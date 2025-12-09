На острове Ольхон посетите этнографический парк «Золотая Орда», узнаете о традициях бурятского народа и станете участниками древнего
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Тёплая ветрозащитная одежда (парка, пуховик или куртка с мембраной), утеплённые штаны, варежки, шапка, баф и шарф. Обувь должна быть тёплой и непромокаемой (унты, валенки или дутики). Рекомендуются ледоступы и самонагревающиеся грелки для рук и ног. Обязательно взять солнцезащитные очки, питательный крем для лица, бальзам для губ и термос для горячих напитков. Тем, кто планирует баню, пригодятся купальные принадлежности.
Совет от гида: Байкал славится сильными ветрами и ярким солнцем. Лучше подготовить одежду в несколько слоёв, чтобы было комфортно и в мороз, и в солнечный день.
Программа тура по дням
Иркутск - Малое море - остров Ольхон
Встреча группы у гостиницы «Ангара» в Иркутске. Путешественников, прибывающих в день начала маршрута, встречаем в аэропорту или на железнодорожном вокзале.
Сегодня поедем к Малому морю и одному из самых загадочных мест Байкала — острову Ольхон. Первая остановка — святые места «Барисаны». Здесь состоится традиционный обряд с обращением к духам о хорошей погоде и благополучной дороге.
Далее — этнографический парк-музей «Золотая Орда». Это уникальное пространство, где оживают традиции и культура коренных народов Прибайкалья. Гостей встретят хадаком и белой пищей, проведут очищение огнём и пригласят на фольклорную программу: экскурсию о бурятских обычаях, приветственную песню «Сэнхэр», танец-благопожелание «Холонго», горловое пение и этнические мотивы, танец «Айдусай», а также древний хоровод Ёхор. Этот танец — один из старейших в Сибири, его ритмы передают легенды каменного века о небесной охоте медведя за оленями.
После программы — обед в резной юрте, где подадут блюда национальной кухни. Далее доберёмся до ледовой переправы. По традиции, перед выездом на лёд принято поприветствовать Байкал.
Вечером — прибытие в посёлок Хужир, размещение в гостинице и прогулка к мысу Бурхан (скале Шаманке) — одной из 9 святынь Азии. Здесь можно увидеть закат над озером.
Ледовое путешествие по Байкалу
Рано утром желающие смогут встретить рассвет у мыса Бурхан — священного символа Байкала. После завтрака начнётся ледовое путешествие по озеру. В программе — самые знаменитые природные памятники Ольхона.
Первая остановка — остров Харанцы, известный своими наплесками и ледяными пещерами. Затем — скальный комплекс Саган-Хушун (Три брата) с легендарными утёсами, будто охраняющими Байкал. Завершит маршрут мыс Хобой — северная точка острова и одно из самых мистических мест озера. Здесь открываются виды на голубые льды и необъятные просторы Байкала, достигающие 80 километров в ширину.
В этот день предстоит прогулка по ледяным гротам, где кристаллы внутри пещер переливаются всеми оттенками синего.
Обед — прямо на льду: уха, сваренная на костре, согреет после прогулки. Затем — катание на коньках по самому большому природному катку планеты.
Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и свободное время.
Малое море и южная часть Ольхона
Утром можно встретить рассвет над Байкалом — каждый день здесь по-особенному ярок. После завтрака путешествие продолжится по Малому морю, к южным берегам острова.
Первой точкой станет остров Огой — священное место, где установлена буддийская Ступа Просветления. В её основании хранятся реликвии и бронзовая статуэтка Дакини Трома Нагмо — «матери всех Будд» в тибетской традиции. Считается, что посещение этого места очищает мысли и дарит внутреннюю гармонию.
Далее — мыс Дракон. Скала, по очертаниям напоминающая могучего дракона, считается одной из самых живописных локаций Байкала. Здесь часто устраивают фотосессии — пейзажи особенно эффектны на фоне зимнего неба.
Затем — мыс Хоргой, где ледяные наплески образуют величественные формы и поражают чистотой оттенков.
На проливе Ольхонские ворота можно прокатиться на коньках по прозрачному льду, а у озера Нур — увидеть волшебные байкальские пузырьки, создающие замысловатые узоры подо льдом.
В середине дня — обед на льду с видом на бескрайние просторы Байкала.
Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и отдых. По желанию — баня у берега с купанием в проруби (дополнительная услуга) или встреча заката.
Окончание тура
Рассвет у мыса Бурхан станет символическим прощанием с Байкалом. После завтрака поедем обратно в Иркутск. По пути — остановка на обед в уютном кафе.
Прибытие в Иркутск и завершение путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|81 800 ₽
|1-местное размещение
|93 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из аэропорта (если прибываете в день старта тура)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Трансфер до аэропорта
- Дополнительные услуги (баня)