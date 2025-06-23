Путешествие начнётся с раннего выезда из Иркутска в 7:45. По дороге остановимся в посёлке Баяндай, где вы сможете позавтракать и попробовать блюда бурятской кухни.

Далее нас ждёт переправа на пароме на остров Ольхон, крупнейший и, без преувеличения, самый мистический остров озера Байкал. Ольхон называют жемчужиной Байкала: его суровая, но завораживающая красота, мощная энергетика и сакральные места хранят память о шаманской культуре и глубокой связи человека с природой.

После заселения в отель, ориентировочно в 14:00, начнётся обзорная экскурсия по центральной части Ольхона (15:00–21:00). Вы побываете у 13 столбов сэргэ — ритуальных деревянных тотемов, символизирующих связь между мирами. Затем отправитесь к скале Шаманка и мысу Бурхан, одному из главных духовных центров Байкала. Прогулка завершится на Сарайском пляже.

Для желающих поздно вечером будет возможность посетить дискотеку на острове, а также баню на берегу озера, чтобы завершить день в расслабленной атмосфере.