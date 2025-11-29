Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.
Программа тура по дням
Тажеранская степь, памятники и прогулка по побережью
Сбор группы в Иркутске пройдёт с 8:00 до 8:30 в аэропорту и на ж/д вокзале. При опоздании турист добирается до маршрута самостоятельно. После встречи — завтрак и переезд к Байкалу.
Во время дороги вы увидите степные просторы Тажерана, Прибайкальский хребет и берега Малого Моря. Остановки — у памятника орлу (в посёлке Еланцы) и скульптуры Бродяги (на смотровой Куркута).
По прибытии на турбазу — размещение, обед, информационная встреча. Затем — ужин и вечерняя пешеходная экскурсия вдоль берега с рассказом о Байкале и традициях местных народов.
Ольхон: от мыса Бурхан до Хобоя
После завтрака — экскурсия на Ольхон, сакральный центр Байкала. Переправимся на пароме через пролив Ольхонские ворота.
Маршрут включает: залив Загли, мыс Кобылья голова, мыс Хоргой, мыс Бурхан (Шаманка), Сарайский пляж, урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун и мыс Хобой — самая северная точка Ольхона с панорамными видами. В завершение — прогулка и обед с ухой из байкальской рыбы.
После насыщенного дня вернётесь на турбазу, где вас ждёт ужин.
Свободный день и прогулка на катере
Утром — завтрак и свободное время до вечера. Можно отдыхать, гулять, купаться или по желанию выбрать дополнительные экскурсии.
Вечером — водная экскурсия на катере по Малому Морю (1,5 часа): вы увидите берег Ольхона, закат над Байкалом, покормите чаек и полюбуетесь природой с воды.
Сарминское ущелье
После завтрака — поездка в Сарминское ущелье. Это живописное место сформировано рекой Сарма, берущей начало у Трёхголового гольца.
Вы пройдёте мимо залива Мухор, Хужир-Нугайского залива и дельты Сармы. По пути — долина, скалы, леса, пороги и следы путешествия Курбата Иванова (1643 год).
В середине дня — пикник на природе. После экскурсии — возвращение на базу, ужин и отдых.
Остров Огой и ступа Просветления
Утром — катерная прогулка к острову Огой, где расположена буддийская ступа Просветления (возведена в 2005 году). Она символизирует гармонию и очищение.
Подъём к ступе, время для медитации и загадывания желаний. Затем — обратный путь по Малому Морю с кормлением чаек.
После экскурсии — возвращение и отдых на базе.
Окончание тура
Утром — завтрак и свободное время до 12:00. Затем сдача номеров и выезд в Иркутск (14:30), прибытие — к 19:00–20:30.
Рекомендуется брать билеты после 22:00. Для раннего выезда доступны: размещение в Иркутске за день до этого, индивидуальный трансфер или дополнительная ночь в городе (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (кроме 6-го дня)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии:
- Пешеходная экскурсия на Малом море
- Тур на остров Ольхон
- Экскурсия в Сарминское ущелье
- Водная экскурсия на остров Огой
- Вечерняя водная прогулка на катере
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительная ночь в Иркутске
- Стоимость тура по акции «Раннее бронирование» при 2-, 3-местном размещении (полная оплата до 05.02.2026, количество мест ограничено):
- Май, июнь, сентябрь - 78 790 ₽/чел
- Июль, август - 93 350 ₽/чел
- Стоимость тура по акции «Лето» при 2-, 3-местном размещении (после 05.02.2026, количество мест ограничено):
- Май, июнь, сентябрь - 82 334 ₽/чел
- Июль, август - 96 278 ₽/чел