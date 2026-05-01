Сердце Байкала. Премиальный семейный отдых

Путешествие от истока Ангары – в сердце Байкала. Через тихий таёжный юг и подножие Хамар-Дабана, к острову Ольхон и его самому глубокому месту. Девять дней: шум горной речки, тепло камина,
запах хвои после дождя. Ночь на якоре в красивой бухте, виды с высоких утёсов и бездна самого древнего озера планеты.

Комфортабельное проживание и передвижение премиум-класса, блюда от шеф-повара, эксклюзивные нетуристические места и потрясающий набор активностей: яхта, вертолет, джипы, аэролодка по горной реке, сап-борды, баня, купание, рыбалка, и все это в гармоничном сочетании с заповедной природой и ее обитателями. Только Ваше идеальное путешествие на Байкал, продуманное до мелочей!

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Иркутск. Вечер отдыха

Встреча в зоне прилёта координатором.

Доставка багажа в отель специалистами аэропорта.

Трансфер до отеля.

Отдых.

Размещение: отель 5* в Иркутске.

Включено: встреча координатором, трансфер в отель, получение и доставка багажа, размещение.

2 день

Через Байкал - на южный берег

Трансфер от отеля до причала в Листвянке (исток Ангары).

Переход на скоростном катере через Байкал.

Протяжённость маршрута около 110 км: исток Ангары → порт Байкал → каменные тоннели Кругобайкальской железной дороги → противоположный берег Байкала (посёлок Новоснежная).

Историческая экскурсия на Кругобайкальской железной дороге: показ фильма об исчезновении «золота Колчака» в тёмном железнодорожном тоннеле, демонстрация экспонатов семейного музея с оружейными находками времён Гражданской войны.

Переход на аэролодке по мелководью реки Снежная от скоростного катера до шале.

Размещение в шале у берега реки Снежная, у подножия хребта Хамар-Дабан.

Отдых в русской бане шале: сибирское парение с профессиональным банщиком, пихтовый настил, берёзовые веники, таёжные чаи, мёд.

Размещение: эко-шале 250 м², 4 спальни, 3 санузла, камин, столовая с гостиной, просторная территория, русская баня.

Включено: трансфер, доставка багажа, скоростной катер, гид, экскурсия и обед на КБЖД, аэролодка, размещение в шале, услуги шеф-повара, услуги официанта, питание, баня, банщик.

3 день

Аэролодка и водопад

Путешествие на аэролодке вверх по реке Снежная в распадке хребта Хамар-Дабан.

Прогулка по таёжной тропе к водопаду.

Пикник на берегу горной реки.

Размещение: эко-шале 250 м², 4 спальни, 3 санузла, камин, столовая с гостиной, просторная территория, русская баня.

Включено: аэролодка, пикник на берегу реки.

4 день

В гости к соболю. Старт круиза

Переход на аэролодке по мелководью реки Снежная до катера, затем переход на скоростном катере до причала Байкальского заповедника в посёлке Танхой.

Экскурсия по таёжной эко-тропе в сопровождении егеря заповедника: бурундуки, пихта, верховое болото, кедровая аллея.

Пикник в охотничьем зимовье: домашние пироги, таёжный травяной чай.

Посещение визит-центра заповедника – современного музея Байкала с интерактивной экспозицией и вольерами с соболями.

Размещение на корабле.

Старт круиза.

Переход в Большие Коты.

Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.

Включено: аэролодка, катер, доставка багажа, разрешения на посещение заповедника, экскурсия с егерем · пикник в зимовье, музей, аренда корабля, шеф-повар на корабле, питание, швартовки у причалов координатор.

5 день

Сердце Байкала. Бухта Песчаная

Переход на корабле в бухту Песчаная — одну из самых живописных бухт Байкала.

Прогулка по берегу среди реликтовых ходульных деревьев (корни обнажены байкальскими ветрами на высоту до двух метров).

Прогулка по треккинговой тропе через мысы – Колокольни с обзорными точками, с которых открываются живописные виды бухт Бабушка, Внучка на берегу горной реки.

Свободное время: отдых на берегу или на палубе корабля, баня на корабле, купание, сапборды.

Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.

Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара и официанта, питание, разрешение на причаливание и посещение природоохранной территории, сапборды, координатор.

6 день

Малое Море. Тажераны. Ольхон

Переход на корабле из бухты Песчаная в пролив Малое Море.

Поездка на внедорожниках по Тажеранам: сад камней, наскальные рисунки, обзорные точки.

Прогулка к буддийской ступе Просветления на острове Огой.

Наблюдение за нерпами на острове Замагой.

Экскурсия к главному памятнику природы Байкала – скале Шаманка на мысе Бурхан (остров Ольхон).

Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.

Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара и официанта, питание, поездка на внедорожниках по Тажеранам, разрешения на причаливание и посещение природоохранных территорий, встреча с бурятской девушкой на Шаманке, координатор.

7 день

Самое глубокое место Байкала

Переход на корабле к самому глубокому месту Байкала (1 642 метра).

Символическое мероприятие на борту: погружение в Байкал после бани в точке максимальной глубины.

Поездка на внедорожниках по северу острова Ольхон: мыс Хобой, обзорные точки, скульптура “Хранитель Байкала”, дикие изюбри.

Обед на севере Ольхона с видом на самое глубокое место Байкала.

Рыбалка на хариуса.

Ужин с приготовлением ухи из только что пойманной байкальской рыбы.

Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями, баня на борту.

Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара и официанта, питание, поездка на внедорожниках по северному Ольхону, выездной обед, разрешения на причаливание и посещение природоохранных территорий, рыбалка, ужин на берегу Байкала с ухой, координатор.

8 день

Возвращение в Иркутск на вертолёте

Завершение круиза на причале острова Ольхон.

Трансфер от причала на вертолётную площадку на острове Ольхон.

Возвращение в Иркутск на вертолёте с облётом мыса Хобой, пролётом над диким берегом Байкала и над истоком Ангары.

Трансфер от вертолётной площадки в отель.

Размещение в отеле.

Размещение: отель 5* в Иркутске.

Включено: вертолёт Airbus Helicopters («Еврокоптер»), трансфер на вертолётную площадку, доставка багажа, трансфер в отель, размещение в Иркутске, координатор.

9 день

Набережная Ангары. Вылет

Утро у Ангары.

Трансфер до аэропорта.

Включено: поездка на набережную, трансфер в аэропорт, координатор.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • отель 5* в Иркутске (номера категории Делюкс или выше);
  • эко-шале в посёлке Новоснежная на юге Байкала — 250 кв. м., 4 спальни с двуспальными кроватями, 3 санузла, камин, столовая с гостиной, просторная территория;
  • индивидуальное судно с каютами на всё время круизного маршрута по Байкалу.

Стоимость на группу 4 человека расчете — от 9 217 613 руб. (на человека от 2 304 403 руб.).

Стоимость рассчитывается индивидуально с учетом пожеланий к проживанию/теплоходу, изменений количества гостей и дополнительных опций.

Варианты проживания

Хистори Бутик-отель и СПА

2 ночи

«Хистори Бутик-отель и СПА» расположен в самом сердце города, предлагая уникальную атмосферу гостеприимства и отдыха в современном окружении. Гостям доступны: гастрономический ресторан, СПА, бассейн, конференц-зал, бесплатная частная парковка и беспроводной интренет на всей территории отеля.

Гостям предлагается 40 просторных комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых воплощает в себе гармонию лаконичных форм и яркой фактуры натуральных материалов. Помимо современной мебели имеются следующие удобства: кондиционер, сейф, телефон, бесплатный беспроводной интернет, мини-бар и чайник. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной, предоставляются фен, халаты и тапочки.

К услугам гостей ресторан с авторскими блюдами от бренд-шеф повара.

Отель RODINA Grand Hotel & amp; SPA Irkutsk

2 ночи

RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* - новый отель премиум-класса, расположенный в самом сердце Иркутска, в возрожденном историческом здании Бань Курбатова и Русанова с уникальной архитектурой начала XX века.

Отель располагает 104 дизайнерскими номерами различных стилей и категорий - от комфортабельного «Супериора» до просторных Апартаментов с завораживающим видом на реку и исторический центр города. Отличительная черта отеля – это и оформление номеров в разных стилях: «Классика», «Лофт», «Авангард» и «Скандинавия».

Круизный теплоход «Александрия»

4 ночи

Характеристики теплохода: длина – 21 метр, ширина – 4,5 метра, осадка – 1,7 метра, скорость – 18 км/час, дальность автономного плавания – 3000 км.

Теплоход ВИП-класса, построен по индивидуальному проекту и спущен на воду в 2011 году.

«Александрия» – современное, комфортабельное пассажирское судно, оборудовано современными навигационным пакетом.

Максимальное количество человек для круиза - 10.

Каюты:

На нижней палубе теплохода расположены 5 двухместных уютных кают и гальюн без душа.

В носовой части: каюта с большой двуспальной кроватью + шкаф для одежды.

В средней части: расположены 2 каюты.

Размещение: нижняя и верхние подвесные полки.

Так же в каюте расположен шкаф для одежды.

В кормовой части расположены 2 каюты.

Двуспальные кровати в каждой. Шкаф для одежды.

Отдельно от кают (в кают-кампанию) вынесен второй гальюн с душем.

Просторная кают-компания, большой обеденный стол, купальная платформа с шезлонгами, баня на дровах, на борту учтено все для того, чтобы обеспечить гостям теплохода максимальный комфорт.

Корабль укомплектован для активной рыбной ловли.

Команда: капитан, механик, кок.

Теплоход оснащен современными навигационными системами, отвечающими всем требованиям безопасности, необходимыми спасательными средствами: спасательный плот, радар, эхолот, система-ДжиПиэС, радиостанция «судно-судно», лодка с мотором.

Эко-шале в посёлке Новоснежная на юге Байкала

2 ночи
Шале в посёлке Новоснежная на юге Байкала.
  • 200 м2;
  • столовая с гостиной;
  • 4 спальни (двуспальные кровати);
  • камин, русская баня;
  • 3 санузла;
  • просторная территория.
Очень приятные интерьеры, уютная гостиная для отдыха у камина. Это самое комфортабельное шале на Байкале. За гастрономическую часть отвечает персональный шеф-повар: авторское меню и подача с вниманием к деталям.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Все приёмы пищи во время отдыха в шале (завтраки, обеды, ужины, фрукты, закуски), чай/кофе, безалкогольные напитки, байкальские домашние настойки
  • Все приёмы пищи на борту корабля в течение маршрута (завтраки, обеды, ужины, фрукты, закуски), чай/кофе, безалкогольные напитки, байкальские домашние настойки, приготовление блюд из свежепойманной рыбы
  • Обед с блюдами из байкальской рыбы на берегу во время экскурсии на Кругобайкальскую железную дорогу
  • Пикник на реке Снежная
  • Пикник в охотничьем зимовье Байкальского заповедника
  • Выездной обед на обзорной точке на севере Ольхона
  • Ужин на берегу Байкала с приготовлением ухи из свежепойманной рыбы
  • На корабле персональный шеф-повар, в зависимости от количества гостей и конкретного судна
  • Персональный шеф-повар и официант в шале
  • Переход на скоростном катере через Байкал в сопровождении координатора туроператора
  • Историческая экскурсия на Кругобайкальской железной дороге: показ фильма в тёмном тоннеле, экспонаты семейного музея с оружейными находками Гражданской войны
  • Сибирское парение в русской бане шале: профессиональный банщик, парение, берёзовые веники, таёжные чаи, мёд
  • Путешествие на аэролодке по долине реки Снежной в распадке хребта Хамар-Дабан, прогулка к водопаду
  • Экскурсия по таёжной эко-тропе Байкальского биосферного заповедника в сопровождении егеря: пихтовый лес, болото, кедровая аллея, подвесной мост
  • Посещение визит-центра заповедника - интерактивный музей Байкала, вольеры с соболями
  • Самостоятельная прогулка по трекинговому маршруту через бухты Песчаная - Бабушка - Внучка, с видами на бухты, мысы, Приморский хребет
  • Поездка к памятникам природы и обзорным точкам в Тажеранах, в сопровождении гида-водителя внедорожника
  • Наблюдение за байкальскими нерпами на острове Замагой
  • Посещение скалы Шаманка на мысе Бурхан на острове Ольхон, в сопровождении местной жительницы, бурятской девушки в национальном костюме
  • Повязывание ритуальных ленточек на священные столбы
  • Переход на корабле к самому глубокому месту Байкала (1 642 м)
  • Поездка на внедорожниках по северу острова Ольхон
  • Рыбалка на хариуса в проливе Малое Море
  • Перелёт на вертолёте «Еврокоптере» H130 с острова Ольхон в Иркутск, с облётом мыса Хобой, пролётом вдоль дикого берега Байкала и через исток Ангары
  • Прогулки на сапбордах по Байкалу
  • Трансферы по программе
  • Оформление разрешений на посещение природоохранных территорий, медицинской страховки и страховки от несчастного случая с опцией авиаэвакуации
  • Все портовые и навигационные сборы
  • Аренда спутникового телефона
  • Предоставление медицинской аптечки в максимальной комплектации
  • Аренда инвентаря и закупка расходников: термосумки, термосы, дождевики, кроксы, премиальная косметика, премиальная бутилированная вода, снэки и т. д
  • Аренда сапбордов на все дни круиза
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Алкоголь - если иное не оговорено отдельно при планировании программы
  • Личные заказы в ресторанах и кафе вне программы
  • Личные расходы в отеле: телефонные звонки, минибар, прачечная, дополнительные услуги СПА
  • Чаевые персоналу
  • Прочие услуги, не упомянутые в разделе «Что включено»
  • Расходы, возникшие в связи с задержкой или отменой рейса
  • Медицинские расходы сверх покрытия включённой страховки
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы трансферы в туре?

Трансферы из аэропорта Иркутска в отель, из отеля на посадку на катер, от вертолётной площадки – в отель, и из отеля в аэропорт (автомобили бизнес-класса Toyota Hiace VIP / Mercedes Sprinter VIP или микроавтобус Mercedes Sprinter, в зависимости от количества гостей).

Отдельный автомобиль с водителем для перевозки багажа из Иркутска в шале, из шале на корабль, с корабля в отель в Иркутске и из отеля в аэропорт.

Переход на скоростном катере от истока Ангары до шале в посёлке Новоснежная Аэролодка: выход из мелководья реки Снежной в Байкал.

Поездки по грунтовым маршрутам по программе на внедорожниках Toyota Land Cruiser 200.

Возвращение с Ольхона в Иркутск на вертолёте Airbus Helicopters («Еврокоптер») H130 / AS350.

В случае, если это будет 8 гостей, дополнительно задействуется вертолёт Robinson R66.

Какие можно добавить дополнительные опции?

Каждая из опций ниже добавляется по желанию. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состава группы и дат.

Экскурсионная программа:

День 2 Перелёт в Новоснежную на вертолёте Вместо перехода на скоростном катере через Байкал — перелёт на вертолёте с видом на озеро с высоты. Маршрут: Иркутск → Новоснежная. Для групп до 3 гостей возможно включение облёта горного курорта Шумак.

День 2 Треккинг к обзорным точкам над портом Байкал Пешеходная прогулка по живописной тропе над Портом Байкал с видом на исток Ангары.

День 4 Перелёт на остров Ольхон на вертолёте Переброска на Ольхон по воздуху вместо старта круиза на корабле — с видом на Байкал сверху.

День 6 Экскурсия по Тажеранам на Багги и мастер-класс по управлению вездеходом В базовом исполнении программы мы совершаем поездку по Тажеранам на внедорожнике Land Cruiser 200.

День 6 Встреча с шаманом на северном Ольхоне Речь идёт не о коммерческой услуге, а о встрече с настоящим шаманом (без «танцев с бубнами»).

День 6 Событийная программа вечера: приём в стане бурятского хана Масштабное мероприятие, которое начинается со встречи гостей бурятским войнами верхом на лошадях, которые провожают их в юрту-шатёр, в которой за богатым столом восседает хан Мэргэн. Во время застолья для гостей выступают бурятские музыканты, подаются кальяны с чабрецом, проводятся соревнования по стрельбе из лука, бурятской борьбе и т. д.

День 7 Рыбалка на горной реке на северном Байкале Рыбалка на хариуса в диких местах северного Байкала — в дополнение к рыбалке в проливе Малое Море, уже включённой в программу.

День 7 Поездка на квадроциклах по берегу Малого Моря.

Прочие опции:

На выбранные дни –аренда гидроцикла. Возможность доступна при выборе форматов программы – оптимальный, премиальный, максимальный.

На выбранные дни – сопровождение фотографом, видеографом.

Все опции рассчитываются индивидуально. Для включения в программу — сообщите менеджеру при бронировании или не позднее чем за 30 дней до начала путешествия.

Можно ли перенести даты и изменить состав группы?

Перенос дат

Возможен, рассматривается индивидуально, в зависимости от доступности корабля и других ключевых элементов программы. Разница в стоимости между датами, если она возникает, оплачивается дополнительно.

Изменения в составе группы

При уменьшении состава группы после подтверждения бронирования запускаем перерасчёт стоимости. Значительная часть расходов по программе фиксированная. Увеличение состава согласовывается отдельно и зависит от вместимости корабля и доступности номеров в отелях.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

