповторимыми узорами льда, а в перерывах греться в сибирской баньке, пробовать наваристую уху и кататься на коньках по самому большому катку в нашей стране. Заглянем в ажурные гроты
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и пещеры, сверкающие на солнце, побываем на священном острове Огой. Проедем по озеру на «хивусе», отдохнём на Ольхоне и посетим музей под открытым небом «Тальцы». Откройте для себя тот самый лёд!

Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.

Проживание. На Ольхоне в «Усадьбе Никиты Бенчарова» или гостевом доме «Ольхон» в 2-3-местных номерах с удобствами (3 ночи). В Листвянке в гостинице «Усадьба Демидова» в 2-3-местных номерах с удобствами (2 ночи). В номере: двуспальная кровать или две односпальные, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение на турбазах либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость тура включены все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 4-й дни и все ужины. Оплачиваются дополнительно обеды в 1-й, 3-й и 5-й дни.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка

Встречаемся и переезжаем на остров Ольхон — священное место Байкала. Дорога займёт около 5-6 часов. На обед остановимся в кафе, вы попробуете блюда традиционной бурятской кухни.

В Хужире разместимся в гостинице, поужинаем и отправимся любоваться ледяной поверхностью озера к мысу Бурхан и скале Шаманке, где, по преданиям, обитает главный дух Байкала, за что это место чтят шаманы Бурятии и Якутии. Посмотрим на оранжевые блики закатного солнца в льдинках и вернёмся отдыхать.

За день проедем 300 км.

Переезд на Ольхон, мыс Бурхан и скала ШаманкаПереезд на Ольхон, мыс Бурхан и скала ШаманкаПереезд на Ольхон, мыс Бурхан и скала ШаманкаПереезд на Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка
2 день

Мыс Хобой, обед на льду и «Поцелуй Байкала»

Утром по льду озера едем к священному для местных мысу Хобой со столбовидной скалой, торчащей, как острый клык — название так и переводится. Некоторые сравнивают форму мыса с головой женщины — решите сами, на что он похож больше. По дороге увидим памятники природы Байкала — остров Харанцы и мыс Саган-Хушун, что означает «белый мыс» из-за скал из светлого мрамора.

Пообедаем наваристой ухой прямо на льду, погреемся ароматным травяным чаем и поедем дальше, останавливаясь в живописных местах и рассматривая сверкающие на солнце скалы, гроты и утёсы. Вы узнаете, что такое «Поцелуй Байкала» и испытаете его на себе. Вечером после ужина — свободное время.

За день проедем 90-100 км.

Мыс Хобой, обед на льду и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой, обед на льду и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой, обед на льду и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой, обед на льду и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой, обед на льду и «Поцелуй Байкала»
3 день

Прогулка по Хужиру, дополнительные развлечения

В первой половине дня прогуляемся по Хужиру с гидом, а после вы сами выберете, чем заняться. Можно покататься на коньках, погулять, взять в аренду велосипеды на шипованной резине и проехать по льду до соседних островов, заказать дополнительную экскурсию. Также можно посетить краеведческий музей или интерактивную выставку в современном визит-центре.
Вечером желающие попарятся в баньке по-сибирски — обычной или с купанием в проруби (за доплату).

Прогулка по Хужиру, дополнительные развлеченияПрогулка по Хужиру, дополнительные развлеченияПрогулка по Хужиру, дополнительные развлеченияПрогулка по Хужиру, дополнительные развлеченияПрогулка по Хужиру, дополнительные развлечения
4 день

В Листвянку на катере на воздушной подушке

Сегодня едем кататься по естественному катку на особом виде транспорта — катере на воздушной подушке. Полюбуемся ледяными узорами, наплесками и зимними пейзажами. Доберёмся до Листвянки, сделав по пути несколько остановок. На самом большом острове Малого Моря — Огой загадаем желание у белоснежной буддистской ступы Просветления. Заглянем на мысы Большой и Малый Колокольный, в бухты Бабушка и Песчаная, где растут ходульные деревья, стоящие на обнажённых корнях.
В Листвянке разместимся на турбазе и отдохнём.

За день проедем 250 км.

В Листвянку на катере на воздушной подушкеВ Листвянку на катере на воздушной подушкеВ Листвянку на катере на воздушной подушкеВ Листвянку на катере на воздушной подушке
5 день

Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»

Утром будет свободное время. Можно подняться на подъёмнике на камень Черского и посмотреть, как в Байкал впадает знаменитая Ангара (входит в стоимость); покататься в собачьих упряжках (от 1200 рублей с человека) или на снегоходах (от 5000 рублей в час).

После обеда едем в музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Сначала экскурсовод расскажет историю экспонатов, а затем вы сможете прогуляться по территории самостоятельно.

За день проедем 50 км.

Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»
6 день

Отъезд

После завтрака — самостоятельный переезд в аэропорт Иркутска.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Встреча в аэропорту в 1-й день
  • Все переезды по программе
  • Переезд на «хивусе» - катере с воздушной подушкой
  • Проживание в 2-3-местных номерах
  • Все завтраки, обеды-перекусы во 2-й и 4-й дни и все ужины
  • Все экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно (от Москвы в обе стороны - 24 000 руб.)
  • Трансфер Листвянка - Иркутск в 6 день тура ~ 2000 руб
  • Обеды в 1-й, 3-й, 5-й дни
  • Доплата за одноместное размещение - 15 400 руб
  • Личные расходы: баня в 3-й день, сувениры и т. д
  • Прокат коньков
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска (IKT), 09:30. Вас встретят у выхода из аэропорта. В случае более раннего прибытия, вам необходимо будет подождать нас в зале ожидания. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Аэропорт Иркутска - самостоятельный переезд. Время в пути - около часа. Выселение из гостевого дома до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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