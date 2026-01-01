Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье
Отведать байкальской рыбки, научиться готовить буузы и насладиться изысканными блюдами от шефов
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:30
«Сомелье проведёт дегустацию, рассказывая о каждом сорте: его происхождении, технологии производства и букете вкуса, где можно различить нотки фруктов, специй и древесины»
22 июн в 08:00
13 июл в 08:00
147 000 ₽ за человека
«Всё включено» на льду Байкала: тур без забот с этношоу, катанием на коньках и сибирской баней
Посетить Тажеранские степи, Ольхон и Огой, познакомиться с традициями и кухней и проехать на хивусе
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
94 900 ₽ за человека
Молодёжный трип на Байкал в мини-группе: главные локации, вечеринка, баня и дегустация настоек
Осмотреть достопримечательности Ольхона, покататься на коньках и попробовать «Поцелуй Байкала»
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости, 10:00
«На свежем воздухе нас ждут обед с ухой из байкальского омуля и дегустация настоек из ледяных рюмок — ради ярких впечатлений и эффектных кадров»
18 фев в 10:00
3 мар в 10:00
55 000 ₽ за человека
