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это время Алексей смог окунуть нас в красоты Байкала. Комфортабельный автомобиль! На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво. Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея. Спасибо и его жене за приятную компанию)) Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!