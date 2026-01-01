Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье
Отведать байкальской рыбки, научиться готовить буузы и насладиться изысканными блюдами от шефов
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:30
«После небольшого отдыха отправимся на винный ужин в ресторан»
22 июн в 08:00
13 июл в 08:00
147 000 ₽ за человека
-
4%
Гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Идеальную пару к блюдам составит бархатистое, полнотелое красное вино, подчёркивающее богатство вкуса»
14 июл в 10:00
11 авг в 10:00
156 000 ₽
162 000 ₽ за человека
Кедровый аромат и лёгкость бытия: лучшие бани, спа-отель и винный вечер
Ощутить расслабление от хвойного пара, насладиться массажем и увидеть знаковые локации Байкала
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
«А завершит путешествие винный вечер — за бокалом хорошего вина, в душевной компании, вы вспомните лучшие моменты прошедших дней»
13 июл в 08:00
3 авг в 08:00
151 000 ₽ за человека
