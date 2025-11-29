Сбор группы в Иркутске пройдёт с 8:00 до 8:30 в аэропорту и на ж/д вокзале. При опоздании турист добирается до маршрута самостоятельно. После встречи — завтрак и переезд к Байкалу.

Во время дороги вы увидите степные просторы Тажерана, Прибайкальский хребет и берега Малого Моря. Остановки — у памятника орлу (в посёлке Еланцы) и скульптуры Бродяги (на смотровой Куркута).

По прибытии на турбазу — размещение, обед, информационная встреча. Затем — ужин и вечерняя пешеходная экскурсия вдоль берега с рассказом о Байкале и традициях местных народов.