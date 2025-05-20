Поехали с нами за ледовыми просторами, эффектными трещинами, застывшими пузырями и огромными сосульками! Посетим северный мыс Ольхона — Хобой — и знаменитый Огой с буддийской ступой.Увидим скалу Шаманка, ритуальные столбы

и сами проведём обряды: «Поцелуй Байкала», «Байкальская рюмка» и очищающий. Отведаем горячей ухи прямо на льду, прокатимся на «буханке» и хивусе и полюбуемся Ангарой с камня Черского. А ещё погрузимся в историю края в Байкальском музее и этнокомплексе «Тальцы». Этот тур можно провести индивидуально только для вашей компании в удобные вам даты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Локации могут меняться местами для удобства тура по погодным условиям и другим факторам, исходя из реально сложившейся ситуации.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий.

Обратите внимание на одежду и обувь. Погода на Байкале переменчива, бывают морозы и сильный ветер, однако практически всегда мало снега. Рекомендуем взять с собой химические грелки для рук и ног. Важно, чтобы ваша обувь была утеплённой и не скользила. Вам также пригодятся солнцезащитные очки, крем от загара для лица, балаклава, бафф, тёплые перчатки. Личные медикаменты тоже стоит купить заранее, так как не везде есть аптеки и широкий ассортимент.

Для всех участников будет создана общая группа в Телеграм.