5 день

Сердце Байкала. Бухта Песчаная

Переход на корабле в бухту Песчаная — одну из самых живописных бухт Байкала.

Прогулка по берегу среди реликтовых ходульных деревьев (корни обнажены байкальскими ветрами на высоту до двух метров).

Прогулка по треккинговой тропе через мысы – Колокольни с обзорными точками, с которых открываются живописные виды бухт Бабушка, Внучка на берегу горной реки.

Свободное время: отдых на берегу или на палубе корабля, баня на корабле, купание, сапборды.

Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.

Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара и официанта, питание, разрешение на причаливание и посещение природоохранной территории, сапборды, координатор.

