Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску и обед в дворянском особняке
Встретим вас в аэропорту Иркутска и поедем в панорамный ресторан в центре города. Здесь мы позавтракаем — с бокалом игристого вина.
Затем — автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Иркутска с местным гидом. Мы посетим набережную реки Ангары, 130-й квартал со старинной деревянной архитектурой, увидим Спасскую церковь, памятник Александру III.
Пообедаем в дворянском особняке в центре Иркутска. Нас будет ждать изысканное меню от шеф-повара: ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-сибирски со сметаной и красным луком, паштет из курицы с фруктовым хлебом и инжирным джемом. В качестве основного блюда — оленина с пюре из сельдерея, жареными грибами и соусом из чёрной смородины, в сопровождении бархатного красного вина. Завершит трапезу десерт из смородинового мусса, лимонного курда и сорбета из можжевельника, а также чайная церемония с самоваром с более чем 130-летней историей.
После обеда мы заселимся в один из лучших отелей города. В номере будет ждать бутылочка игристого и свежие фрукты, чтобы расслабиться и отдохнуть.
Переезд в Листвянку, Камень Черского и сибирская гастрономия
Отправимся в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала. Дорога займёт около часа, и по пути мы сделаем остановку у ледокола «Ангара» — одного из старейших сохранившихся ледоколов в мире. Поднимемся на канатной дороге к Камню Черского. С вершины откроется захватывающая панорама Байкала и Ангары.
После нас ждёт обед в ресторане с панорамным видом на Байкал. Здесь начнётся наше погружение в сибирскую гастрономию. Меню от шеф-повара раскроет богатство местных вкусов: страчателла с омулем холодного копчения, кедровый орех и соус унаги, сагудай из омуля, фирменные сыры с таёжным мёдом и орехами, уха с растягаем и рюмкой водки. В качестве горячего блюда подадут кебаб из дичи с картофельными драниками, а на десерт — бруснику с мёдом и орехами. Всё это будет сопровождаться изысканным вином.
После обеда заселимся в уютный отель в 4 минутах ходьбы от набережной. Вечером будет возможность отдохнуть, прогуляться по посёлку или прокатиться на колесе обозрения, любуясь вечерними пейзажами.
Водное путешествие на Ольхон и винный ужин с дегустацией от сомелье
После завтрака на теплоходе «Комета» доберёмся до острова Ольхон, путешествие займёт около 4 часов. Нас будут сопровождать потрясающие виды Байкала, а также сибирские настойки на кедровых орешках и ягодах тайги. К 12:30 прибудем в бухту Загли, пересядем на внедорожники УАЗ и поедем в экоотель.
После небольшого отдыха отправимся на винный ужин в ресторан. Нам подадут специальное меню, где каждое блюдо подобрано в сочетании с определённым сортом вина. Например, лёгкие морепродукты подаются с освежающим белым, а мясные блюда — с насыщенным красным вином. Сомелье проведёт дегустацию, рассказывая о каждом сорте: его происхождении, технологии производства и букете вкуса, где можно различить нотки фруктов, специй и древесины.
В меню вечера будут тёплый салат с диким мясом, овощами и сибирским папоротником, фермерская говядина с муссом из жареного картофеля и на десерт — сибирский штрудель с мороженым и еловыми шишками. Завершит ужин чашка иван-чая с саган-дайли, чабрецом и томлёной брусникой.
Мыс Хобой, закат у скалы Шаманка, обед на костре и мастер-класс по лепку бууз
Позавтракаем и отправимся в путешествие к мысу Хобой. Сделаем остановку у скалы Дева — окаменевшего утёса, окружённого множеством легенд. Устроим горячий обед на костре: нас угостят ароматным супом из омуля, сочными купатами и тёплыми лепёшками. Обед будет сопровождаться настойками на бруснике, кедровых орешках и облепихе.
Вернёмся в посёлок, чтобы встретить закат у скалы Шаманка — священного места, почитаемого шаманами. Здесь, на фоне Приморского хребта, возвышаются 13 столбов-сэргэ, украшенных яркими лентами.
Вечером нас ждёт ужин в бурятском стиле с мастер-классом по лепке бууз в сопровождении вина.
Пока мы наслаждаемся трапезой, для нас натопят сибирскую баню с ароматом кедра и тёплой купелью. Представьте: вы выходите из парной, окунаетесь в подогретую воду, вдыхаете чистый воздух Байкала и отдыхаете среди тишины и звёзд.
Путешествие на остров Огой и барбекю-вечер с блюдами на открытом огне и десертом-сюрпризом
После завтрака поедем на экскурсию на остров Огой на катере. Пейзаж за бортом будет меняться: скалистые берега уступят место песчаным пляжам, а густые леса — открытым степным просторам. Прибудем на необитаемый остров и осмотрим Ступу Просветления, где хранятся священные тексты и реликвии. Отсюда открываются живописные виды.
По возвращении нас будет ждать барбекю-вечер в ресторане. Ужин начнётся с приветственного коктейля. Бармены предложат классические и авторские напитки с местными ягодами и травами. Тем временем повара будут готовить блюда на открытом огне: бифштексы из говядины, куриные крылышки в медово-горчичном соусе, свиные ребрышки с дымком и овощи гриль.
На столах — деревянные подносы с хлебом и домашними соусами, корзины с орехами и фруктами. После основного блюда повар приготовит десерт-сюрприз, а завершится вечер горячим чаем из байкальских трав или кофе, сваренным на открытом огне. Барбекю-вечер на Ольхоне — это настоящая церемония!
Дегустация таёжных деликатесов в этнопарке «Золотая Орда» и возвращение в Иркутск
Позавтракаем и отправимся обратно в Иркутск. По дороге сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда», где продолжим знакомство с культурой, традициями и кухней бурятского народа. Нас пригласят на дегустацию традиционных напитков и таёжных деликатесов.
Сначала попробуем самогон на кедровом орехе с салатом из лесных груздей. Затем подадут тарасун — бурятскую молочную водку, которую мы попробуем с копчёным салом кабана и жеребятиной в нарезке. Завершат дегустацию ягодная настойка с тостом из рыжиков, чай на степных травах и десерт из облепихи.
После обеда продолжим путь. По дороге заедем на местный рынок, где можно будет купить фермерские продукты, копчёную рыбу и сувениры.
По прибытии в город разместимся в отеле. Вечер пройдёт в свободном формате: можно прогуляться по центральным улицам Иркутска, выбрать ресторан для ужина или просто отдохнуть в номере.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|147 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда, 3 ужина, дегустации и кулинарные мастер-классы
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Бурятское шоу
- Водное сафари на теплоходе
- Все входные билеты по программе
- Баня на дровах
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт, если прилетаете не рекомендованными рейсами - 1500 ₽
- Стоимость тура при группе из 4 человек - 165 000 ₽ за 1 человека
