Встречаемся в Иркутске, знакомимся и отправляемся к Байкалу. По пути узнаем о традициях народов Прибайкалья, их древних обычаях и учимся бурханить — обращаться к духам за благословением доброго пути.

Первое знакомство с великим озером вызывает неподдельное волнение. К вечеру прибываем на Ольхон, заселяемся и проводим уютный вечер за ужином. В неформальной обстановке обсуждаем планы на следующие дни. С самого начала нас сопровождает гид-контентмейкер, чтобы сохранить яркие моменты путешествия в кадре.