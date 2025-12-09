Встреча группы у гостиницы «Ангара» в Иркутске. Путешественников, прибывающих в день начала маршрута, встречаем в аэропорту или на железнодорожном вокзале.

Сегодня поедем к Малому морю и одному из самых загадочных мест Байкала — острову Ольхон. Первая остановка — святые места «Барисаны». Здесь состоится традиционный обряд с обращением к духам о хорошей погоде и благополучной дороге.

Далее — этнографический парк-музей «Золотая Орда». Это уникальное пространство, где оживают традиции и культура коренных народов Прибайкалья. Гостей встретят хадаком и белой пищей, проведут очищение огнём и пригласят на фольклорную программу: экскурсию о бурятских обычаях, приветственную песню «Сэнхэр», танец-благопожелание «Холонго», горловое пение и этнические мотивы, танец «Айдусай», а также древний хоровод Ёхор. Этот танец — один из старейших в Сибири, его ритмы передают легенды каменного века о небесной охоте медведя за оленями.

После программы — обед в резной юрте, где подадут блюда национальной кухни. Далее доберёмся до ледовой переправы. По традиции, перед выездом на лёд принято поприветствовать Байкал.

Вечером — прибытие в посёлок Хужир, размещение в гостинице и прогулка к мысу Бурхан (скале Шаманке) — одной из 9 святынь Азии. Здесь можно увидеть закат над озером.