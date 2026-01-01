Мои заказы

Ледяное сердце Сибири: путешествие на Байкал в мини-группе

Познакомиться с культурой народов Прибайкалья, исследовать Ольхон и полюбоваться Ангарой в Листвянке
Это путешествие для тех, кто хочет без суеты насладиться пейзажами самого глубокого озера мира.

Мы составили программу так, чтобы вы смогли увидеть самые интересные локации окрестностей и сполна налюбоваться Байкалом, спящим
подо льдом.

Побываем в музее «Тальцы», где сохранены традиции народов Сибири, и поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда откроются виды на озеро и исток Ангары. На острове Ольхон осмотрим мыс Хобой и пройдём по глади Байкала, отражающей небо и берега.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
— термобельё (с учётом активности и температуры по рекомендации производителя);
— флисовая кофта или шерстяной свитер;
— утеплённая непродуваемая куртка с капюшоном и штаны;
— треккинговая обувь с нескользящей подошвой;
— утеплённые варежки или гибридные перчатки со съёмным чехлом;
— балаклава или шарф-труба;
— шерстяная шапка (двухслойная);
— городская тёплая одежда;
— термоноски или шерстяные носки;
— комплект одежды для гостиницы и сна;
— сменное бельё;
— купальник;
— рюкзак;
— солнцезащитный крем;
— тёмные очки с поляризацией;
— карманный или налобный фонарик;
— сушилка для обуви, сменные стельки;
— термос.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка, музей «Тальцы»

Встреча в аэропорту Иркутска и трансфер до Листвянки. По пути запланировано посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Тальцы». Он знакомит с культурой и традициями народов Прибайкалья, сохранив старинные постройки и предметы быта.

В посёлке Листвянка предстоит подъём на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», откуда открываются панорамные виды на Байкал и исток Ангары. После осмотра площадки — обед.

Во второй половине дня организовано посещение Байкальского музея. Вечером — трансфер в Иркутск и заселение в гостиницу.

2 день

Переезд на остров Ольхон

После завтрака в отеле — выезд на остров Ольхон. По дороге предусмотрен обед в придорожном кафе. Путешествие проходит через живописные степные ландшафты и берега Байкала. По прибытии в посёлок Хужир разместимся в гостинице и отдохнём.

3 день

Экспедиция по льду Байкала

После завтрака в гостинице начнётся экскурсия к северной части острова — мысу Хобой. Это одно из самых живописных мест Ольхона, окружённое скалами и ледяными гротами, где можно наблюдать причудливые формы льда и снежные узоры.

Обед организован прямо на льду Байкала, в окружении зимних пейзажей. После обеда — катание на коньках по гладкой, прозрачной поверхности озера.

Вечером — возвращение в Хужир и отдых.

4 день

Юг Ольхона и возвращение в Иркутск

После завтрака — автомобильная экскурсия на УАЗ по южной части острова Ольхон. Маршрут проходит через природные достопримечательности и бухты, с которых открываются панорамные виды на озеро. По желанию возможно заменить автомобильную экскурсию поездкой на хивусе (за доплату). Обед включён в программу.

По завершении экскурсии — трансфер из Хужира в Иркутск и размещение в гостинице.

5 день

Окончание тура

После завтрака в отеле наше путешествие подойдёт к концу. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (1-й день - обед 2-й, 3-й, 4-й дни - завтрак и обед 5-й день - завтрак)
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Экскурсия на хивусе в 4-й день вместо поездки на УАЗах - доплата 6000 ₽
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Иркутск, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1634 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

