Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье

Отведать байкальской рыбки, научиться готовить буузы и насладиться изысканными блюдами от шефов
Уникальные блюда от шеф-повара, изысканные напитки, таёжные деликатесы, свежевыловленная рыбка, блюда, приготовленные на огне — и это лишь малая часть того, что вы попробуете за неделю.

Вас ждёт настоящая высокая кухня:
оленина с пюре из сельдерея, жареными грибами и соусом из чёрной смородины, страчателла с омулем холодного копчения… Вместе с сомелье вы научитесь различать в вине нотки фруктов и древесины, узнаете, какова на вкус черёмуховая мука, и сами слепите буузы.

Мы организуем для вас барбекю-вечер — это настоящая церемония с авторскими напитками, ароматным мясом и десертом от шефа.

А ещё встретим закат у Шаманки, попаримся в сибирской бане с чаном, побываем на острове Огой и погрузимся в культуру бурят.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

-

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску и обед в дворянском особняке

Встретим вас в аэропорту Иркутска и поедем в панорамный ресторан в центре города. Здесь мы позавтракаем — с бокалом игристого вина.

Затем — автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Иркутска с местным гидом. Мы посетим набережную реки Ангары, 130-й квартал со старинной деревянной архитектурой, увидим Спасскую церковь, памятник Александру III.

Пообедаем в дворянском особняке в центре Иркутска. Нас будет ждать изысканное меню от шеф-повара: ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-сибирски со сметаной и красным луком, паштет из курицы с фруктовым хлебом и инжирным джемом. В качестве основного блюда — оленина с пюре из сельдерея, жареными грибами и соусом из чёрной смородины, в сопровождении бархатного красного вина. Завершит трапезу десерт из смородинового мусса, лимонного курда и сорбета из можжевельника, а также чайная церемония с самоваром с более чем 130-летней историей.

После обеда мы заселимся в один из лучших отелей города. В номере будет ждать бутылочка игристого и свежие фрукты, чтобы расслабиться и отдохнуть.

2 день

Переезд в Листвянку, Камень Черского и сибирская гастрономия

Отправимся в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала. Дорога займёт около часа, и по пути мы сделаем остановку у ледокола «Ангара» — одного из старейших сохранившихся ледоколов в мире. Поднимемся на канатной дороге к Камню Черского. С вершины откроется захватывающая панорама Байкала и Ангары.

После нас ждёт обед в ресторане с панорамным видом на Байкал. Здесь начнётся наше погружение в сибирскую гастрономию. Меню от шеф-повара раскроет богатство местных вкусов: страчателла с омулем холодного копчения, кедровый орех и соус унаги, сагудай из омуля, фирменные сыры с таёжным мёдом и орехами, уха с растягаем и рюмкой водки. В качестве горячего блюда подадут кебаб из дичи с картофельными драниками, а на десерт — бруснику с мёдом и орехами. Всё это будет сопровождаться изысканным вином.

После обеда заселимся в уютный отель в 4 минутах ходьбы от набережной. Вечером будет возможность отдохнуть, прогуляться по посёлку или прокатиться на колесе обозрения, любуясь вечерними пейзажами.

3 день

Водное путешествие на Ольхон и винный ужин с дегустацией от сомелье

После завтрака на теплоходе «Комета» доберёмся до острова Ольхон, путешествие займёт около 4 часов. Нас будут сопровождать потрясающие виды Байкала, а также сибирские настойки на кедровых орешках и ягодах тайги. К 12:30 прибудем в бухту Загли, пересядем на внедорожники УАЗ и поедем в экоотель.

После небольшого отдыха отправимся на винный ужин в ресторан. Нам подадут специальное меню, где каждое блюдо подобрано в сочетании с определённым сортом вина. Например, лёгкие морепродукты подаются с освежающим белым, а мясные блюда — с насыщенным красным вином. Сомелье проведёт дегустацию, рассказывая о каждом сорте: его происхождении, технологии производства и букете вкуса, где можно различить нотки фруктов, специй и древесины.

В меню вечера будут тёплый салат с диким мясом, овощами и сибирским папоротником, фермерская говядина с муссом из жареного картофеля и на десерт — сибирский штрудель с мороженым и еловыми шишками. Завершит ужин чашка иван-чая с саган-дайли, чабрецом и томлёной брусникой.

4 день

Мыс Хобой, закат у скалы Шаманка, обед на костре и мастер-класс по лепку бууз

Позавтракаем и отправимся в путешествие к мысу Хобой. Сделаем остановку у скалы Дева — окаменевшего утёса, окружённого множеством легенд. Устроим горячий обед на костре: нас угостят ароматным супом из омуля, сочными купатами и тёплыми лепёшками. Обед будет сопровождаться настойками на бруснике, кедровых орешках и облепихе.

Вернёмся в посёлок, чтобы встретить закат у скалы Шаманка — священного места, почитаемого шаманами. Здесь, на фоне Приморского хребта, возвышаются 13 столбов-сэргэ, украшенных яркими лентами.

Вечером нас ждёт ужин в бурятском стиле с мастер-классом по лепке бууз в сопровождении вина.

Пока мы наслаждаемся трапезой, для нас натопят сибирскую баню с ароматом кедра и тёплой купелью. Представьте: вы выходите из парной, окунаетесь в подогретую воду, вдыхаете чистый воздух Байкала и отдыхаете среди тишины и звёзд.

5 день

Путешествие на остров Огой и барбекю-вечер с блюдами на открытом огне и десертом-сюрпризом

После завтрака поедем на экскурсию на остров Огой на катере. Пейзаж за бортом будет меняться: скалистые берега уступят место песчаным пляжам, а густые леса — открытым степным просторам. Прибудем на необитаемый остров и осмотрим Ступу Просветления, где хранятся священные тексты и реликвии. Отсюда открываются живописные виды.

По возвращении нас будет ждать барбекю-вечер в ресторане. Ужин начнётся с приветственного коктейля. Бармены предложат классические и авторские напитки с местными ягодами и травами. Тем временем повара будут готовить блюда на открытом огне: бифштексы из говядины, куриные крылышки в медово-горчичном соусе, свиные ребрышки с дымком и овощи гриль.

На столах — деревянные подносы с хлебом и домашними соусами, корзины с орехами и фруктами. После основного блюда повар приготовит десерт-сюрприз, а завершится вечер горячим чаем из байкальских трав или кофе, сваренным на открытом огне. Барбекю-вечер на Ольхоне — это настоящая церемония!

6 день

Дегустация таёжных деликатесов в этнопарке «Золотая Орда» и возвращение в Иркутск

Позавтракаем и отправимся обратно в Иркутск. По дороге сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда», где продолжим знакомство с культурой, традициями и кухней бурятского народа. Нас пригласят на дегустацию традиционных напитков и таёжных деликатесов.

Сначала попробуем самогон на кедровом орехе с салатом из лесных груздей. Затем подадут тарасун — бурятскую молочную водку, которую мы попробуем с копчёным салом кабана и жеребятиной в нарезке. Завершат дегустацию ягодная настойка с тостом из рыжиков, чай на степных травах и десерт из облепихи.

После обеда продолжим путь. По дороге заедем на местный рынок, где можно будет купить фермерские продукты, копчёную рыбу и сувениры.

По прибытии в город разместимся в отеле. Вечер пройдёт в свободном формате: можно прогуляться по центральным улицам Иркутска, выбрать ресторан для ужина или просто отдохнуть в номере.

7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет147 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда, 3 ужина, дегустации и кулинарные мастер-классы
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Бурятское шоу
  • Водное сафари на теплоходе
  • Все входные билеты по программе
  • Баня на дровах
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт, если прилетаете не рекомендованными рейсами - 1500 ₽
  • Стоимость тура при группе из 4 человек - 165 000 ₽ за 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:30
Завершение: Аэропорт Иркутска, 9:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Иркутске
Мы живём в Иркутске, обожаем природу нашего региона и с самого детства путешествуем по Байкалу. За годы работы мы накопили большой опыт в организации и успешном проведении туров по Байкалу
любой сложности, учитывая потребности и бюджет каждого нашего гостя. Мы предлагаем разнообразные вариации отдыха для гостей нашего региона: это и экскурсии, это и однодневные активные туры. Это и круизы по Байкалу с программой полной перезагрузки, и индивидуальные туры, и многодневные сборные туры, а также классические программы для отдыха туристов. Опыт практической работы по организации туров на Байкал у нашей команды более 10 лет. Мы организовали отдых для более чем 10 тысяч туристов со всего мира.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
L
Lanka
2 июн 2025
Путешествовали по Байкалу большой компанией с детьми. Наша поездка была очень комфортной и интересной для детей и для взрослых!
Сотрудники окружили нас истинной сибирской заботой и вниманием) Ни одна наша просьба
не осталась без внимания, з мы посетили огромное количество интересных мест и локаций!!! Рекомендую этих ребят от всей души!Большой плюс в том, что вы вместе с ребятами сможете составить свой тур!

