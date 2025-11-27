Мои заказы

Ледяные переливы Байкала: путешествие по Ольхону, Листвянке и Иркутску

Посетить скалу Шаманку, погулять по Сибирскому Парижу и заглянуть в музей «Тальцы»
Едем на встречу с самым глубоким озером мира, объятым льдами. Вы отправитесь из Иркутска к острову Ольхон — туда, где легенды оживают у подножия мыса Бурхан.

Вас ждут дорога через Тажеранские
степи, знакомство с бурятскими традициями и остановка у священных мест.

В северной части острова увидите величественный Хобой и белоснежные скалы Саган-Хушун, услышите легенды о Трёх Братьях и попробуете свежесваренную уху прямо на льду.

В Листвянке прогуляетесь по музею под открытым небом «Тальцы», прикоснётесь к истории Иркутска и заглянете в Байкальский музей.

5
1 отзыв
Ледяные переливы Байкала: путешествие по Ольхону, Листвянке и Иркутску
Ледяные переливы Байкала: путешествие по Ольхону, Листвянке и Иркутску
Ледяные переливы Байкала: путешествие по Ольхону, Листвянке и Иркутску

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой (зимний список):

тёплую непродуваемую куртку с капюшоном;

утеплённые брюки;

зимнюю обувь с нескользящей подошвой;

шапку с мембраной, тёплый двухслойный шарф;

варежки и перчатки (флис и защитный материал);

термобельё, флиску, свитер и футболку;

тёплые носки (треккинговые и шерстяные);

солнцезащитный крем и очки (возможно, горнолыжная маска);

личную аптечку;

небольшой рюкзак до 40 литров или сумку для дневных выездов;

термос по желанию

Программа тура по дням

1 день

Путь на Ольхон

С утра вас встретит гид: в аэропорту (с 8:00 до 8:30, у выхода в город) или на железнодорожном вокзале (с 9:00 до 9:30, у пригородных касс). После встречи — сытный завтрак, чтобы набраться сил перед дорогой около 300 километров.

Путь на Ольхон — уже часть приключения. За окнами автомобиля сменяются картины сибирской зимы: заснеженные просторы тайги, переливы Тажеранских степей и скалистые берега Малого Моря. По дороге сделаем остановку в священном месте, где вы познакомитесь с бурятскими традициями и узнаете, что значит бурханить.

На обеде в придорожном кафе попробуете блюда бурятской кухни — ароматные, сытные и простые, как сама Сибирь.

Дальше дорога приведёт нас к ледовой переправе через Байкал. Перед глазами откроется поразительное зрелище — прозрачный лёд, сверкающий всеми оттенками синего. Здесь нас ждёт пересадка в надёжные УАЗы, которые довезут прямо до отеля на острове.

После размещения и короткого отдыха — прогулка к священному мысу Бурхан, одному из самых почитаемых мест на Байкале. Мы спустимся к берегу, выйдем на кристальный лёд и увидим, как под ногами раскрывается глубина. Здесь вы сможете остаться наедине с Байкалом, помолчать, загадать желание.

Вечером возвращаемся в отель, где ждут ужин и отдых.

Путь на ОльхонПуть на ОльхонПуть на ОльхонПуть на Ольхон
2 день

Мысы Хобой и Саган-Хушун

После завтрака нас ждёт целый день приключений — поездка на север Ольхона, к легендарному мысу Хобой. Его бурятское название означает «клык» — и действительно, скала вздымается к небу, словно зуб мифического зверя. Это самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.

Проедем через весь остров, любуясь панорамами Малого Моря. В ясную погоду можно увидеть вдали полуостров Святой Нос. Дорога превращается в путешествие сквозь ледяную сказку: сверкающие гроты, наплески и сокуи — застывшие волны и фантастические формы льда, созданные самим Байкалом. Мы увидим торосы и будем идти по глади, будто по замёрзшему небу.

Одно из самых красивых мест на маршруте — Саган-Хушун, или Белый мыс. Скалы пирамидальной формы, известные как Три Брата, окутаны старинной легендой, которую расскажет гид.

Главная точка маршрута — мыс Хобой. У подножия исполинской скалы устроим пикник прямо на льду: свежая уха, приготовленная на костре, и фирменный коктейль «Поцелуй Байкала» станут отличным завершением этого дня.

Вечером возвращаемся в базу отдыха, где вас ждёт ужин.

Мысы Хобой и Саган-ХушунМысы Хобой и Саган-ХушунМысы Хобой и Саган-ХушунМысы Хобой и Саган-ХушунМысы Хобой и Саган-ХушунМысы Хобой и Саган-Хушун
3 день

Огой и ступа Просветления

Утро начнётся с завтрака и свободного времени — можно просто прогуляться по льду, насладиться тишиной и свежестью воздуха. При желании можно взять коньки и скользить по зеркальной поверхности Байкала — удовольствие, которое запомнится надолго.

Тем, кто хочет провести день активно, предлагаем дополнительную экскурсию на скоростном хивусе к острову Огой (за доплату).

На вершине острова возвышается ступа Просветления — символ мира и гармонии. Считается, что здесь сбываются желания, загаданные с чистым сердцем. Мы поднимемся к святыне, обойдём её по часовой стрелке и полюбуемся видом на заснеженное Малое Море. На обратном пути сделаем остановку у мыса Дракона, где получаются удивительные фотографии.

После обеда — возвращение в Иркутск. Заселение в гостиницу и отдых.

Огой и ступа ПросветленияОгой и ступа ПросветленияОгой и ступа ПросветленияОгой и ступа ПросветленияОгой и ступа Просветления
4 день

Иркутск и Листвянка

После завтрака начинается экскурсия по Иркутску — старейшему городу Восточной Сибири, где сочетаются архитектура 17-19 веков и дыхание современности. Мы увидим Спасскую церковь и Богоявленский собор, элегантный Польский костёл, Московские ворота, Белый дом и памятник Александру III на набережной Ангары. Заглянем в Знаменский монастырь — духовный центр региона, где покоятся декабристы и купец Шелихов, прозванный русским Колумбом.

Затем нас ждёт дорога в Листвянку — живописное село у самого Байкала. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы» — реконструкции старинного сибирского поселения с башнями, деревянными домами и храмом 17 века.

После обеда в уютном трактире отправимся к берегу Байкала, где увидим знаменитый Шаман-камень — место, связанное с древней легендой о любви Ангары и Енисея. Здесь вода никогда не замерзает.

В Байкальском музее нас ждёт знакомство с подводным миром озера. Вечером — прогулка по рыбному рынку, где можно выбрать сувениры и попробовать копчёного омуля.

Иркутск и ЛиствянкаИркутск и ЛиствянкаИркутск и ЛиствянкаИркутск и ЛиствянкаИркутск и ЛиствянкаИркутск и Листвянка
5 день

Окончание тура

После прощального завтрака — трансфер в аэропорт. Гостям с вечерними рейсами выезд можно перенести на удобное время.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 900 ₽
  • Размещение более высокой категории
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии (например, поездка на хивусе к острову Огой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Ж/д вокзал, 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Милана
27 ноя 2025
"Это было самое тёплое знакомство с Байкалом! Поездка получилась просто сказочной. От всей души спасибо нашей Ирине, с ней всё проходило легко, душевно и интересно. Она не просто гид, а
человек, через которого Байкал будто разговаривает сам.

По организации всё очень понравилось: отличные отели, вкусная еда, красивые места, безопасные переезды. Всё чётко, спокойно и с заботой. Но главное, конечно, люди. Ирина - настоящий профессионал, и просто чудо. Благодаря ей мы влюбились в Байкал навсегда и уже мечтаем вернуться!

Отдельный респект за фотоконтент! Она не просто показывала, где сделать кадр, а сама снимала нас, терпя холод ради идеальных фото и видео 😄 Теперь пересматриваем и снова ощущаем то счастье. И водителям тоже спасибо) добрые, внимательные, всегда на позитиве.

Это была живая история про любовь к Байкалу. Обязательно приедем ещё, и только с вами!"

Тур входит в следующие категории Иркутска

