Владения Байкала: путешествие по природным достопримечательностям и сакральным местам

Подняться к ступе Просветления, покататься на катере и полюбоваться Ольхоном
Красота Байкала многогранна! В этом вы убедитесь в нашем путешествии: от живописных скал, тёплых бухт Малого Моря и Тажеранских степей до шаманских святынь острова Ольхон и буддийской ступы на острове
Огой.

За 6 дней вы успеете увидеть легендарные природные памятники, пройтись по берегам самого глубокого озера планеты, отправиться на водные и наземные экскурсии, почувствовать силу байкальского ветра в Сарминском ущелье и соприкоснуться с традициями местных народов.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (лето)?

Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.

Программа тура по дням

1 день

Тажеранская степь, памятники и прогулка по побережью

Сбор группы в Иркутске пройдёт с 8:00 до 8:30 в аэропорту и на ж/д вокзале. При опоздании турист добирается до маршрута самостоятельно. После встречи — завтрак и переезд к Байкалу.

Во время дороги вы увидите степные просторы Тажерана, Прибайкальский хребет и берега Малого Моря. Остановки — у памятника орлу (в посёлке Еланцы) и скульптуры Бродяги (на смотровой Куркута).

По прибытии на турбазу — размещение, обед, информационная встреча. Затем — ужин и вечерняя пешеходная экскурсия вдоль берега с рассказом о Байкале и традициях местных народов.

Тажеранская степь, памятники и прогулка по побережьюТажеранская степь, памятники и прогулка по побережьюТажеранская степь, памятники и прогулка по побережьюТажеранская степь, памятники и прогулка по побережью
2 день

Ольхон: от мыса Бурхан до Хобоя

После завтрака — экскурсия на Ольхон, сакральный центр Байкала. Переправимся на пароме через пролив Ольхонские ворота.

Маршрут включает: залив Загли, мыс Кобылья голова, мыс Хоргой, мыс Бурхан (Шаманка), Сарайский пляж, урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун и мыс Хобой — самая северная точка Ольхона с панорамными видами. В завершение — прогулка и обед с ухой из байкальской рыбы.

После насыщенного дня вернётесь на турбазу, где вас ждёт ужин.

Ольхон: от мыса Бурхан до ХобояОльхон: от мыса Бурхан до ХобояОльхон: от мыса Бурхан до ХобояОльхон: от мыса Бурхан до Хобоя
3 день

Свободный день и прогулка на катере

Утром — завтрак и свободное время до вечера. Можно отдыхать, гулять, купаться или по желанию выбрать дополнительные экскурсии.

Вечером — водная экскурсия на катере по Малому Морю (1,5 часа): вы увидите берег Ольхона, закат над Байкалом, покормите чаек и полюбуетесь природой с воды.

Свободный день и прогулка на катереСвободный день и прогулка на катереСвободный день и прогулка на катереСвободный день и прогулка на катере
4 день

Сарминское ущелье

После завтрака — поездка в Сарминское ущелье. Это живописное место сформировано рекой Сарма, берущей начало у Трёхголового гольца.

Вы пройдёте мимо залива Мухор, Хужир-Нугайского залива и дельты Сармы. По пути — долина, скалы, леса, пороги и следы путешествия Курбата Иванова (1643 год).

В середине дня — пикник на природе. После экскурсии — возвращение на базу, ужин и отдых.

Сарминское ущельеСарминское ущельеСарминское ущельеСарминское ущелье
5 день

Остров Огой и ступа Просветления

Утром — катерная прогулка к острову Огой, где расположена буддийская ступа Просветления (возведена в 2005 году). Она символизирует гармонию и очищение.

Подъём к ступе, время для медитации и загадывания желаний. Затем — обратный путь по Малому Морю с кормлением чаек.

После экскурсии — возвращение и отдых на базе.

Остров Огой и ступа ПросветленияОстров Огой и ступа ПросветленияОстров Огой и ступа ПросветленияОстров Огой и ступа Просветления
6 день

Окончание тура

Утром — завтрак и свободное время до 12:00. Затем сдача номеров и выезд в Иркутск (14:30), прибытие — к 19:00–20:30.

Рекомендуется брать билеты после 22:00. Для раннего выезда доступны: размещение в Иркутске за день до этого, индивидуальный трансфер или дополнительная ночь в городе (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (кроме 6-го дня)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии:
  • Пешеходная экскурсия на Малом море
  • Тур на остров Ольхон
  • Экскурсия в Сарминское ущелье
  • Водная экскурсия на остров Огой
  • Вечерняя водная прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительная ночь в Иркутске
  • Стоимость тура по акции «Раннее бронирование» при 2-, 3-местном размещении (полная оплата до 05.02.2026, количество мест ограничено):
  • Май, июнь, сентябрь - 78 790 ₽/чел
  • Июль, август - 93 350 ₽/чел
  • Стоимость тура по акции «Лето» при 2-, 3-местном размещении (после 05.02.2026, количество мест ограничено):
  • Май, июнь, сентябрь - 82 334 ₽/чел
  • Июль, август - 96 278 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхода в город). Ж/д вокзал, 9:00-9:30 (у выхода в город внутри здания вокзала)
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 19:00-20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

