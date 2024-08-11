Вечерние туры Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Вечерние» в Иркутске, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
На машине
Джиппинг
2 отзыва
2 дня
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 08:00
«Вы узнаете, почему скала Шаманка считается священной, и полюбуетесь ею в лучах заката»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
26 000 за человека
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
1 отзыв
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«Встретим закат и вернёмся к месту проживания»
15 сен в 09:00
41 500 за человека
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
На автобусе
На велосипеде
1 отзыв
5 дней
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках и велосипедах, встретить закат у Шаманки и услышать голос озера
Начало: Центральная площадь Иркутска или аэропорт, 10:00
«Вечером прогуляемся к мысу Бурхан, чтобы полюбоваться священным местом на закате»
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
69 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    11 августа 2024
    2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
    Хорошая организация, насыщенное путешествие. Остались приятные впечатления
  • В
    Виталий
    9 августа 2024
    Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
    Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас
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    Алдынай через вацап! Общие впечатления мои: Спасибо за тур, было здорово, интересно красиво ярко, прекрасные эмоции и заряд получил от необычайно красивых горных пейзажей Саян и острова Ольхон, даже жалко улетать от такой красоты. 😍😍😍 Понравились номера в которых нас поселили, особенно в Матрёшке и конечно же с У Светланы было здорово, еда отменная. 👍🏻👍🏻👍🏻😊 Экскурсоводы Елена и Оксана были великолепны👏👏👏👍🏻👍🏻👍🏻🔥, Вячеслав - никакой!

    Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!Во первых. Как организатора этого тура я не видел Наталью, кроме ответов на вопросы непосредственно здесь, т. к курировала нас Алдынай через вацап!
  • С
    Сергей
    20 июля 2024
    2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
    Все было супер круто!!! Гиды и маршрут просто завораживают

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Вечерние»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
  2. Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
  3. Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Тальцы
  8. Тажеранские степи
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 тура от 26 000 до 69 800. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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