Встреча в аэропорту Иркутска и трансфер до Листвянки. По пути запланировано посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Тальцы». Он знакомит с культурой и традициями народов Прибайкалья, сохранив старинные постройки и предметы быта.

В посёлке Листвянка предстоит подъём на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», откуда открываются панорамные виды на Байкал и исток Ангары. После осмотра площадки — обед.

Во второй половине дня организовано посещение Байкальского музея. Вечером — трансфер в Иркутск и заселение в гостиницу.