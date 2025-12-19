Мои заказы

По Ольхону на внедорожниках: индивидуальный тур в зимнюю сказку Байкала

Исследовать остров с севера на юг, познакомиться с бурятской культурой и отведать уху прямо на льду
Вперёд — на прозрачный лёд Ольхона! Мы покажем вам все самые значимые места острова: скалу Шаманку, мысы Хобой и Огой, скалы Три брата и другие.

Вы рассмотрите хрустальные трещины под ногами
читать дальше

и бесконечную синеву глубины, заглянете в ледяные гроты и пещеры, где мороз создаёт настоящую магию.

Познакомитесь с культурой и фольклором бурятского народа, сможете покататься на коньках по зеркальной поверхности, пробуете уху из байкальского омуля, сваренную прямо на льду, и полюбуетесь завораживающими зимними пейзажами.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется удобная сезонная одежда и обувь, возможна отправка списка вещей после бронирования.
Можно взять с собой powerbank, специальных вещей не требуется.

Программа тура по дням

1 день

От Иркутска до Ольхона, Хужир и скала Шаманка

Встретим вас в гостинице, аэропорту либо на вокзале, после чего отправимся к острову Ольхон. Дорога займёт около 4–5 часов. Около 10:30 мы сделаем остановку в Усть-Ордынском — центре Бурятского автономного округа. Здесь вы познакомитесь с культурой и фольклором бурят, увидите местный дацан и памятник Воину — символ храбрости и духовной силы.

В 12:30 пообедаем — для нас накроют стол в кафе традиционной кухни. Затем мы окажемся на Ольхоне и начнём знакомство с волшебным зимним Байкалом. Проедем по южной части острова до Хужира, делая остановки на кристально прозрачном льду. Увидим ледовые гроты, пещеры, изящные трещины и морозные узоры под ногами. Посетим остров Огой с буддийской ступой Просветления.

К 17:00 прибудем в Хужир и разместимся в гостинице. Ольхон — духовное сердце Байкала. Тут расположены древние святыни, а в Хужире живёт большая часть населения острова. Именно здесь находится легендарный мыс Бурхан — один из главных символов Байкала. С 18:00 до 18:30 мы совершим экскурсию к скале Шаманка (мысу Бурхан).

2 день

Север Ольхона, возвращение в Иркутск

В 9:00, после завтрака, мы начнём путь по северной части острова. Посетим Харанцы, остановимся у ледовых гротов и пещер, можно будет покататься на коньках по идеально гладкому льду. По дороге увидим мыс Три брата — скальный символ братства и силы — и достигнем мыса Хобой, самой северной точки Ольхона и места мощной энергетики.

На обед вас ждёт ароматная уха из свежего байкальского омуля, приготовленная прямо на льду озера. Около 15:00 мы вернёмся в Хужир и отправимся обратно в Иркутск. По дороге будут короткие остановки для фото, а также на ужин в кафе.

К 20:00–21:00 мы прибудем в Иркутск и доставим вас в гостиницу, аэропорт или на вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды, бутилированная вода и снеки
  • Трансфер по маршруту на внедорожном автомобиле
  • Услуги гида-водителя
  • Входные билеты в национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Проживание в п. Хужир (от 6000 ₽/сутки)
  • Завтраки и ужины
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при группе до 4 человек
  • При группе до 6 человек стоимость тура составит 120 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск или Листвянка, 9:00
Завершение: Иркутск или Листвянка, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 2666 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

