Встретим вас в аэропорту Иркутска и поедем в панорамный ресторан в центре города. Здесь мы позавтракаем — с бокалом игристого вина.

Затем — автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Иркутска с местным гидом. Мы посетим набережную реки Ангары, 130-й квартал со старинной деревянной архитектурой, увидим Спасскую церковь, памятник Александру III.

Пообедаем в дворянском особняке в центре Иркутска. Нас будет ждать изысканное меню от шеф-повара: ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-сибирски со сметаной и красным луком, паштет из курицы с фруктовым хлебом и инжирным джемом. В качестве основного блюда — оленина с пюре из сельдерея, жареными грибами и соусом из чёрной смородины, в сопровождении бархатного красного вина. Завершит трапезу десерт из смородинового мусса, лимонного курда и сорбета из можжевельника, а также чайная церемония с самоваром с более чем 130-летней историей.

После обеда мы заселимся в один из лучших отелей города. В номере будет ждать бутылочка игристого и свежие фрукты, чтобы расслабиться и отдохнуть.