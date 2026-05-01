Программа тура по дням
Прилёт в Иркутск. Вечер отдыха
Встреча в зоне прилёта координатором.
Доставка багажа в отель специалистами аэропорта.
Трансфер до отеля.
Отдых.
Размещение: отель 5* в Иркутске.
Включено: встреча координатором, трансфер в отель, получение и доставка багажа, размещение.
Через Байкал - на южный берег
Трансфер от отеля до причала в Листвянке (исток Ангары).
Переход на скоростном катере через Байкал.
Протяжённость маршрута около 110 км: исток Ангары → порт Байкал → каменные тоннели Кругобайкальской железной дороги → противоположный берег Байкала (посёлок Новоснежная).
Историческая экскурсия на Кругобайкальской железной дороге: показ фильма об исчезновении «золота Колчака» в тёмном железнодорожном тоннеле, демонстрация экспонатов семейного музея с оружейными находками времён Гражданской войны.
Переход на аэролодке по мелководью реки Снежная от скоростного катера до шале.
Размещение в шале у берега реки Снежная, у подножия хребта Хамар-Дабан.
Отдых в русской бане шале: сибирское парение с профессиональным банщиком, пихтовый настил, берёзовые веники, таёжные чаи, мёд.
Размещение: эко-шале 250 м², 4 спальни, 3 санузла, камин, столовая с гостиной, просторная территория, русская баня.
Включено: трансфер, доставка багажа, скоростной катер, гид, экскурсия и обед на КБЖД, аэролодка, размещение в шале, услуги шеф-повара, услуги официанта, питание, баня, банщик.
Аэролодка и водопад
Путешествие на аэролодке вверх по реке Снежная в распадке хребта Хамар-Дабан.
Прогулка по таёжной тропе к водопаду.
Пикник на берегу горной реки.
Размещение: эко-шале 250 м², 4 спальни, 3 санузла, камин, столовая с гостиной, просторная территория, русская баня.
Включено: аэролодка, пикник на берегу реки.
В гости к соболю. Старт круиза
Переход на аэролодке по мелководью реки Снежная до катера, затем переход на скоростном катере до причала Байкальского заповедника в посёлке Танхой.
Экскурсия по таёжной эко-тропе в сопровождении егеря заповедника: бурундуки, пихта, верховое болото, кедровая аллея.
Пикник в охотничьем зимовье: домашние пироги, таёжный травяной чай.
Посещение визит-центра заповедника – современного музея Байкала с интерактивной экспозицией и вольерами с соболями.
Размещение на корабле.
Старт круиза.
Переход в Большие Коты.
Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.
Включено: аэролодка, катер, доставка багажа, разрешения на посещение заповедника, экскурсия с егерем · пикник в зимовье, музей, аренда корабля, шеф-повар на корабле, питание, швартовки у причалов координатор.
Сердце Байкала. Бухта Песчаная
Переход на корабле в бухту Песчаная — одну из самых живописных бухт Байкала.
Прогулка по берегу среди реликтовых ходульных деревьев (корни обнажены байкальскими ветрами на высоту до двух метров).
Прогулка по треккинговой тропе через мысы – Колокольни с обзорными точками, с которых открываются живописные виды бухт Бабушка, Внучка на берегу горной реки.
Свободное время: отдых на берегу или на палубе корабля, баня на корабле, купание, сапборды.
Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.
Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара и официанта, питание, разрешение на причаливание и посещение природоохранной территории, сапборды, координатор.
Малое Море. Тажераны. Ольхон
Переход на корабле из бухты Песчаная в пролив Малое Море.
Поездка на внедорожниках по Тажеранам: сад камней, наскальные рисунки, обзорные точки.
Прогулка к буддийской ступе Просветления на острове Огой.
Наблюдение за нерпами на острове Замагой.
Экскурсия к главному памятнику природы Байкала – скале Шаманка на мысе Бурхан (остров Ольхон).
Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.
Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара и официанта, питание, поездка на внедорожниках по Тажеранам, разрешения на причаливание и посещение природоохранных территорий, встреча с бурятской девушкой на Шаманке, координатор.
Самое глубокое место Байкала
Переход на корабле к самому глубокому месту Байкала (1 642 метра).
Символическое мероприятие на борту: погружение в Байкал после бани в точке максимальной глубины.
Поездка на внедорожниках по северу острова Ольхон: мыс Хобой, обзорные точки, скульптура “Хранитель Байкала”, дикие изюбри.
Обед на севере Ольхона с видом на самое глубокое место Байкала.
Рыбалка на хариуса.
Ужин с приготовлением ухи из только что пойманной байкальской рыбы.
Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.
Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара и официанта, питание, поездка на внедорожниках по северному Ольхону, выездной обед, разрешения на причаливание и посещение природоохранных территорий, рыбалка, ужин на берегу Байкала с ухой, координатор.
Возвращение в Иркутск на вертолёте
Завершение круиза на причале острова Ольхон.
Трансфер от причала на вертолётную площадку на острове Ольхон.
Возвращение в Иркутск на вертолёте с облётом мыса Хобой, пролётом над диким берегом Байкала и над истоком Ангары.
Трансфер от вертолётной площадки в отель.
Размещение в отеле.
Размещение: отель 5* в Иркутске.
Включено: вертолёт Airbus Helicopters («Еврокоптер»), трансфер на вертолётную площадку, доставка багажа, трансфер в отель, размещение в Иркутске, координатор.
Набережная Ангары. Вылет
Утро у Ангары.
Трансфер до аэропорта.
Включено: поездка на набережную, трансфер в аэропорт, координатор.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- отель 5* в Иркутске (номера категории Делюкс или выше);
- эко-шале в посёлке Новоснежная на юге Байкала — 250 кв. м., 4 спальни с двуспальными кроватями, 3 санузла, камин, столовая с гостиной, просторная территория;
- индивидуальное судно с каютами на всё время круизного маршрута по Байкалу.
Стоимость на группу 4 человека расчете — от 9 217 613 руб. (на человека от 2 304 403 руб.).
Варианты проживания
Хистори Бутик-отель и СПА
«Хистори Бутик-отель и СПА» расположен в самом сердце города, предлагая уникальную атмосферу гостеприимства и отдыха в современном окружении. Гостям доступны: гастрономический ресторан, СПА, бассейн, конференц-зал, бесплатная частная парковка и беспроводной интренет на всей территории отеля.
Гостям предлагается 40 просторных комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых воплощает в себе гармонию лаконичных форм и яркой фактуры натуральных материалов. Помимо современной мебели имеются следующие удобства: кондиционер, сейф, телефон, бесплатный беспроводной интернет, мини-бар и чайник. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной, предоставляются фен, халаты и тапочки.
К услугам гостей ресторан с авторскими блюдами от бренд-шеф повара.
Отель RODINA Grand Hotel & amp; SPA Irkutsk
RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* - новый отель премиум-класса, расположенный в самом сердце Иркутска, в возрожденном историческом здании Бань Курбатова и Русанова с уникальной архитектурой начала XX века.
Отель располагает 104 дизайнерскими номерами различных стилей и категорий - от комфортабельного «Супериора» до просторных Апартаментов с завораживающим видом на реку и исторический центр города. Отличительная черта отеля – это и оформление номеров в разных стилях: «Классика», «Лофт», «Авангард» и «Скандинавия».
Круизный теплоход «Александрия»
Характеристики теплохода: длина – 21 метр, ширина – 4,5 метра, осадка – 1,7 метра, скорость – 18 км/час, дальность автономного плавания – 3000 км.
Теплоход ВИП-класса, построен по индивидуальному проекту и спущен на воду в 2011 году.
«Александрия» – современное, комфортабельное пассажирское судно, оборудовано современными навигационным пакетом.
Максимальное количество человек для круиза - 10.
Каюты:
На нижней палубе теплохода расположены 5 двухместных уютных кают и гальюн без душа.
В носовой части: каюта с большой двуспальной кроватью + шкаф для одежды.
В средней части: расположены 2 каюты.
Размещение: нижняя и верхние подвесные полки.
Так же в каюте расположен шкаф для одежды.
В кормовой части расположены 2 каюты.
Двуспальные кровати в каждой. Шкаф для одежды.
Отдельно от кают (в кают-кампанию) вынесен второй гальюн с душем.
Просторная кают-компания, большой обеденный стол, купальная платформа с шезлонгами, баня на дровах, на борту учтено все для того, чтобы обеспечить гостям теплохода максимальный комфорт.
Корабль укомплектован для активной рыбной ловли.
Команда: капитан, механик, кок.
Теплоход оснащен современными навигационными системами, отвечающими всем требованиям безопасности, необходимыми спасательными средствами: спасательный плот, радар, эхолот, система-ДжиПиэС, радиостанция «судно-судно», лодка с мотором.
Эко-шале в посёлке Новоснежная на юге Байкала
- 200 м2;
- столовая с гостиной;
- 4 спальни (двуспальные кровати);
- камин, русская баня;
- 3 санузла;
- просторная территория.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Все приёмы пищи во время отдыха в шале (завтраки, обеды, ужины, фрукты, закуски), чай/кофе, безалкогольные напитки, байкальские домашние настойки
- Все приёмы пищи на борту корабля в течение маршрута (завтраки, обеды, ужины, фрукты, закуски), чай/кофе, безалкогольные напитки, байкальские домашние настойки, приготовление блюд из свежепойманной рыбы
- Обед с блюдами из байкальской рыбы на берегу во время экскурсии на Кругобайкальскую железную дорогу
- Пикник на реке Снежная
- Пикник в охотничьем зимовье Байкальского заповедника
- Выездной обед на обзорной точке на севере Ольхона
- Ужин на берегу Байкала с приготовлением ухи из свежепойманной рыбы
- На корабле персональный шеф-повар, в зависимости от количества гостей и конкретного судна
- Персональный шеф-повар и официант в шале
- Переход на скоростном катере через Байкал в сопровождении координатора туроператора
- Историческая экскурсия на Кругобайкальской железной дороге: показ фильма в тёмном тоннеле, экспонаты семейного музея с оружейными находками Гражданской войны
- Сибирское парение в русской бане шале: профессиональный банщик, парение, берёзовые веники, таёжные чаи, мёд
- Путешествие на аэролодке по долине реки Снежной в распадке хребта Хамар-Дабан, прогулка к водопаду
- Экскурсия по таёжной эко-тропе Байкальского биосферного заповедника в сопровождении егеря: пихтовый лес, болото, кедровая аллея, подвесной мост
- Посещение визит-центра заповедника - интерактивный музей Байкала, вольеры с соболями
- Самостоятельная прогулка по трекинговому маршруту через бухты Песчаная - Бабушка - Внучка, с видами на бухты, мысы, Приморский хребет
- Поездка к памятникам природы и обзорным точкам в Тажеранах, в сопровождении гида-водителя внедорожника
- Наблюдение за байкальскими нерпами на острове Замагой
- Посещение скалы Шаманка на мысе Бурхан на острове Ольхон, в сопровождении местной жительницы, бурятской девушки в национальном костюме
- Повязывание ритуальных ленточек на священные столбы
- Переход на корабле к самому глубокому месту Байкала (1 642 м)
- Поездка на внедорожниках по северу острова Ольхон
- Рыбалка на хариуса в проливе Малое Море
- Перелёт на вертолёте «Еврокоптере» H130 с острова Ольхон в Иркутск, с облётом мыса Хобой, пролётом вдоль дикого берега Байкала и через исток Ангары
- Прогулки на сапбордах по Байкалу
- Трансферы по программе
- Оформление разрешений на посещение природоохранных территорий, медицинской страховки и страховки от несчастного случая с опцией авиаэвакуации
- Все портовые и навигационные сборы
- Аренда спутникового телефона
- Предоставление медицинской аптечки в максимальной комплектации
- Аренда инвентаря и закупка расходников: термосумки, термосы, дождевики, кроксы, премиальная косметика, премиальная бутилированная вода, снэки и т. д
- Аренда сапбордов на все дни круиза
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Алкоголь - если иное не оговорено отдельно при планировании программы
- Личные заказы в ресторанах и кафе вне программы
- Личные расходы в отеле: телефонные звонки, минибар, прачечная, дополнительные услуги СПА
- Чаевые персоналу
- Прочие услуги, не упомянутые в разделе «Что включено»
- Расходы, возникшие в связи с задержкой или отменой рейса
- Медицинские расходы сверх покрытия включённой страховки
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организованы трансферы в туре?
Трансферы из аэропорта Иркутска в отель, из отеля на посадку на катер, от вертолётной площадки – в отель, и из отеля в аэропорт (автомобили бизнес-класса Toyota Hiace VIP / Mercedes Sprinter VIP или микроавтобус Mercedes Sprinter, в зависимости от количества гостей).
Отдельный автомобиль с водителем для перевозки багажа из Иркутска в шале, из шале на корабль, с корабля в отель в Иркутске и из отеля в аэропорт.
Переход на скоростном катере от истока Ангары до шале в посёлке Новоснежная Аэролодка: выход из мелководья реки Снежной в Байкал.
Поездки по грунтовым маршрутам по программе на внедорожниках Toyota Land Cruiser 200.
Возвращение с Ольхона в Иркутск на вертолёте Airbus Helicopters («Еврокоптер») H130 / AS350.
В случае, если это будет 8 гостей, дополнительно задействуется вертолёт Robinson R66.
Какие можно добавить дополнительные опции?
Каждая из опций ниже добавляется по желанию. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состава группы и дат.
Экскурсионная программа:
День 2 Перелёт в Новоснежную на вертолёте Вместо перехода на скоростном катере через Байкал — перелёт на вертолёте с видом на озеро с высоты. Маршрут: Иркутск → Новоснежная. Для групп до 3 гостей возможно включение облёта горного курорта Шумак.
День 2 Треккинг к обзорным точкам над портом Байкал Пешеходная прогулка по живописной тропе над Портом Байкал с видом на исток Ангары.
День 4 Перелёт на остров Ольхон на вертолёте Переброска на Ольхон по воздуху вместо старта круиза на корабле — с видом на Байкал сверху.
День 6 Экскурсия по Тажеранам на Багги и мастер-класс по управлению вездеходом В базовом исполнении программы мы совершаем поездку по Тажеранам на внедорожнике Land Cruiser 200.
День 6 Встреча с шаманом на северном Ольхоне Речь идёт не о коммерческой услуге, а о встрече с настоящим шаманом (без «танцев с бубнами»).
День 6 Событийная программа вечера: приём в стане бурятского хана Масштабное мероприятие, которое начинается со встречи гостей бурятским войнами верхом на лошадях, которые провожают их в юрту-шатёр, в которой за богатым столом восседает хан Мэргэн. Во время застолья для гостей выступают бурятские музыканты, подаются кальяны с чабрецом, проводятся соревнования по стрельбе из лука, бурятской борьбе и т. д.
День 7 Рыбалка на горной реке на северном Байкале Рыбалка на хариуса в диких местах северного Байкала — в дополнение к рыбалке в проливе Малое Море, уже включённой в программу.
День 7 Поездка на квадроциклах по берегу Малого Моря.
Прочие опции:
На выбранные дни –аренда гидроцикла. Возможность доступна при выборе форматов программы – оптимальный, премиальный, максимальный.
На выбранные дни – сопровождение фотографом, видеографом.
Все опции рассчитываются индивидуально. Для включения в программу — сообщите менеджеру при бронировании или не позднее чем за 30 дней до начала путешествия.
Можно ли перенести даты и изменить состав группы?
Перенос дат
Возможен, рассматривается индивидуально, в зависимости от доступности корабля и других ключевых элементов программы. Разница в стоимости между датами, если она возникает, оплачивается дополнительно.
Изменения в составе группы
При уменьшении состава группы после подтверждения бронирования запускаем перерасчёт стоимости. Значительная часть расходов по программе фиксированная. Увеличение состава согласовывается отдельно и зависит от вместимости корабля и доступности номеров в отелях.