Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой (зимний список):
тёплую непродуваемую куртку с капюшоном;
утеплённые брюки;
зимнюю обувь с нескользящей подошвой;
шапку с мембраной, тёплый двухслойный шарф;
варежки и перчатки (флис и защитный материал);
термобельё, флиску, свитер и футболку;
тёплые носки (треккинговые и шерстяные);
солнцезащитный крем и очки (возможно, горнолыжная маска);
личную аптечку;
небольшой рюкзак до 40 литров или сумку для дневных выездов;
термос по желанию
Программа тура по дням
Путь на Ольхон
С утра вас встретит гид: в аэропорту (с 8:00 до 8:30, у выхода в город) или на железнодорожном вокзале (с 9:00 до 9:30, у пригородных касс). После встречи — сытный завтрак, чтобы набраться сил перед дорогой около 300 километров.
Путь на Ольхон — уже часть приключения. За окнами автомобиля сменяются картины сибирской зимы: заснеженные просторы тайги, переливы Тажеранских степей и скалистые берега Малого Моря. По дороге сделаем остановку в священном месте, где вы познакомитесь с бурятскими традициями и узнаете, что значит бурханить.
На обеде в придорожном кафе попробуете блюда бурятской кухни — ароматные, сытные и простые, как сама Сибирь.
Дальше дорога приведёт нас к ледовой переправе через Байкал. Перед глазами откроется поразительное зрелище — прозрачный лёд, сверкающий всеми оттенками синего. Здесь нас ждёт пересадка в надёжные УАЗы, которые довезут прямо до отеля на острове.
После размещения и короткого отдыха — прогулка к священному мысу Бурхан, одному из самых почитаемых мест на Байкале. Мы спустимся к берегу, выйдем на кристальный лёд и увидим, как под ногами раскрывается глубина. Здесь вы сможете остаться наедине с Байкалом, помолчать, загадать желание.
Вечером возвращаемся в отель, где ждут ужин и отдых.
Мысы Хобой и Саган-Хушун
После завтрака нас ждёт целый день приключений — поездка на север Ольхона, к легендарному мысу Хобой. Его бурятское название означает «клык» — и действительно, скала вздымается к небу, словно зуб мифического зверя. Это самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.
Проедем через весь остров, любуясь панорамами Малого Моря. В ясную погоду можно увидеть вдали полуостров Святой Нос. Дорога превращается в путешествие сквозь ледяную сказку: сверкающие гроты, наплески и сокуи — застывшие волны и фантастические формы льда, созданные самим Байкалом. Мы увидим торосы и будем идти по глади, будто по замёрзшему небу.
Одно из самых красивых мест на маршруте — Саган-Хушун, или Белый мыс. Скалы пирамидальной формы, известные как Три Брата, окутаны старинной легендой, которую расскажет гид.
Главная точка маршрута — мыс Хобой. У подножия исполинской скалы устроим пикник прямо на льду: свежая уха, приготовленная на костре, и фирменный коктейль «Поцелуй Байкала» станут отличным завершением этого дня.
Вечером возвращаемся в базу отдыха, где вас ждёт ужин.
Огой и ступа Просветления
Утро начнётся с завтрака и свободного времени — можно просто прогуляться по льду, насладиться тишиной и свежестью воздуха. При желании можно взять коньки и скользить по зеркальной поверхности Байкала — удовольствие, которое запомнится надолго.
Тем, кто хочет провести день активно, предлагаем дополнительную экскурсию на скоростном хивусе к острову Огой (за доплату).
На вершине острова возвышается ступа Просветления — символ мира и гармонии. Считается, что здесь сбываются желания, загаданные с чистым сердцем. Мы поднимемся к святыне, обойдём её по часовой стрелке и полюбуемся видом на заснеженное Малое Море. На обратном пути сделаем остановку у мыса Дракона, где получаются удивительные фотографии.
После обеда — возвращение в Иркутск. Заселение в гостиницу и отдых.
Иркутск и Листвянка
После завтрака начинается экскурсия по Иркутску — старейшему городу Восточной Сибири, где сочетаются архитектура 17-19 веков и дыхание современности. Мы увидим Спасскую церковь и Богоявленский собор, элегантный Польский костёл, Московские ворота, Белый дом и памятник Александру III на набережной Ангары. Заглянем в Знаменский монастырь — духовный центр региона, где покоятся декабристы и купец Шелихов, прозванный русским Колумбом.
Затем нас ждёт дорога в Листвянку — живописное село у самого Байкала. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы» — реконструкции старинного сибирского поселения с башнями, деревянными домами и храмом 17 века.
После обеда в уютном трактире отправимся к берегу Байкала, где увидим знаменитый Шаман-камень — место, связанное с древней легендой о любви Ангары и Енисея. Здесь вода никогда не замерзает.
В Байкальском музее нас ждёт знакомство с подводным миром озера. Вечером — прогулка по рыбному рынку, где можно выбрать сувениры и попробовать копчёного омуля.
Окончание тура
После прощального завтрака — трансфер в аэропорт. Гостям с вечерними рейсами выезд можно перенести на удобное время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 14 900 ₽
- Размещение более высокой категории
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии (например, поездка на хивусе к острову Огой)