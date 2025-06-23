Мои заказы

На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор

Посетить жемчужину Байкала, увидеть Шаманку и другие сакральные места и выбрать отдых на свой вкус
Отправимся на 2 дня на самый мистический остров Байкала, где царит суровая, но завораживающая красота, а сакральные места хранят память о шаманской культуре и глубокой связи человека с природой.

Переправимся на
читать дальше

Ольхон на пароме, разместимся в уютном гостевом доме совсем рядом с озером и прогуляемся к главным местам — мысу Бурхан, на котором находятся столбы сэргэ и откуда открывается вид на скалу Шаманка.

На следующий день вы выберете досуг на свой вкус: сможете насладиться тишиной, посидеть на берегу, добавить активностей, отведать бурятских блюд и отправиться на ещё одну экскурсию.

5
1 отзыв
На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
Ближайшие даты:
6
июн13
июн20
июн27
июн4
июл11
июл18
июл
Время начала: 07:45

Описание тура

Организационные детали

Ольхон находится в зоне континентального климата, поэтому температура может значительно варьироваться в зависимости от времени года. Летом средняя температура колеблется от +20 до +30 °C, но вечера могут быть холодными, поэтому рекомендуется взять с собой тёплую одежду, особенно куртку или свитер. Также важно взять личные медикаменты.

Если у вас специальная программа питания, берите с собой.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус Ford Transit.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Дети. От 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Ольхон: переправа на пароме, Шаманка, мыс Бурхан, шаманские столбы и Сарайский пляж

Путешествие начнётся с раннего выезда из Иркутска в 7:45. По дороге остановимся в посёлке Баяндай, где вы сможете позавтракать и попробовать блюда бурятской кухни.

Далее нас ждёт переправа на пароме на остров Ольхон, крупнейший и, без преувеличения, самый мистический остров озера Байкал. Ольхон называют жемчужиной Байкала: его суровая, но завораживающая красота, мощная энергетика и сакральные места хранят память о шаманской культуре и глубокой связи человека с природой.

После заселения в отель, ориентировочно в 14:00, начнётся обзорная экскурсия по центральной части Ольхона (15:00–21:00). Вы побываете у 13 столбов сэргэ — ритуальных деревянных тотемов, символизирующих связь между мирами. Затем отправитесь к скале Шаманка и мысу Бурхан, одному из главных духовных центров Байкала. Прогулка завершится на Сарайском пляже.

Для желающих поздно вечером будет возможность посетить дискотеку на острове, а также баню на берегу озера, чтобы завершить день в расслабленной атмосфере.

Ольхон: переправа на пароме, Шаманка, мыс Бурхан, шаманские столбы и Сарайский пляжОльхон: переправа на пароме, Шаманка, мыс Бурхан, шаманские столбы и Сарайский пляжОльхон: переправа на пароме, Шаманка, мыс Бурхан, шаманские столбы и Сарайский пляжОльхон: переправа на пароме, Шаманка, мыс Бурхан, шаманские столбы и Сарайский пляжОльхон: переправа на пароме, Шаманка, мыс Бурхан, шаманские столбы и Сарайский пляж
2 день

Досуг на острове на ваш выбор и возвращение в Иркутск

В первой половине дня будет предоставлено свободное время (10:00–16:00). Это возможность насладиться тишиной Ольхона, побыть наедине с природой или заказать дополнительную экскурсию.

Вечером вы отправитесь обратно, прибытие в Иркутск запланировано ориентировочно на 23:00–00:00.

Досуг на острове на ваш выбор и возвращение в ИркутскДосуг на острове на ваш выбор и возвращение в ИркутскДосуг на острове на ваш выбор и возвращение в ИркутскДосуг на острове на ваш выбор и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Работа гида-экскурсовода
  • Разрешение национального парка на пребывание на юге острова Ольхона
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Питание - один приём пищи около 600-800 ₽
  • 1-местное размещение - доплата 5000 ₽
  • Дополнительные развлечения (катание на катере, конная прогулка, баня)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, улица Ленина 14Б, 7:45
Завершение: Иркутск, улица Ленина 14Б, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
читать дальше

Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
З
Заславская
23 июн 2025
Была проездом в Иркутске и искала экскурсию на два дня уехать на Байкал. Искала долго что то подходящее чтобы было недолго добираться, было время насладиться красотой Байкала, дополнительные какие то
читать дальше

развлечения и переночевать. Ребята придумали действительно хороший маршрут, дорога не казалось долгой, чудесная компания, отличная база отдыха где мы остановились. Ребята Дима и Оксана отдельный вам респект❤️не оставляли нас, много познавательного было рассказано о регионе Байкале обычаев и так далее, посетили интересные места, нашей дружной компанией не хотелось даже уезжать! Всем кто будет на Байкале из друзей буду рекомендации именно вас! Спасибо вам за прекрасный и незабываемый отдых!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Познакомиться с Иркутском, побывать в сердце Байкала и загадать желание у ступы Просветления
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
14 фев в 08:30
28 фев в 08:30
80 600 ₽ за человека
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
На машине
2 дня
1 отзыв
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
29 800 ₽ за человека
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
На машине
3 дня
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
Отдохнуть у великого озера, на УАЗах объехать север острова, увидеть скалы Шаманка и Три брата
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в...
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
13 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска