Необходимо взять российский и заграничный паспорта, оригинал свидетельства о рождении ребёнка (если отправляетесь в путешествие с детьми).

Рекомендуем взять тёплую одежду, шапку, купальные принадлежности, полотенце, комфортную обувь, ветровку или дождевик, портативную зарядку, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.

Проживание. Комфортабельный отель в Аршане (Гостевой дом «Аршанский») со всеми удобствами в номере. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату. Благоустроенные юрты в Монголии («Tourist Camp»).

Питание. В стоимость тура входят только завтраки в 3-й и 4-й дни, обед и ужин во 2-й и 3-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает неинтенсивные пешие прогулки по маршруту. До отдалённых мест будем добираться на УАЗе.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Связь и Интернет. Wi-Fi на территории Монголии.