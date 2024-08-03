скидка
10%
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
3290029 610₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
27 авг в 08:00
1 сен в 10:00
4500040 500₽ за человека
4 дня
Экспресс-тур на Байкал: классический маршрут по местам силы и практика йоги
Встретить рассвет на Шаманке, прокатиться по озеру на катере и научиться правильно дышать
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
12 сен в 10:00
50 000₽ за человека
4 дня
Главные места Ольхона и путешествие по островам Байкала на катере
Побывать на мысе Бурхан, увидеть ступу Просветления и понаблюдать за нерпами
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или ж/д вокзала,...
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр3 августа 2024Были с семьей на Ольхоне. Всё очень понравилось. Был радушный приём, вкусная еда, уютные номера. Дмитрий был всегда на связи.
- ИИрина2 августа 2024Огромное спасибо Дмитрию за незабываемое путешествие! Спасибо за терпение, за оказанную помощь при возникновении форс-мажора (поезд прибыл в Иркутск с опозданием), за индивидуальный подход к туристам, за прекрасно организованные экскурсии!!! Байкал поразил своей мощью, великолепием, невероятной красотой природы.
- ВВячеслав28 июля 2024Отдохнул душой. Дмитрию, Михаилу, всему персоналу не спасибо даже, а нижайший поклон за это короткое, но чудесное время, которое мне
- ААлексей7 ноября 2023Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
- ННиколай2 ноября 2023Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Харанцы»
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