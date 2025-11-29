Мои заказы

От Хужира до Ольхона и Листвянки: в мир зимнего Байкала в мини-группе (всё включено)

Полюбоваться гротами и ледяными узорами, познакомиться с бурятской культурой и покататься на коньках
Мы окажемся в самом сердце Байкала и наберёмся самых разнообразных впечатлений! Вы поучаствуете в обряде, чтобы задобрить духов озера, познакомитесь с традициями бурятской культуры, послушаете горловое пение и отведаете национальные
блюда. Увидите легендарный мыс Бурхан на закате и сможете встретить рассвет над зеркальной гладью льда.

По кристальной поверхности мы доберёмся до природных символов Ольхона — мысу Хобой, скалам Три брата и гротам, похожим на сказочные дворцы.

Вы прокатитесь по природному катку, подкрепитесь ухой, сваренной прямо на льду, и совершите переход на хивусе до Листвянки. Вас также ждут бухта Песчаная, остров Огой со ступой Просветления и знаменитые байкальские пузырьки.

А завершим путешествие знакомством с микромиром Байкала в музее СО РАН и прогулкой по сибирским деревням 17-18 веков в «Тальцах».

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованный список тёплой одежды и экипировки для безопасного и приятного пребывания на льду Байкала:
Флисовая кофта или легкая пуховая жилетка;
Утепленная ветрозащитная парка, пуховик с мембраной, плюсом будет куртка с затяжками от холода на поясе и горле (на выбор);
Утепленные штаны или комбинезон;
Варежки или перчатки(лучше не промокаемые или 2 пары);
Шапка – должна защищать от ветра и оставлять как можно меньше открытого пространства на твоем теле. Идеально будет взять с собой шапку – ушанку или шерстяную шапку. Дополняем образ бафом, чтобы защитить лицо от ветра и мороза, а сверху добавляем шарф;
Обувь: теплая и непромокаемая, нескользкая подошва (унты, угги, дутики, валенки);
Солнцезащитные очки;
Крем для лица (питательный и увлажняющий) и гигиеническая помада. Купальные принадлежности могут пригодиться, если вы намерены посетить баню;
Термобельё;
Пижама. Ведь никогда не будет лишним добавить немного уюта;
Грелки (стельки) самонагревающиеся для ног и рук;
Ледоступы (рекомендовано) для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам;
Небольшой термос. Горячий напиток при себе поможет дополнительно согреться;
Сушилки для обуви;
Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Программа тура по дням

1 день

«Золотая Орда», Ольхон, мыс Бурхан

Встретимся в аэропорту, на вокзале или у гостиницы и отправимся к острову Ольхон — самой загадочной точке Байкала, лежащей у пролива Малое Море. Первой остановкой станут святые места «Барисаны», где мы проведём обряд и попросим духов озера о благосклонности и хорошей погоде.

Далее направимся в этнопарк «Золотая Орда». Познакомимся с культурой бурят, попробуем традиционные угощения, поучаствуем в очищающем огненном ритуале, послушаем горловое пение и станцуем древний круговой танец Ёхор, уходящий корнями в каменный век. Обед будет подан в резной юрте, в меню — блюда бурятской кухни по старинным рецептам.

Затем через ледовую переправу мы въедем на Байкал и разместимся в Хужире. В финале дня отправимся к мысу Бурхан — священной скале Шаманке, одному из главных символов Азии, чтобы встретить первый закат над ледяным зеркалом.

2 день

Север Ольхона, мыс Хобой, гроты и катание на коньках

Сегодня желающие смогут встретить рассвет у мыса Бурхан. После завтрака мы начнём путешествие по льду Байкала в сторону северной части острова. В программе — остров Харанцы с мощными ледяными наплесками и пещерами, скалы Саган-Хушун (Три брата), которые, по легенде, охраняют озеро, и священный мыс Хобой — крайняя точка Ольхона с видом на самое широкое место водоёма, где расстояние между берегами достигает почти 80 км.

Мы посетим сияющие ледяные гроты и покатаемся на коньках по природному катку. На обед — уха, приготовленная на костре прямо на льду. Вечером вернёмся в гостиницу. Ужин и свободное время.

3 день

Ледовый переход на хивусе: Огой, бухта Песчаная, Большое Голоустное, Листвянка

После завтрака на хивусе — судне на воздушной подушке — мы начнём главную ледовую экспедицию: переход от Ольхона до Листвянки. По пути посетим остров Огой, где увидим ступу Просветления, внутри которой хранятся реликвии и статуэтка богини-дакини Трома Нагмо, которую считают источником очищения и внутреннего равновесия.

Затем увидим бирюзовый лёд бухты Песчаной, окружённой скалами, и знаменитые ходульные деревья. В Большом Голоустном сфотографируем легендарные пузырьки, застывшие внутри прозрачного льда. Обед пройдёт прямо на льду. К вечеру мы прибудем в Листвянку, заселимся в гостиницу и поужинаем.

4 день

Байкальский музей, «Тальцы», возвращение в Иркутск

После завтрака мы посетим Байкальский музей СО РАН, где совершим виртуальное погружение на дно озера, познакомимся с его эндемиками, микроскопическими формами жизни и уникальной экосистемой.

После обеда в Листвянке отправимся в сторону Иркутска, сделав остановку в музее «Тальцы». Здесь мы прогуляемся среди деревянной архитектуры 17-18 веков — старинных изб, башен и церквей, рассказывающих историю сибирских народов.

К вечеру прибудем в Иркутск, разместимся в гостинице и отметим завершение путешествия финальным ужином.

5 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — завершение тура. Байкал останется в сердце вместе с яркими воспоминаниями и сотнями фотографий.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Экскурсия в музей «Тальцы»
  • Экскурсия в Байкальский музей СО РАН
  • Переход на хивусе от Листвянки до Ольхона
  • Автоэкскурсия на мыс Хобой
  • Автоэкскурсия на юг Ольхона
  • Этнопарк-музей «Золотая Орда»
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
  • 1-местное размещение - 12 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — Организатор в Иркутске
Я, Павел, директор туристической компании. С ранних лет проводил время на природе, ходил с отцом в тайгу, учился выживать в сложных условиях в удалении от цивилизации С 2004 года начал
заниматься пешим туризмом по Байкалу. С 2008 года сопровождаю путешественников как самостоятельно, так и в сотрудничестве с разными турфирмами. Наша цель — предоставить гостям самую полную и подробную информацию об отдыхе на Байкале и помочь сделать его по настоящему приятным и запоминающимся!

