С утра вас встретит гид: в аэропорту (с 8:00 до 8:30, у выхода в город) или на железнодорожном вокзале (с 9:00 до 9:30, у пригородных касс). После встречи — сытный завтрак, чтобы набраться сил перед дорогой около 300 километров.

Путь на Ольхон — уже часть приключения. За окнами автомобиля сменяются картины сибирской зимы: заснеженные просторы тайги, переливы Тажеранских степей и скалистые берега Малого Моря. По дороге сделаем остановку в священном месте, где вы познакомитесь с бурятскими традициями и узнаете, что значит бурханить.

На обеде в придорожном кафе попробуете блюда бурятской кухни — ароматные, сытные и простые, как сама Сибирь.

Дальше дорога приведёт нас к ледовой переправе через Байкал. Перед глазами откроется поразительное зрелище — прозрачный лёд, сверкающий всеми оттенками синего. Здесь нас ждёт пересадка в надёжные УАЗы, которые довезут прямо до отеля на острове.

После размещения и короткого отдыха — прогулка к священному мысу Бурхан, одному из самых почитаемых мест на Байкале. Мы спустимся к берегу, выйдем на кристальный лёд и увидим, как под ногами раскрывается глубина. Здесь вы сможете остаться наедине с Байкалом, помолчать, загадать желание.

Вечером возвращаемся в отель, где ждут ужин и отдых.