Восемь дней: от истока Ангары
Программа тура по дням
Прилёт в Иркутск. Вечер отдыха
Встреча в зоне прилёта координатором.
Доставка багажа в отель специалистами аэропорта.
Трансфер до отеля.
Отдых.
Размещение: отель 5* в Иркутске.
Включено: встреча координатором, трансфер в отель, получение и доставка багажа, размещение.
Шаман-камень. Старт круиза
Трансфер до причала в истоке Ангары.
Выход на шлюпке через исток Ангары, мимо Шаман-камня – к борту корабля.
Размещение на круизном корабле.
Переход на корабле в бухту Песчаная (~100 км по Байкалу).
Прогулка по берегу среди реликтовых ходульных деревьев.
Прогулка по треккинговой тропе через мысы – Колокольни с обзорными точками, с которых открываются виды бухт Бабушка, Внучка.
Свободное время: отдых на берегу или на палубе корабля, баня на корабле, купание, сапборды.
Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями. Баня на борту.
Включено: трансфер, доставка багажа, аренда корабля, услуги шеф-повара, официанта, питание, координатор
Тажераны. Остров Ольхон
Ранний выход из Песчаной, переход в пролив Малое Море.
Поездка на внедорожниках по Тажеранам: сад камней, наскальные рисунки, обзорные точки.
Прогулка к буддийской ступе Просветления на острове Огой.
Наблюдение за нерпами на острове Замагой.
Экскурсия к главному памятнику природы Байкала – скале Шаманка на мысе Бурхан (остров Ольхон).
Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями. Баня на борту.
Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара, официанта, питание, поездка на внедорожниках по Тажеранам, встреча с бурятской девушкой на Шаманке, координатор.
Лежбище нерпы. Рыбалка в бухте
Ранний выход с Малого Моря, переход на Ушканьи острова.
Посещение лежбища нерпы.
Наблюдение из укрытий на берегу.
Переход в бухту Заворотная (дикий северный Байкал).
Рыбалка на хариуса.
Ужин на борту: уха из пойманной рыбы.
Размещение: на борту корабля, каюты с двуспальными кроватями. Баня на борту.
Включено: аренда корабля, услуги шеф-повара, официанта, питание, посещение лежбища нерпы, координатор.
Томпуда. Рыбалка на реке
Ранний выход из Заворотной, переход к устью реки Томпуда.
Подъём на лодках вверх по реке до лагеря, обед на берегу.
Рыбалка на хариуса: переходы по горной реке на лодках к рыбным местам.
Ужин в лагере с блюдами: рыба на огне, сибирский стол.
Баня на берегу Томпуды.
Размещение: лагерь на среднем течении Томпуды, палатки с раскладушками, берег горной реки.
Включено: лодки с водомётами, размещение в лагере на реке, организация рыбалки, услуги инструкторов, аренда удочек и снастей, питание и баня-палатка в лагере, координатор.
Термальный курорт. Отдых
Рыбалка на реке до обеда.
Спуск на лодках к устью реки.
Переход на скоростном катере на мыс Котельниковский.
Размещение на термальном курорте.
Отдых в термальных бассейнах на берегу Байкала.
Размещение: термальный курорт на мысе Котельниковский.
Включено: лодки с водомётами, организация рыбалки, услуги инструкторов, аренда удочек и снастей, питание в лагере, скоростной катер до Котельниковского, размещение, питание и отдых в бассейнах на термальном курорте, координатор.
Вертолёт. Взгляд сверху
Перелёт на вертолёте с термального курорта на мысе Котельниковский в Иркутск – осмотр пройденного маршрута.
Приземление на севере Ольхона, поездка на внедорожнике к скульптуре “Хранитель Байкала”.
Обед на севере Ольхона с видом на самое глубокое место Байкала.
Перелёт в Иркутск.
Трансфер от вертолётной площадки в отель.
Размещение: отель 5* в Иркутске.
Включено: вертолёт Airbus Helicopters ("Еврокоптер"), поездка на внедорожниках по северному Ольхону, выездной обед, трансфер в отель, размещение, координатор.
Набережная Ангары. Вылет
Утро у Ангары.
Трансфер в аэропорт.
Включено: поездка на набережную, трансфер в аэропорт, координатор.
Для того, чтобы погода не помешала вам сделать всё, что вы планируете, мы проработали альтернативные сценарии, которые описаны в разделе “На случай непогоды”.
Дополнительные опции (встреча с шаманом, фотограф, рыбалка на горных озёрах и др.) и альтернативные сценарии — в разделе "Важно знать".
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- отель 5* в Иркутске (номера категории Deluxe или выше);
- индивидуальное судно с каютами на всё время круизного маршрута по Байкалу;
- палаточный лагерь на горной реке (палатки, походные кровати, постельное бельё), походный туалет;
- термальный курорт на мысе Котельниковский, день 6 (доступны 2 номера «Люкс» 72 м², остальные номера – «Стандарт» 22-32 м²).
Стоимость на группу 4 человека – от 10 582 139 руб (на человека от 2 645 535 руб).
Стоимость рассчитывается индивидуально с учетом пожеланий к проживанию/яхте, изменения количества гостей и дополнительных опций.
Варианты проживания
Хистори Бутик-отель и СПА
«Хистори Бутик-отель и СПА» расположен в самом сердце города, предлагая уникальную атмосферу гостеприимства и отдыха в современном окружении. Гостям доступны: гастрономический ресторан, СПА, бассейн, конференц-зал, бесплатная частная парковка и беспроводной интренет на всей территории отеля.
Гостям предлагается 40 просторных комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых воплощает в себе гармонию лаконичных форм и яркой фактуры натуральных материалов. Помимо современной мебели имеются следующие удобства: кондиционер, сейф, телефон, бесплатный беспроводной интернет, мини-бар и чайник. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной, предоставляются фен, халаты и тапочки.
К услугам гостей ресторан с авторскими блюдами от бренд-шеф повара.
Отель RODINA Grand Hotel & amp; SPA Irkutsk
RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* - новый отель премиум-класса, расположенный в самом сердце Иркутска, в возрожденном историческом здании Бань Курбатова и Русанова с уникальной архитектурой начала XX века.
Отель располагает 104 дизайнерскими номерами различных стилей и категорий - от комфортабельного «Супериора» до просторных Апартаментов с завораживающим видом на реку и исторический центр города. Отличительная черта отеля – это и оформление номеров в разных стилях: «Классика», «Лофт», «Авангард» и «Скандинавия».
Круизный теплоход «Александрия»
Характеристики теплохода: длина – 21 метр, ширина – 4,5 метра, осадка – 1,7 метра, скорость – 18 км/час, дальность автономного плавания – 3000 км.
Теплоход ВИП-класса, построен по индивидуальному проекту и спущен на воду в 2011 году.
«Александрия» – современное, комфортабельное пассажирское судно, оборудовано современными навигационным пакетом.
Максимальное количество человек для круиза - 10.
Каюты:
На нижней палубе теплохода расположены 5 двухместных уютных кают и гальюн без душа.
В носовой части: каюта с большой двуспальной кроватью + шкаф для одежды.
В средней части: расположены 2 каюты.
Размещение: нижняя и верхние подвесные полки.
Так же в каюте расположен шкаф для одежды.
В кормовой части расположены 2 каюты.
Двуспальные кровати в каждой. Шкаф для одежды.
Отдельно от кают (в кают-кампанию) вынесен второй гальюн с душем.
Просторная кают-компания, большой обеденный стол, купальная платформа с шезлонгами, баня на дровах, на борту учтено все для того, чтобы обеспечить гостям теплохода максимальный комфорт.
Корабль укомплектован для активной рыбной ловли.
Команда: капитан, механик, кок.
Теплоход оснащен современными навигационными системами, отвечающими всем требованиям безопасности, необходимыми спасательными средствами: спасательный плот, радар, эхолот, система-ДжиПиэС, радиостанция «судно-судно», лодка с мотором.
Комфортный палаточный лагерь
Палаточный лагерь на горной реке (палатки, походные кровати, постельное бельё), походный туалет.
База отдыха «Мыс Котельниковский»
Комфортабельная база отдыха «Мыс Котельниковский» расположилась в 80 км от Северобайкальска. Она находится прямо на берегу живописного озера Байкал.
Для проживания подготовлены номера с удобными спальными местами, креслами, телевизором, скоростным Wi-Fi, собственной ванной комнатой, где установлена душевая кабина.
На территории работает кафе с разнообразным меню.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе: все приёмы пищи на борту корабля в течение маршрута (завтраки, обеды, ужины, фрукты, закуски), чай/кофе, безалкогольные напитки, байкальские домашние настойки, приготовление блюд из свежепойманной рыбывсе приёмы пищи во время отдыха и рыбалки на горной реке (завтраки, обеды, ужины, закуски), чай/кофе, безалкогольные напитки, приготовление блюд из свежепойманной рыбывыездной обед на обзорной точке на севере Ольхона, во время возвращения с северного Байкала в Иркутск на вертолёте
- На корабле персональный шеф-повар, в зависимости от количества гостей и конкретного судна - официант
- Осмотр Шаман-камня в истоке Ангары в сопровождении координатора туроператора
- Самостоятельная прогулка по трекинговому маршруту через бухты Песчаная - Бабушка - Внучка, с видами на бухты, мысы, Приморский хребет
- Поездка к памятникам природы и обзорным точкам в Тажеранах, в сопровождении гида-водителя внедорожника
- Посещение острова Огой в проливе Малое Море, с буддийской ступой Просветления
- Посещение скалы Шаманка на мысе Бурхан на острове Ольхон, в сопровождении местной жительницы, бурятской девушки в национальном костюме повязывание ритуальных ленточек на священные столбы
- Посещение лежбища нерпы на Ушканьих островах
- Подъём и спуск по горной реке Томпуда на лодках с водомётными двигателями для не рыбаков - поездка на лодке по среднему течению реки
- Отдых в горячих бассейнах на термальном курорте на мысе Котельниковский
- Поездка к скульптуре «Хранитель Байкала» на севере Ольхона
- Отдых в бане на борту корабля (за исключением Princess 72)
- Прогулки на сапбордах по Байкалу
- Рыбалка: рыболовное снаряжение на борту корабля (спиннинги, снасти) инструктаж по рыбалке «из-под винта» с борта корабля от капитана / помощника капитаналодки с водомётными двигателями на Томпуде (одна лодка на двоих гостей + рулевой-инструктор) рыболовное снаряжение на Томпуде (спиннинги, снасти)
- Трансферы по программе
- Персональный координатор туроператора корабля (за исключением теплохода «Александрия»: это небольшое судно, поэтому координация дистанционная, чтобы беречь ваше личное пространство)
- Оформление разрешений на природоохранных территорий, медицинской страховки и страховки от несчастного случая с опцией авиаэвакуации
- Все портовые и навигационные сборы
- Аренда спутникового телефона
- Предоставление медицинской аптечки в максимальной комплектации
- Аренда инвентаря и закупка расходников: термосумки, термосы, дождевики, кроксы, премиальная косметика, премиальная бутилированная вода, снэки и т. д
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Алкоголь - если иное не оговорено отдельно при планировании программы
- Личные заказы в ресторанах и кафе вне программы
- Личные расходы в отеле: телефонные звонки, минибар, прачечная, дополнительные услуги СПА
- Чаевые персоналу
- Прочие услуги, не упомянутые в разделе «Что включено»
- Расходы, возникшие в связи с задержкой или отменой рейса
- Медицинские расходы сверх покрытия включённой страховки
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организованы трансферы в туре?
Трансферы из аэропорта Иркутска в отель, из отеля на посадку на судно, и от вертолётной площадки – в отель (автомобили бизнес-класса Toyota Hiace VIP / Mercedes Sprinter VIP или микроавтобус Mercedes Sprinter, в зависимости от количества гостей)
Поездки по грунтовым маршрутам по программе на внедорожниках Toyota Land Cruiser 200.
Переход на скоростном катере от устья Томпуды – на термальный курорт на мысе Котельниковский по окончанию рыбалки на горной реке.
Возвращение с северного Байкала в Иркутск на вертолёте Airbus Helicopters («Еврокоптер») H130 / AS350.
В случае, если это будет 8 гостей, дополнительно задействуется вертолёт Robinson R66.
Какие можно добавить дополнительные опции?
Каждая из опций ниже добавляется по желанию. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состава группы и дат.
Экскурсионная программа:
День 2. Перелёт из Иркутска в бухту Песчаная на вертолёте По запросу (через исток Ангары).
В базовом исполнении программы мы сначала едем из отеля в Иркутске к месту пересадки на шлюпку (~ 1 час езды), на которой перемещаемся на корабль, с осмотром Шаман-камня в истоке Ангары.
Затем, в зависимости от выбранного формата программы идём от истока Ангары до бухты Песчаная от 2 до 6 часов.
День 3. Экскурсия по Тажеранам на Багги и мастер-класс по управлению вездеходом.
В базовом исполнении программы мы совершаем поездку по Тажеранам на внедорожнике Land Cruiser 200.
День 3. Отдых в аутентичной таёжной русской бане с родниковой купелью, в изолированном от внешнего мира местечке в предгорьях Приморского хребта.
В базовом исполнении программы мы посещаем главное знаковое место Байкала – скалу Шаманка на мысе Бурхан на острове Ольхон.
День 3. Традиционная встреча гостей на берегу Ольхона местными жителями – бурятами в национальных костюмах (3-5 человек).
В базовом исполнении программы на мысе Бурхан, с видом на скалу Шаманка нас встречает бурятская женщина – местная жительница, в национальном костюме.
День 3. Встреча с шаманом на острове Ольхон. Речь идёт не о коммерческой услуге, а о встрече с настоящим шаманом (без «танцев с бубнами»).
День 3. Поездка на квадроциклах по материковому берегу пролива Малое Море, в предгорьях Приморского хребта.
В базовом исполнении программы мы посещаем главное знаковое место Байкала – скалу Шаманка на мысе Бурхан на острове Ольхон.
День 3. Событийная программа вечера: приём в стане бурятского хана Масштабное мероприятие, которое начинается со встречи гостей бурятским войнами верхом на лошадях, которые провожают их в юрту-шатёр, в которой за богатым столом восседает хан Мэргэн.
Во время застолья для гостей выступают бурятские музыканты, подаются кальяны с чабрецом, проводятся соревнования по стрельбе из лука, бурятской борьбе и т. д.
День 3. Рыбалка на хариуса с борта корабля. С учётом специфики рыбалки на Малом Море, высокие шансы поймать хариуса здесь можно обеспечить только методом ловли из- под винта (корабль «втыкается» носом в берег и запускает винты, создавая течение, которое поднимает со дна кормовую базу хариуса).
Доступно во всех форматах программы, кроме максимального (на скоростной яхте нет возможности организовать такую рыбалку).
День 5. Базирование на термальном курорте с вылетом на рыбалку на горную речку на вертолёте.
В базовом исполнении программы мы ночуем в лагере на реке.
День 6. Рыбалка на горных озёрах с заброской на вертолёте.
На северном Байкале есть горные озёра, в которых можно наловить даватчана (форелевые) и ленка.
День 7. Завершение программы вылетом из Нижнеангарска в Красноярск.
Из аэропорта Нижнеангарска осуществляются регулярные авиарейсы в Красноярск.
Выглядит такой сценарий следующим образом: переход на скоростном катере до посёлка Байкальское (~ 1 час хода), трансфер в аэропорт Нижнеангарска (~ 1 час езды), перелёт в Красноярск.
Прочие опции:
На дни круиза – аренда гидроцикла. Возможность доступна при выборе форматов программы – оптимальный, премиальный, максимальный.
На выбранные дни – сопровождение фотографом, видеографом
Доп. день – поездка по северному Ольхону и посещение самойглубокой точки Байкала. На севере Ольхона находится ряд знаковых достопримечательностей: мыс Три брата, скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала» и мыс Хобой – самый северный мыс Ольхона. Есть высокие шансы увидеть здесь диких изюбрей.
Доп. день – рыбалка на тайменя с заброской на вертолёте. На северном Байкале есть горные речки, в которых можно поймать тайменя весом до 10 кг.
Для включения той или иной опции в программу – сообщите представителю туроператора при бронировании или не позднее чем за 14 дней до начала путешествия.
Какие можно забронировать дополнительные сценарии в случае непогоды?
Стоимость всех дополнительных сценариев по запросу.
Байкал – с характером. Мы готовы. Затяжные грозовые фронты и шторма в условиях, когда большую часть времени программы мы проводим на корабле, могут сломать логистику программы. Из-за дождей может подняться вода в реке, и из-за этого может не состояться рыбалка. А бывает, что погода меняется за несколько часов и шторм может закрыть переход утром того дня, когда он был запланирован. Мы работаем с погодой заблаговременно: бронируем резервные ресурсы и держим под рукой несколько готовых сценариев, чтобы программа не ломалась, а только перестраивалась.
Сценарии существенной корректировки применяются, если прогноз закрывает маршрут «юг → север» ещё до выхода из Иркутска или в первые сутки. Решение принимается не позже дня отъезда, при высокой вероятности неблагоприятной погодной ситуации на неделю вперёд.
Вертолёт на реку Томпуда в день 2, круиз в обратном направлении.
Предлагается рассмотреть для страхования риска того, что в первые дни программы на юге Байкала будет штормовая обстановка. Или того, что из-за ожидания сильных осадков в те даты, в которые планируется рыбалка, будет ожидаться большая вода на Томпуде. Тогда во второй день летим на вертолёте сразу на рыбалку на Томпуду. Одна ночь на реке, затем ночь на термальном курорте на Котельниковском. Далее – круиз, в обратном направлении, с севера на юг. Программа сохраняется полностью, меняется только направление и порядок дней. Финал – в Иркутске. Требует заблаговременного бронирования: корабль на одни дополнительные сутки, рыбалка на реке и размещение на Котельниковском на начало программы, все остальные опции бронируются на скорректированные даты. Бронируется как можно раньше.
Старт из Красноярска через Нижнеангарск — маршрут с севера на юг.
Предлагается рассмотреть также для страхования риска того, что в первые дни программы на юге Байкала будет штормовая обстановка. Или того, что из-за ожидания сильных осадков в те даты, в которые планируется рыбалка, будет ожидаться большая вода на Томпуде. При таком сценарии не нужно будет лететь из Иркутска на Томпуду на вертолёте, переход на реку будет осуществляться из Нижнеангарска / с термального курорта на скоростном катере. Перелёт в Нижнеангарск из Красноярска, трансфер до посёлка Байкальское, переход на катере на мыс Котельниковский, оттуда – на рыбалку на Томпуду. Далее программа идёт также в обратном направлении, с севера на юг. Финал также в Иркутске. Требует заблаговременного бронирования: корабль на одни дополнительные сутки, рыбалка и Котельниковский на начало программы, авиабилеты в Нижнеангарск, все остальные опции бронируются на скорректированные даты. Бронируется как можно раньше.
Ранний переброс – вертолёт на Томпуду в день 4, две ночи на реке / на термальном курорте
Предлагается рассмотреть для страхования риска того, что в районе северного Байкала, между островом Ольхон и Томпудой будет штормовая обстановка. Тогда заброска на реку переносится с 5-го на 4-й день, и мы либо проводим две ночи вместо одной на реке, либо – на термальном курорте. Требует заблаговременного бронирования рыбалки или размещения на термальном курорте на дополнительную ночь. Бронируется как можно раньше.
Дополнительный день в круизе – страховочный буфер без изменения маршрута
Программа идёт по основному маршруту, но с одним запасным днём на случай, если из-за непогоды мы будем вынуждены где-то задержаться на дополнительную ночь. Требует заблаговременного бронирования корабля на дополнительные сутки. Также при таком сценарии предлагается забронировать рыбалку на Томпуде и размещение на Котельниковском на дополнительные сутки на тот случай, если захочется провести дополнительные сутки не на корабле. Бронируется как можно раньше.
Точечные корректировки. Применяются при локальном ухудшении погоды. Не меняют весь маршрут, а корректируют конкретный день. Решение принимается за 24–72 часа по актуальному прогнозу, совместно с гостями.
День 2. Шторм на юге Байкала, переход от истока Ангары в пролив Малое Море невозможен.
Трансфер напрямую на Малое Море, посадка на корабль там. Появляется дополнительный, свободный день.
День 3. Ночью на Малом Море ожидается шторм – ночёвка на борту некомфортна.
Размещение в отеле на острове Ольхон. Вся экскурсионная программа сохраняется
День 5 Переход через Байкал к Томпуде (с западного на восточный берег) закрыт волнением.
Ночёвка на мысе Котельниковский, выход на реку на следующий день. Для этого заблаговременно бронируется дополнительная ночь на курорте и дополнительная ночь рыбалки на реке.
День 6 Переход на катере с Томпуды на Котельниковский закрыт волнением.
Остаёмся на реке ещё на одни сутки. Для этого заблаговременно бронируется дополнительная ночь рыбалки.
День 7 Нелётная погода, перелёт на вертолёте Котельниковский → Иркутск невозможен.
Скоростной катер до посёлка Байкальское → трансфер в аэропорт Нижнеангарска → перелёт в Иркутск / Красноярск на рейсовом самолёте.
Точечные резервы не требуют предоплаты заблаговременно. Опции активируются по факту прогноза за 2– 3 дня до нужной даты. Тем не менее лучше согласовать их при первичном бронировании программы, чтобы мы забронировали опции у подрядчиков.
Если планы Б не понадобятся.
Часть стоимости заблаговременно забронированных услуг возвращается. Точные условия возврата будут представлены по каждой позиции при бронировании.