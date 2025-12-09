Мои заказы

Молодёжный трип на Байкал в мини-группе: главные локации, вечеринка, баня и дегустация настоек

Осмотреть достопримечательности Ольхона, покататься на коньках и попробовать «Поцелуй Байкала»
Мёрзнуть и скучать в этом путешествии не придётся! Мы едем на Байкал, чтобы от души повеселиться и, конечно, увидеть основные локации. Вас ждут мыс Хобой, скала Шаманка и остров Огой
—

— священные точки, хранящие дух древних шаманов.

Попробуете уху из байкальского омуля, согреетесь настойками из ледяных рюмок и увидите, как вечерний Байкал отражает закатное небо. В программе — баня с видом на озеро, катание на коньках и вечеринка в баре «Порт-Ольхон».

Вы сможете пройти ритуал «Поцелуй Байкала» и загадать желания у ступы Просветления, впитав энергию этого места. А все моменты запечатлит наш контентмейкер!

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: тёплую одежду (термобельё, флисовую кофту, перчатки с тактильным покрытием, шапку, ветровку), обувь на нескользящей подошве, купальник для бани, камеру или телефон, немного наличных (на острове возможны перебои со связью и терминалами), термос, химические стельки, павербанк, индивидуальную аптечку, кошки при скользкой обуви.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска на Ольхон

Встречаемся в Иркутске, знакомимся и отправляемся к Байкалу. По пути узнаем о традициях народов Прибайкалья, их древних обычаях и учимся бурханить — обращаться к духам за благословением доброго пути.

Первое знакомство с великим озером вызывает неподдельное волнение. К вечеру прибываем на Ольхон, заселяемся и проводим уютный вечер за ужином. В неформальной обстановке обсуждаем планы на следующие дни. С самого начала нас сопровождает гид-контентмейкер, чтобы сохранить яркие моменты путешествия в кадре.

2 день

Север острова, баня и вечер в «Порт-Ольхоне»

После завтрака отправляемся на север острова — к самым живописным и мистическим местам Байкала. Посетим мыс Хобой, мыс Любви и скалу Три Брата. На свежем воздухе нас ждёт обед с ухой из байкальского омуля и дегустация настоек из ледяных рюмок — ради ярких впечатлений и эффектных кадров.

После экскурсии заезжаем в сувенирную лавку и направляемся к мысу Бурхан, где возвышается скала Шаманка. Здесь загадаем желания и почувствуем дух древних шаманов. Вечером расслабляемся в бане с видом на Байкал, наслаждаясь чаем или чем-то покрепче.

Позднее — вечеринка в баре «Порт-Ольхон»: танцы, музыка, коктейли и атмосфера свободы. День завершится весело, но стоит оставить немного энергии на продолжение маршрута.

3 день

Огой и возвращение в Иркутск

После завтрака выезжаем на остров Огой. Здесь возвышается ступа Просветления — священное место, символ гармонии и исполнения желаний. Совершаем 33 круга вокруг ступы, загадываем сокровенные мечты и оставляем монетку в знак благодарности.

Затем нас ждёт «Поцелуй Байкала» — особый местный ритуал на удачу, проведённый по авторской традиции гида. После этого катаемся на льдинах, смеёмся, снимаем видео с дрона над замёрзшей гладью озера и наслаждаемся последними часами на Байкале.

Прощальный обед и возвращение в Иркутск.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)55 000 ₽
1-местное размещение62 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Катание на коньках
  • Баня с видом на Байкал
  • Вечеринка в баре «Порт-Ольхон»
  • Сопровождение контентмейкера все дни
  • Дегустация настоек из ледяных рюмок
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Ужины - ориентировочно 1000-2000 ₽
  • Трансфер из/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Иркутск, точно место - по договорённости, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 83 туристов
Я родился и вырос на Байкале. Влюбился и люблю влюблять гостей в родные места! Поэтому занялся туризмом и уже много лет организую туры и экскурсии. Вместе с командой разработали незабываемые и уникальные путешествия, которые наполнены местным колоритом и пропитаны самобытной культурой сибирского народа. Ждём в гости!

Тур входит в следующие категории Иркутска

