Ольхон находится в зоне континентального климата, поэтому температура может значительно варьироваться в зависимости от времени года. Летом средняя температура колеблется от +20 до +30 °C, но вечера могут быть холодными, поэтому рекомендуется взять с собой тёплую одежду, особенно куртку или свитер. Также важно взять личные медикаменты.
Если у вас специальная программа питания, берите с собой.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус Ford Transit.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Дети. От 3 лет.
Программа тура по дням
1 день
Ольхон: переправа на пароме, Шаманка, мыс Бурхан, шаманские столбы и Сарайский пляж
Путешествие начнётся с раннего выезда из Иркутска в 7:45. По дороге остановимся в посёлке Баяндай, где вы сможете позавтракать и попробовать блюда бурятской кухни.
Далее нас ждёт переправа на пароме на остров Ольхон, крупнейший и, без преувеличения, самый мистический остров озера Байкал. Ольхон называют жемчужиной Байкала: его суровая, но завораживающая красота, мощная энергетика и сакральные места хранят память о шаманской культуре и глубокой связи человека с природой.
После заселения в отель, ориентировочно в 14:00, начнётся обзорная экскурсия по центральной части Ольхона (15:00–21:00). Вы побываете у 13 столбов сэргэ — ритуальных деревянных тотемов, символизирующих связь между мирами. Затем отправитесь к скале Шаманка и мысу Бурхан, одному из главных духовных центров Байкала. Прогулка завершится на Сарайском пляже.
Для желающих поздно вечером будет возможность посетить дискотеку на острове, а также баню на берегу озера, чтобы завершить день в расслабленной атмосфере.
2 день
Досуг на острове на ваш выбор и возвращение в Иркутск
В первой половине дня будет предоставлено свободное время (10:00–16:00). Это возможность насладиться тишиной Ольхона, побыть наедине с природой или заказать дополнительную экскурсию.
Вечером вы отправитесь обратно, прибытие в Иркутск запланировано ориентировочно на 23:00–00:00.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все переезды по программе
Работа гида-экскурсовода
Разрешение национального парка на пребывание на юге острова Ольхона
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Питание - один приём пищи около 600-800 ₽
1-местное размещение - доплата 5000 ₽
Дополнительные развлечения (катание на катере, конная прогулка, баня)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, улица Ленина 14Б, 7:45
Завершение: Иркутск, улица Ленина 14Б, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии. читать дальше
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!
Заславская
23 июн 2025
Была проездом в Иркутске и искала экскурсию на два дня уехать на Байкал. Искала долго что то подходящее чтобы было недолго добираться, было время насладиться красотой Байкала, дополнительные какие то читать дальше
развлечения и переночевать. Ребята придумали действительно хороший маршрут, дорога не казалось долгой, чудесная компания, отличная база отдыха где мы остановились. Ребята Дима и Оксана отдельный вам респект❤️не оставляли нас, много познавательного было рассказано о регионе Байкале обычаев и так далее, посетили интересные места, нашей дружной компанией не хотелось даже уезжать! Всем кто будет на Байкале из друзей буду рекомендации именно вас! Спасибо вам за прекрасный и незабываемый отдых!