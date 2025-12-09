Мои заказы

Виды, вкусы и легенды Байкала: автотур в мини-группе по знаковым местам

Посетить Ольхон, осмотреть главные мысы и заглянуть в этнографический музей
В этом путешествии вас ждут величественные ледяные гроты, сияющие голубые наплески и священные места.

На острове Ольхон посетите этнографический парк «Золотая Орда», узнаете о традициях бурятского народа и станете участниками древнего
читать дальше

танца Ёхор.

Побываете на мысе Хобой, где Байкал раскрывается во всей своей мощи, и на острове Огой со ступой Просветления, дарящей чувство внутренней гармонии.

Пройдёте по прозрачному льду, попробуете уху, сваренную прямо на озере, и встретите закат у скалы Шаманки — одной из святынь Азии.

Виды, вкусы и легенды Байкала: автотур в мини-группе по знаковым местам
Виды, вкусы и легенды Байкала: автотур в мини-группе по знаковым местам
Виды, вкусы и легенды Байкала: автотур в мини-группе по знаковым местам

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Тёплая ветрозащитная одежда (парка, пуховик или куртка с мембраной), утеплённые штаны, варежки, шапка, баф и шарф. Обувь должна быть тёплой и непромокаемой (унты, валенки или дутики). Рекомендуются ледоступы и самонагревающиеся грелки для рук и ног. Обязательно взять солнцезащитные очки, питательный крем для лица, бальзам для губ и термос для горячих напитков. Тем, кто планирует баню, пригодятся купальные принадлежности.

Совет от гида: Байкал славится сильными ветрами и ярким солнцем. Лучше подготовить одежду в несколько слоёв, чтобы было комфортно и в мороз, и в солнечный день.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое море - остров Ольхон

Встреча группы у гостиницы «Ангара» в Иркутске. Путешественников, прибывающих в день начала маршрута, встречаем в аэропорту или на железнодорожном вокзале.

Сегодня поедем к Малому морю и одному из самых загадочных мест Байкала — острову Ольхон. Первая остановка — святые места «Барисаны». Здесь состоится традиционный обряд с обращением к духам о хорошей погоде и благополучной дороге.

Далее — этнографический парк-музей «Золотая Орда». Это уникальное пространство, где оживают традиции и культура коренных народов Прибайкалья. Гостей встретят хадаком и белой пищей, проведут очищение огнём и пригласят на фольклорную программу: экскурсию о бурятских обычаях, приветственную песню «Сэнхэр», танец-благопожелание «Холонго», горловое пение и этнические мотивы, танец «Айдусай», а также древний хоровод Ёхор. Этот танец — один из старейших в Сибири, его ритмы передают легенды каменного века о небесной охоте медведя за оленями.

После программы — обед в резной юрте, где подадут блюда национальной кухни. Далее доберёмся до ледовой переправы. По традиции, перед выездом на лёд принято поприветствовать Байкал.

Вечером — прибытие в посёлок Хужир, размещение в гостинице и прогулка к мысу Бурхан (скале Шаманке) — одной из 9 святынь Азии. Здесь можно увидеть закат над озером.

Иркутск - Малое море - остров ОльхонИркутск - Малое море - остров ОльхонИркутск - Малое море - остров ОльхонИркутск - Малое море - остров Ольхон
2 день

Ледовое путешествие по Байкалу

Рано утром желающие смогут встретить рассвет у мыса Бурхан — священного символа Байкала. После завтрака начнётся ледовое путешествие по озеру. В программе — самые знаменитые природные памятники Ольхона.

Первая остановка — остров Харанцы, известный своими наплесками и ледяными пещерами. Затем — скальный комплекс Саган-Хушун (Три брата) с легендарными утёсами, будто охраняющими Байкал. Завершит маршрут мыс Хобой — северная точка острова и одно из самых мистических мест озера. Здесь открываются виды на голубые льды и необъятные просторы Байкала, достигающие 80 километров в ширину.

В этот день предстоит прогулка по ледяным гротам, где кристаллы внутри пещер переливаются всеми оттенками синего.

Обед — прямо на льду: уха, сваренная на костре, согреет после прогулки. Затем — катание на коньках по самому большому природному катку планеты.

Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и свободное время.

Ледовое путешествие по БайкалуЛедовое путешествие по БайкалуЛедовое путешествие по БайкалуЛедовое путешествие по БайкалуЛедовое путешествие по Байкалу
3 день

Малое море и южная часть Ольхона

Утром можно встретить рассвет над Байкалом — каждый день здесь по-особенному ярок. После завтрака путешествие продолжится по Малому морю, к южным берегам острова.

Первой точкой станет остров Огой — священное место, где установлена буддийская Ступа Просветления. В её основании хранятся реликвии и бронзовая статуэтка Дакини Трома Нагмо — «матери всех Будд» в тибетской традиции. Считается, что посещение этого места очищает мысли и дарит внутреннюю гармонию.

Далее — мыс Дракон. Скала, по очертаниям напоминающая могучего дракона, считается одной из самых живописных локаций Байкала. Здесь часто устраивают фотосессии — пейзажи особенно эффектны на фоне зимнего неба.

Затем — мыс Хоргой, где ледяные наплески образуют величественные формы и поражают чистотой оттенков.

На проливе Ольхонские ворота можно прокатиться на коньках по прозрачному льду, а у озера Нур — увидеть волшебные байкальские пузырьки, создающие замысловатые узоры подо льдом.

В середине дня — обед на льду с видом на бескрайние просторы Байкала.

Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и отдых. По желанию — баня у берега с купанием в проруби (дополнительная услуга) или встреча заката.

Малое море и южная часть ОльхонаМалое море и южная часть ОльхонаМалое море и южная часть ОльхонаМалое море и южная часть ОльхонаМалое море и южная часть ОльхонаМалое море и южная часть Ольхона
4 день

Окончание тура

Рассвет у мыса Бурхан станет символическим прощанием с Байкалом. После завтрака поедем обратно в Иркутск. По пути — остановка на обед в уютном кафе.

Прибытие в Иркутск и завершение путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)81 800 ₽
1-местное размещение93 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из аэропорта (если прибываете в день старта тура)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Трансфер до аэропорта
  • Дополнительные услуги (баня)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, гостиница «Ангара», 9:00. Также возможна встреча в аэропорту или на вокзале, если прибываете в день старта программы
Завершение: Иркутск, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — Организатор в Иркутске
Я Павел, директор туристической компании. С ранних лет проводил время на природе, ходил с отцом в тайгу, учился выживать в сложных условиях в удалении от цивилизации. С 2004 года начал
читать дальше

заниматься пешим туризмом по Байкалу. С 2008 года сопровождаю путешественников как самостоятельно, так и в сотрудничестве с разными турфирмами. Наша цель — предоставить гостям самую полную и подробную информацию об отдыхе на Байкале и помочь сделать его по-настоящему приятным и запоминающимся!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Ледяные переливы Байкала: путешествие по Ольхону, Листвянке и Иркутску
На машине
5 дней
1 отзыв
Ледяные переливы Байкала: путешествие по Ольхону, Листвянке и Иркутску
Посетить скалу Шаманку, погулять по Сибирскому Парижу и заглянуть в музей «Тальцы»
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Ж/д вокзал, 9:00-9:3...
11 фев в 08:00
4 мар в 08:00
72 000 ₽ за человека
Лёд как произведение искусства: Малое Море Байкала и Ольхон
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Лёд как произведение искусства: Малое Море Байкала и Ольхон
«Поцеловать» Байкал, рассмотреть торосы и наплески и увидеть священный мыс Бурхан
Начало: Иркутск, в аэропорту - с 8:00 до 8:30, у выхода в ...
5 янв в 08:30
16 янв в 08:30
30 400 ₽ за человека
Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды
На машине
5 дней
1 отзыв
Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды
Подняться на Камень Черского, увидеть ступу Просветления и побывать на мысе Хобой
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рек...
15 июн в 08:00
29 июн в 08:00
75 470 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска