Мыс Харанцы – туры в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «Мыс Харанцы» в Иркутске, цены от 29 610 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
На машине
скидка
10%
58 отзывов
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
3290029 610 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
2 отзыва
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
27 авг в 08:00
1 сен в 10:00
4500040 500 за человека
Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
На машине
На катере
4 дня
Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
Встретить рассвет на Шаманке, прокатиться по озеру на катере и научиться правильно дышать
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
12 сен в 10:00
50 000 за человека
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
На машине
На катере
4 дня
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Побывать на мысе Бурхан, увидеть ступу Просветления и понаблюдать за нерпами
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    3 августа 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Были с семьей на Ольхоне. Всё очень понравилось. Был радушный приём, вкусная еда, уютные номера. Дмитрий был всегда на связи.
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    На территории есть детская площадка, теннисный стол. Под крытой беседкой бильярд. Вечером можно провести активно время. Тур впечатлил своими красотами Байкала. Я думаю это не последнее наше посещение.

  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Огромное спасибо Дмитрию за незабываемое путешествие! Спасибо за терпение, за оказанную помощь при возникновении форс-мажора (поезд прибыл в Иркутск с опозданием), за индивидуальный подход к туристам, за прекрасно организованные экскурсии!!! Байкал поразил своей мощью, великолепием, невероятной красотой природы.
  • В
    Вячеслав
    28 июля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдохнул душой. Дмитрию, Михаилу, всему персоналу не спасибо даже, а нижайший поклон за это короткое, но чудесное время, которое мне
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    посчастливилось быть у Вас в гостях. Это время останется не только в памяти, но и в сердце. Я уверен, что вернусь в Ваш уютный уголок.

  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
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    это время Алексей смог окунуть нас в красоты Байкала. Комфортабельный автомобиль! На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво. Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея. Спасибо и его жене за приятную компанию)) Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!

  • Н
    Николай
    2 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
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    большому сожалению ещё одна экскурсия не состоялась по погодным условиям. В первую очередь по соображениям безопасности в пути. У проверенных рыбаков купили свежайшего омуля по цене гораздо ниже чем в кафе на острове. Автомобиль удобный. Однозначно могу рекомендовать к заключению договоренностей. После устных договоренностей предложил Алексею дать предоплату, но он отказался. Спасибо за путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Харанцы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. Природные достопримечательности и священные места Байкала
  3. Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
  4. Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Набережная
  7. Тажеранские степи
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мыс Харанцы" можно забронировать 4 тура от 29 610 до 50 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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