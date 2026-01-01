Мы составили программу так, чтобы вы смогли увидеть самые интересные локации окрестностей и сполна налюбоваться Байкалом, спящим
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
— термобельё (с учётом активности и температуры по рекомендации производителя);
— флисовая кофта или шерстяной свитер;
— утеплённая непродуваемая куртка с капюшоном и штаны;
— треккинговая обувь с нескользящей подошвой;
— утеплённые варежки или гибридные перчатки со съёмным чехлом;
— балаклава или шарф-труба;
— шерстяная шапка (двухслойная);
— городская тёплая одежда;
— термоноски или шерстяные носки;
— комплект одежды для гостиницы и сна;
— сменное бельё;
— купальник;
— рюкзак;
— солнцезащитный крем;
— тёмные очки с поляризацией;
— карманный или налобный фонарик;
— сушилка для обуви, сменные стельки;
— термос.
Программа тура по дням
Листвянка, музей «Тальцы»
Встреча в аэропорту Иркутска и трансфер до Листвянки. По пути запланировано посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Тальцы». Он знакомит с культурой и традициями народов Прибайкалья, сохранив старинные постройки и предметы быта.
В посёлке Листвянка предстоит подъём на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», откуда открываются панорамные виды на Байкал и исток Ангары. После осмотра площадки — обед.
Во второй половине дня организовано посещение Байкальского музея. Вечером — трансфер в Иркутск и заселение в гостиницу.
Переезд на остров Ольхон
После завтрака в отеле — выезд на остров Ольхон. По дороге предусмотрен обед в придорожном кафе. Путешествие проходит через живописные степные ландшафты и берега Байкала. По прибытии в посёлок Хужир разместимся в гостинице и отдохнём.
Экспедиция по льду Байкала
После завтрака в гостинице начнётся экскурсия к северной части острова — мысу Хобой. Это одно из самых живописных мест Ольхона, окружённое скалами и ледяными гротами, где можно наблюдать причудливые формы льда и снежные узоры.
Обед организован прямо на льду Байкала, в окружении зимних пейзажей. После обеда — катание на коньках по гладкой, прозрачной поверхности озера.
Вечером — возвращение в Хужир и отдых.
Юг Ольхона и возвращение в Иркутск
После завтрака — автомобильная экскурсия на УАЗ по южной части острова Ольхон. Маршрут проходит через природные достопримечательности и бухты, с которых открываются панорамные виды на озеро. По желанию возможно заменить автомобильную экскурсию поездкой на хивусе (за доплату). Обед включён в программу.
По завершении экскурсии — трансфер из Хужира в Иркутск и размещение в гостинице.
Окончание тура
После завтрака в отеле наше путешествие подойдёт к концу. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (1-й день - обед 2-й, 3-й, 4-й дни - завтрак и обед 5-й день - завтрак)
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта
- Дополнительные трансферы, не указанные в программе
- Экскурсия на хивусе в 4-й день вместо поездки на УАЗах - доплата 6000 ₽
- Медицинская страховка