2 дня
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 08:00
«Вы узнаете, почему скала Шаманка считается священной, и полюбуетесь ею в лучах заката»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
26 000₽ за человека
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«Встретим закат и вернёмся к месту проживания»
15 сен в 09:00
41 500₽ за человека
5 дней
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках и велосипедах, встретить закат у Шаманки и услышать голос озера
Начало: Центральная площадь Иркутска или аэропорт, 10:00
«Вечером прогуляемся к мысу Бурхан, чтобы полюбоваться священным местом на закате»
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
69 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария11 августа 2024Хорошая организация, насыщенное путешествие. Остались приятные впечатления
- ВВиталий9 августа 2024Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас
- ССергей20 июля 2024Все было супер круто!!! Гиды и маршрут просто завораживают
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Вечерние»
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