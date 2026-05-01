Стоимость всех дополнительных сценариев по запросу.

Байкал – с характером. Мы готовы. Затяжные грозовые фронты и шторма в условиях, когда большую часть времени программы мы проводим на корабле, могут сломать логистику программы. Из-за дождей может подняться вода в реке, и из-за этого может не состояться рыбалка. А бывает, что погода меняется за несколько часов и шторм может закрыть переход утром того дня, когда он был запланирован. Мы работаем с погодой заблаговременно: бронируем резервные ресурсы и держим под рукой несколько готовых сценариев, чтобы программа не ломалась, а только перестраивалась.

Сценарии существенной корректировки применяются, если прогноз закрывает маршрут «юг → север» ещё до выхода из Иркутска или в первые сутки. Решение принимается не позже дня отъезда, при высокой вероятности неблагоприятной погодной ситуации на неделю вперёд.

Вертолёт на реку Томпуда в день 2, круиз в обратном направлении.

Предлагается рассмотреть для страхования риска того, что в первые дни программы на юге Байкала будет штормовая обстановка. Или того, что из-за ожидания сильных осадков в те даты, в которые планируется рыбалка, будет ожидаться большая вода на Томпуде. Тогда во второй день летим на вертолёте сразу на рыбалку на Томпуду. Одна ночь на реке, затем ночь на термальном курорте на Котельниковском. Далее – круиз, в обратном направлении, с севера на юг. Программа сохраняется полностью, меняется только направление и порядок дней. Финал – в Иркутске. Требует заблаговременного бронирования: корабль на одни дополнительные сутки, рыбалка на реке и размещение на Котельниковском на начало программы, все остальные опции бронируются на скорректированные даты. Бронируется как можно раньше.

Старт из Красноярска через Нижнеангарск — маршрут с севера на юг.

Предлагается рассмотреть также для страхования риска того, что в первые дни программы на юге Байкала будет штормовая обстановка. Или того, что из-за ожидания сильных осадков в те даты, в которые планируется рыбалка, будет ожидаться большая вода на Томпуде. При таком сценарии не нужно будет лететь из Иркутска на Томпуду на вертолёте, переход на реку будет осуществляться из Нижнеангарска / с термального курорта на скоростном катере. Перелёт в Нижнеангарск из Красноярска, трансфер до посёлка Байкальское, переход на катере на мыс Котельниковский, оттуда – на рыбалку на Томпуду. Далее программа идёт также в обратном направлении, с севера на юг. Финал также в Иркутске. Требует заблаговременного бронирования: корабль на одни дополнительные сутки, рыбалка и Котельниковский на начало программы, авиабилеты в Нижнеангарск, все остальные опции бронируются на скорректированные даты. Бронируется как можно раньше.

Ранний переброс – вертолёт на Томпуду в день 4, две ночи на реке / на термальном курорте

Предлагается рассмотреть для страхования риска того, что в районе северного Байкала, между островом Ольхон и Томпудой будет штормовая обстановка. Тогда заброска на реку переносится с 5-го на 4-й день, и мы либо проводим две ночи вместо одной на реке, либо – на термальном курорте. Требует заблаговременного бронирования рыбалки или размещения на термальном курорте на дополнительную ночь. Бронируется как можно раньше.

Дополнительный день в круизе – страховочный буфер без изменения маршрута

Программа идёт по основному маршруту, но с одним запасным днём на случай, если из-за непогоды мы будем вынуждены где-то задержаться на дополнительную ночь. Требует заблаговременного бронирования корабля на дополнительные сутки. Также при таком сценарии предлагается забронировать рыбалку на Томпуде и размещение на Котельниковском на дополнительные сутки на тот случай, если захочется провести дополнительные сутки не на корабле. Бронируется как можно раньше.

Точечные корректировки. Применяются при локальном ухудшении погоды. Не меняют весь маршрут, а корректируют конкретный день. Решение принимается за 24–72 часа по актуальному прогнозу, совместно с гостями.

День 2. Шторм на юге Байкала, переход от истока Ангары в пролив Малое Море невозможен.

Трансфер напрямую на Малое Море, посадка на корабль там. Появляется дополнительный, свободный день.

День 3. Ночью на Малом Море ожидается шторм – ночёвка на борту некомфортна.

Размещение в отеле на острове Ольхон. Вся экскурсионная программа сохраняется

День 5 Переход через Байкал к Томпуде (с западного на восточный берег) закрыт волнением.

Ночёвка на мысе Котельниковский, выход на реку на следующий день. Для этого заблаговременно бронируется дополнительная ночь на курорте и дополнительная ночь рыбалки на реке.

День 6 Переход на катере с Томпуды на Котельниковский закрыт волнением.

Остаёмся на реке ещё на одни сутки. Для этого заблаговременно бронируется дополнительная ночь рыбалки.

День 7 Нелётная погода, перелёт на вертолёте Котельниковский → Иркутск невозможен.

Скоростной катер до посёлка Байкальское → трансфер в аэропорт Нижнеангарска → перелёт в Иркутск / Красноярск на рейсовом самолёте.

Точечные резервы не требуют предоплаты заблаговременно. Опции активируются по факту прогноза за 2– 3 дня до нужной даты. Тем не менее лучше согласовать их при первичном бронировании программы, чтобы мы забронировали опции у подрядчиков.

Если планы Б не понадобятся.

Часть стоимости заблаговременно забронированных услуг возвращается. Точные условия возврата будут представлены по каждой позиции при бронировании.