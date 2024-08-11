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Алдынай через вацап! Общие впечатления мои: Спасибо за тур, было здорово, интересно красиво ярко, прекрасные эмоции и заряд получил от необычайно красивых горных пейзажей Саян и острова Ольхон, даже жалко улетать от такой красоты. 😍😍😍 Понравились номера в которых нас поселили, особенно в Матрёшке и конечно же с У Светланы было здорово, еда отменная. 👍🏻👍🏻👍🏻😊 Экскурсоводы Елена и Оксана были великолепны👏👏👏👍🏻👍🏻👍🏻🔥, Вячеслав - никакой!