Описание тура
Организационные детали
Рекомендованный список тёплой одежды и экипировки для безопасного и приятного пребывания на льду Байкала:
Флисовая кофта или легкая пуховая жилетка;
Утепленная ветрозащитная парка, пуховик с мембраной, плюсом будет куртка с затяжками от холода на поясе и горле (на выбор);
Утепленные штаны или комбинезон;
Варежки или перчатки(лучше не промокаемые или 2 пары);
Шапка – должна защищать от ветра и оставлять как можно меньше открытого пространства на твоем теле. Идеально будет взять с собой шапку – ушанку или шерстяную шапку. Дополняем образ бафом, чтобы защитить лицо от ветра и мороза, а сверху добавляем шарф;
Обувь: теплая и непромокаемая, нескользкая подошва (унты, угги, дутики, валенки);
Солнцезащитные очки;
Крем для лица (питательный и увлажняющий) и гигиеническая помада. Купальные принадлежности могут пригодиться, если вы намерены посетить баню;
Термобельё;
Пижама. Ведь никогда не будет лишним добавить немного уюта;
Грелки (стельки) самонагревающиеся для ног и рук;
Ледоступы (рекомендовано) для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам;
Небольшой термос. Горячий напиток при себе поможет дополнительно согреться;
Сушилки для обуви;
Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Программа тура по дням
«Золотая Орда», Ольхон, мыс Бурхан
Встретимся в аэропорту, на вокзале или у гостиницы и отправимся к острову Ольхон — самой загадочной точке Байкала, лежащей у пролива Малое Море. Первой остановкой станут святые места «Барисаны», где мы проведём обряд и попросим духов озера о благосклонности и хорошей погоде.
Далее направимся в этнопарк «Золотая Орда». Познакомимся с культурой бурят, попробуем традиционные угощения, поучаствуем в очищающем огненном ритуале, послушаем горловое пение и станцуем древний круговой танец Ёхор, уходящий корнями в каменный век. Обед будет подан в резной юрте, в меню — блюда бурятской кухни по старинным рецептам.
Затем через ледовую переправу мы въедем на Байкал и разместимся в Хужире. В финале дня отправимся к мысу Бурхан — священной скале Шаманке, одному из главных символов Азии, чтобы встретить первый закат над ледяным зеркалом.
Север Ольхона, мыс Хобой, гроты и катание на коньках
Сегодня желающие смогут встретить рассвет у мыса Бурхан. После завтрака мы начнём путешествие по льду Байкала в сторону северной части острова. В программе — остров Харанцы с мощными ледяными наплесками и пещерами, скалы Саган-Хушун (Три брата), которые, по легенде, охраняют озеро, и священный мыс Хобой — крайняя точка Ольхона с видом на самое широкое место водоёма, где расстояние между берегами достигает почти 80 км.
Мы посетим сияющие ледяные гроты и покатаемся на коньках по природному катку. На обед — уха, приготовленная на костре прямо на льду. Вечером вернёмся в гостиницу. Ужин и свободное время.
Ледовый переход на хивусе: Огой, бухта Песчаная, Большое Голоустное, Листвянка
После завтрака на хивусе — судне на воздушной подушке — мы начнём главную ледовую экспедицию: переход от Ольхона до Листвянки. По пути посетим остров Огой, где увидим ступу Просветления, внутри которой хранятся реликвии и статуэтка богини-дакини Трома Нагмо, которую считают источником очищения и внутреннего равновесия.
Затем увидим бирюзовый лёд бухты Песчаной, окружённой скалами, и знаменитые ходульные деревья. В Большом Голоустном сфотографируем легендарные пузырьки, застывшие внутри прозрачного льда. Обед пройдёт прямо на льду. К вечеру мы прибудем в Листвянку, заселимся в гостиницу и поужинаем.
Байкальский музей, «Тальцы», возвращение в Иркутск
После завтрака мы посетим Байкальский музей СО РАН, где совершим виртуальное погружение на дно озера, познакомимся с его эндемиками, микроскопическими формами жизни и уникальной экосистемой.
После обеда в Листвянке отправимся в сторону Иркутска, сделав остановку в музее «Тальцы». Здесь мы прогуляемся среди деревянной архитектуры 17-18 веков — старинных изб, башен и церквей, рассказывающих историю сибирских народов.
К вечеру прибудем в Иркутск, разместимся в гостинице и отметим завершение путешествия финальным ужином.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — завершение тура. Байкал останется в сердце вместе с яркими воспоминаниями и сотнями фотографий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- Экскурсия в музей «Тальцы»
- Экскурсия в Байкальский музей СО РАН
- Переход на хивусе от Листвянки до Ольхона
- Автоэкскурсия на мыс Хобой
- Автоэкскурсия на юг Ольхона
- Этнопарк-музей «Золотая Орда»
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
- 1-местное размещение - 12 000 ₽