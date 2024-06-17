Полюбуемся водами Южного Байкала и Восточным Саяном, посетим буддийский дацан и мараловую ферму, увидим кратер потухшего вулкана и узнаем, как живут кочевники. Нас ждут фотосафари, водопады, озёра и золотые пески.
Вы познакомитесь с укладом жизни и традициями местных жителей и поживёте в юртах как настоящие кочевники.
Описание тура
Организационные детали
Необходимо взять российский и заграничный паспорта, оригинал свидетельства о рождении ребёнка (если отправляетесь в путешествие с детьми).
Рекомендуем взять тёплую одежду, шапку, купальные принадлежности, полотенце, комфортную обувь, ветровку или дождевик, портативную зарядку, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.
Проживание. Комфортабельный отель в Аршане (Гостевой дом «Аршанский») со всеми удобствами в номере. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату. Благоустроенные юрты в Монголии («Tourist Camp»).
Питание. В стоимость тура входят только завтраки в 3-й и 4-й дни, обед и ужин во 2-й и 3-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает неинтенсивные пешие прогулки по маршруту. До отдалённых мест будем добираться на УАЗе.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Связь и Интернет. Wi-Fi на территории Монголии.
Программа тура по дням
Аршан: буддийский дацан, река Кынгырга и кратер потухшего вулкана
Наш маршрут до Монголии проходит через Аршан. С утра полюбуемся Южным Байкалом, затем посетим буддийский дацан. После этого дойдём до водопада на реке Кынгыра и попробуем настоящую минеральную воду. Следующая цель — кратер потухшего вулкана. Отсюда открываются головокружительные виды на Восточный Саян. Полюбовавшись горными пейзажами, заедем на мараловую ферму. Ближе к вечеру заселимся в отель.
Добро пожаловать в Монголию
После пересечения границы с Монголией доберёмся до Ханха, посёлка на берегу озера Хубсугул, где заселимся в юртовый лагерь. Оставим вещи и отправимся на прогулку до шаманского святилища Арван-Гурва-обо (13 обо). Затем нас ждёт дорога до подножия высочайшей вершины Саян — Мунку-Сардыка. Насладимся живописными просторами Монголии и вернёмся к месту ночлега.
Окрестности Хубсугула: кочевая культура, золотые пески и фотосафари
Позавтракав, поедем на экскурсию к кочевникам: познакомимся с их укладом жизни, узнаем много нового об окрестностях от местных жителей, полюбуемся золотыми песками. Затем вас ждёт фотосафари: вы увидите яков, коров, баранов,табуны лошадей и, возможно, даже верблюдов. Вечером поужинаем с видом на природу.
Возвращение в Иркутск. Окончание тура
После завтрака отправляемся на границу. Когда пересечём её, доедем до термальных источников, где желающие смогут искупаться. Ближе к вечеру прибудем в Иркутск, где завершится наше путешествие. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|81 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле и юртах со всеми удобствами
- Питание (завтраки в 3-й и 4-й дни, обед и ужин во 2-й и 3-й дни)
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Услуги гида
- Посещение заповедных территорий
Что не входит в цену
- Одноместное размещение в отеле. Доплата - 3000 руб. в сутки
- Питание в 1-й день, завтрак во 2-й день
- Посещение горячих источников - 250-300 руб. с человека
- Посещение мараловой фермы - 250-300 руб. с человека
- Возможна организация тура в любые даты по запросу
- Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 66 000 руб. за одного, если 4 и более, то 58 000 руб