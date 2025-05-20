Ольхон и Листвянка: активный тур на Байкал с «ритуалами»

Посетить топовые места на острове, провести обряды и прокатиться на хивусе
Поехали с нами за ледовыми просторами, эффектными трещинами, застывшими пузырями и огромными сосульками! Посетим северный мыс Ольхона — Хобой — и знаменитый Огой с буддийской ступой.

Увидим скалу Шаманка, ритуальные столбы
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и сами проведём обряды: «Поцелуй Байкала», «Байкальская рюмка» и очищающий.

Отведаем горячей ухи прямо на льду, прокатимся на «буханке» и хивусе и полюбуемся Ангарой с камня Черского. А ещё погрузимся в историю края в Байкальском музее и этнокомплексе «Тальцы». Этот тур можно провести индивидуально только для вашей компании в удобные вам даты.

Ольхон и Листвянка: активный тур на Байкал с «ритуалами»
Ольхон и Листвянка: активный тур на Байкал с «ритуалами»
Ольхон и Листвянка: активный тур на Байкал с «ритуалами»
Ближайшие даты:
11
фев24
фев9
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Локации могут меняться местами для удобства тура по погодным условиям и другим факторам, исходя из реально сложившейся ситуации.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий.

Обратите внимание на одежду и обувь. Погода на Байкале переменчива, бывают морозы и сильный ветер, однако практически всегда мало снега. Рекомендуем взять с собой химические грелки для рук и ног. Важно, чтобы ваша обувь была утеплённой и не скользила. Вам также пригодятся солнцезащитные очки, крем от загара для лица, балаклава, бафф, тёплые перчатки. Личные медикаменты тоже стоит купить заранее, так как не везде есть аптеки и широкий ассортимент.

Для всех участников будет создана общая группа в Телеграм.

Проживание. В Иркутске в гостинице «Русь». На Ольхоне на уютной проверенной базе «У рыбака», «Ирбис» или в аналогичной. 2-, 3-местное размещение со всеми удобствами.

*Фото гостиницы предоставлены организатором

Питание. Включены завтраки, 2 обеда во время экскурсий на Ольхоне. Остальное питание оплачивается отдельно. Преимущественно все местные блюда готовятся с использованием говядины или конины. Поэтому вегетарианское питание организовать будет сложно. Мы максимально поможем в этом, но ответственность лежит на вас. Об ограничениях в питании необходимо заранее сообщить организатору.

Транспорт. Кроссовер (Kia Sportage, Haval Creta), микроавтобусы (Toyota Hiace, Ford Tourneo, Mercedes-Benz Sprinter). Экскурсии по острову Ольхон проводятся на «буханках» — УАЗах (транспорт повышенной проходимости).

Дети. С 16 лет.

Уровень сложности. Автотур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка и музей «Тальцы»

Собираемся в Иркутске и отправляемся в Листвянку на побережье Байкала. Чтобы поподробнее узнать о месте нашего путешествия, посетим Байкальский музей. Также заедем в архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы». Далее поднимемся по канатной дороге на камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Ангару — а точнее, её место встречи с Байкалом. На обед заедем в кафе.

В 20:00 вернёмся в Иркутск, разместимся в гостинице.

Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»Листвянка и музей «Тальцы»
2 день

Путь до Ольхона и прогулка по Хужиру

В 10:00 выезжаем на Ольхон. В пути около 6 часов с остановкой на обед в придорожном кафе с местными блюдами. Также заглянем в одно интересное место, от которого всегда все были в восторге.

На остров переправимся по ледовой переправе прямо на машине, доедем до Хужира, где будем ориентировочно в 18:30. Разместимся и немного прогуляемся по посёлку. Увидим Шаманку, ритуальные столбы сэргэ и завораживающий вид на лёд Байкала.

Путь до Ольхона и прогулка по ХужируПуть до Ольхона и прогулка по ХужируПуть до Ольхона и прогулка по ХужируПуть до Ольхона и прогулка по ХужируПуть до Ольхона и прогулка по Хужиру
3 день

Мыс Хобой, ритуалы Байкала и горячий обед на льду

В 9:00 позавтракаем, затем отправимся на экскурсию на север острова — к мысу Хобой. Поедем на «буханках», знаменитом байкальском транспорте повышенной проходимости — это отдельный вид впечатлений. Желающие смогут взять в аренду коньки. Вас ждут ледовые просторы, ритуалы «Поцелуй Байкала» и «Байкальская рюмка» и, конечно, горячая уха на обед.

Вернёмся на базу к 16:00-17:00. В этот или следующий вечер будет организована закатная прогулка на хивусе — транспорте на воздушной подушке.

Мыс Хобой, ритуалы Байкала и горячий обед на льдуМыс Хобой, ритуалы Байкала и горячий обед на льдуМыс Хобой, ритуалы Байкала и горячий обед на льдуМыс Хобой, ритуалы Байкала и горячий обед на льдуМыс Хобой, ритуалы Байкала и горячий обед на льду
4 день

Огой, юг острова, обед на льду и возвращение в Иркутск

После завтрака вновь запрыгиваем в «буханку» и мчим к острову Огой с буддийской ступой. Проведём обряд и загадаем желание. Далее доедем до Кобыльей головы, рассмотрим застывшие пузыри, желающие смогут прокатиться на коньках. А ещё отведём душу, поваляемся на льду, как дети, пофотографируемся. В перерыве согреемся горячим и сытным обедом, приготовленным на костре.

Во второй половине дня — переезд в Иркутск. Тур завершится поздно вечером.

Обратите внимание, есть расширенная версия путешествия с заездом в Аршан. Вы можете продлить поездку до 6 дней. Данные варианты необходимо обговаривать и бронировать заранее.

Огой, юг острова, обед на льду и возвращение в ИркутскОгой, юг острова, обед на льду и возвращение в ИркутскОгой, юг острова, обед на льду и возвращение в ИркутскОгой, юг острова, обед на льду и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Поездка на хивусе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Билет на канатную дорогу до камня Черского
  • Работа гида и водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Обратный билет на канатную дорогу с камня Черского (если не хотите прогуляться вниз)
  • Прокат коньков - около 600 ₽ в день
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий
  • Тур можно провести индивидуально только для вашей компании от 4 человек в удобные для вас даты. Подробности и стоимость просим уточнять у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 11:30
Завершение: Иркутск 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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