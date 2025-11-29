Встретимся в аэропорту, на вокзале или у гостиницы и отправимся к острову Ольхон — самой загадочной точке Байкала, лежащей у пролива Малое Море. Первой остановкой станут святые места «Барисаны», где мы проведём обряд и попросим духов озера о благосклонности и хорошей погоде.

Далее направимся в этнопарк «Золотая Орда». Познакомимся с культурой бурят, попробуем традиционные угощения, поучаствуем в очищающем огненном ритуале, послушаем горловое пение и станцуем древний круговой танец Ёхор, уходящий корнями в каменный век. Обед будет подан в резной юрте, в меню — блюда бурятской кухни по старинным рецептам.

Затем через ледовую переправу мы въедем на Байкал и разместимся в Хужире. В финале дня отправимся к мысу Бурхан — священной скале Шаманке, одному из главных символов Азии, чтобы встретить первый закат над ледяным зеркалом.