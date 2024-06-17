В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии

Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Посвятим 4 дня знакомству с Монголией и её окрестностями.

Полюбуемся водами Южного Байкала и Восточным Саяном, посетим буддийский дацан и мараловую ферму, увидим кратер потухшего вулкана и узнаем, как живут кочевники. Нас ждут фотосафари, водопады, озёра и золотые пески.

Вы познакомитесь с укладом жизни и традициями местных жителей и поживёте в юртах как настоящие кочевники.
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять российский и заграничный паспорта, оригинал свидетельства о рождении ребёнка (если отправляетесь в путешествие с детьми).

Рекомендуем взять тёплую одежду, шапку, купальные принадлежности, полотенце, комфортную обувь, ветровку или дождевик, портативную зарядку, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.

Проживание. Комфортабельный отель в Аршане (Гостевой дом «Аршанский») со всеми удобствами в номере. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату. Благоустроенные юрты в Монголии («Tourist Camp»).

Питание. В стоимость тура входят только завтраки в 3-й и 4-й дни, обед и ужин во 2-й и 3-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает неинтенсивные пешие прогулки по маршруту. До отдалённых мест будем добираться на УАЗе.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Связь и Интернет. Wi-Fi на территории Монголии.

Программа тура по дням

1 день

Аршан: буддийский дацан, река Кынгырга и кратер потухшего вулкана

Наш маршрут до Монголии проходит через Аршан. С утра полюбуемся Южным Байкалом, затем посетим буддийский дацан. После этого дойдём до водопада на реке Кынгыра и попробуем настоящую минеральную воду. Следующая цель — кратер потухшего вулкана. Отсюда открываются головокружительные виды на Восточный Саян. Полюбовавшись горными пейзажами, заедем на мараловую ферму. Ближе к вечеру заселимся в отель.

Аршан: буддийский дацан, река Кынгырга и кратер потухшего вулканаАршан: буддийский дацан, река Кынгырга и кратер потухшего вулканаАршан: буддийский дацан, река Кынгырга и кратер потухшего вулканаАршан: буддийский дацан, река Кынгырга и кратер потухшего вулкана
2 день

Добро пожаловать в Монголию

После пересечения границы с Монголией доберёмся до Ханха, посёлка на берегу озера Хубсугул, где заселимся в юртовый лагерь. Оставим вещи и отправимся на прогулку до шаманского святилища Арван-Гурва-обо (13 обо). Затем нас ждёт дорога до подножия высочайшей вершины Саян — Мунку-Сардыка. Насладимся живописными просторами Монголии и вернёмся к месту ночлега.

Добро пожаловать в МонголиюДобро пожаловать в МонголиюДобро пожаловать в МонголиюДобро пожаловать в Монголию
3 день

Окрестности Хубсугула: кочевая культура, золотые пески и фотосафари

Позавтракав, поедем на экскурсию к кочевникам: познакомимся с их укладом жизни, узнаем много нового об окрестностях от местных жителей, полюбуемся золотыми песками. Затем вас ждёт фотосафари: вы увидите яков, коров, баранов,табуны лошадей и, возможно, даже верблюдов. Вечером поужинаем с видом на природу.

Окрестности Хубсугула: кочевая культура, золотые пески и фотосафариОкрестности Хубсугула: кочевая культура, золотые пески и фотосафариОкрестности Хубсугула: кочевая культура, золотые пески и фотосафариОкрестности Хубсугула: кочевая культура, золотые пески и фотосафари
4 день

Возвращение в Иркутск. Окончание тура

После завтрака отправляемся на границу. Когда пересечём её, доедем до термальных источников, где желающие смогут искупаться. Ближе к вечеру прибудем в Иркутск, где завершится наше путешествие. До новых встреч!

Возвращение в Иркутск. Окончание тураВозвращение в Иркутск. Окончание тураВозвращение в Иркутск. Окончание тураВозвращение в Иркутск. Окончание тураВозвращение в Иркутск. Окончание тура

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет81 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле и юртах со всеми удобствами
  • Питание (завтраки в 3-й и 4-й дни, обед и ужин во 2-й и 3-й дни)
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Посещение заповедных территорий
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение в отеле. Доплата - 3000 руб. в сутки
  • Питание в 1-й день, завтрак во 2-й день
  • Посещение горячих источников - 250-300 руб. с человека
  • Посещение мараловой фермы - 250-300 руб. с человека
  • Возможна организация тура в любые даты по запросу
  • Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 66 000 руб. за одного, если 4 и более, то 58 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
Завершение: Иркутск, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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