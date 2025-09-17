Мои заказы

Салтинская теснина – экскурсии в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Салтинская теснина» в Избербаше, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
На автобусе
12 часов
23 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
9 ноя в 07:15
3700 ₽ за человека
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
На машине
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Избербаша - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: в четверг в 07:15
13 ноя в 07:15
20 ноя в 07:15
3900 ₽ за человека
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в тайны Дагестана
На автобусе
12 часов
Групповая
Гамсутль и Салтинский водопад
Исследуйте природные и исторические чудеса Дагестана. Посетите аул-призрак Гамсутль и насладитесь красотой Салтинского водопада
Начало: На улице Маяковского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Джамиля
    17 сентября 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Экскурсия в аул призрак была впечатляющая,красивые виды, пейзаж. Девушка гид приятная, милая, приветливая, очень ответственная,никого не оставляла без внимания. Спасибо организаторам!!!
  • Н
    Наталия
    14 августа 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Экскурсия очень понравилась рекомендую 👍. Конечно приходится много подниматься пешком в горы около 2 км., но оно того стоит. Такая красота!!!!
  • В
    Валерия
    8 августа 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Гид Тарлан хорошо все рассказал, посоветовал еще места для осмотра в Дагестане. Сама поездка очень длительная и требует сил -
    читать дальше

    подъем до Гамсутля 40 минут и спуск обратно, после в Салтинской теснине немного экстремальный подъем и спуск по камням (мы были в августе и воды мало). Но это все стоит усилий. Виды на горы и горные села (запомнился Гуниб) в тех местах бесподобны. Вкусный обед. Нужно подготовить еще отдельно наличные деньги или перевод (но не везде есть связь) для оплаты проезда на внедорожнике до подъема на Гамсутль и обратно (у нас было 150 туда и 100 обратно) и 100 рублей для входа на теснину.

  • А
    Алена
    25 июня 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Виды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И в итоги вы получити виды
    читать дальше

    которые завораживают. Обед был вкусный. Гид Эльвина просто супер. Весёлая, отзывчивая, общительная, интересно рассказывает, забодится о своих туристах. Ехали в переди с водителем Мухтаром. Он тоже рассказывал про их природу и традиции. Все очень добрые и отзывчивые люди в Дагестане. Спасибо большое.

    Виды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И вВиды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И вВиды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И вВиды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И вВиды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И вВиды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И вВиды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И вВиды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И в
  • А
    Алёна
    22 июня 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Хочу поблагодарить организаторов за тур.
    Накануне всю информацию прислали.
    Утром в день экскурсии гид Эльвина связалась, сообщила о сборе группы.
    Ездили на экскурсию
    читать дальше

    родители, остались очень довольны.
    Эльвина дала очень много информации, рассказывает очень интересно, доступно. Родители под огромным впечатление от данной поездки, виды шикарные.
    При следующей поедке обязательно забронирую у ребят тур.

    Хочу поблагодарить организаторов за турХочу поблагодарить организаторов за турХочу поблагодарить организаторов за тур
  • А
    Анна
    21 июня 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Добрый день. В четверг ездили на экскурсию в Гамсутль. Ставлю твёрдую четвёрку. Мы посетили прекрасные места, волнующие душу. У нас
    читать дальше

    был водитель профессионал. Прекрасный обед. Работа экскурсовода Адама хромает на обе ноги. Невнятная речь, изобилующая словами паразитами, плюс жаргонные словечки. Слабое знание материала. Мы рассчитывали на человека знающего и любящего свой край. А также неуважительное отношение к своим гостям. Называл нас чертями и остатками. К сожалению Адаму не хватает не только образования, но и воспитания. Желаем процветания Вашей турфирме. И лучшего подбора кадров.

  • Е
    Екатерина
    21 июня 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Все на высшем уровне, остались очень довольны
    Все на высшем уровне, остались очень довольныВсе на высшем уровне, остались очень довольныВсе на высшем уровне, остались очень довольныВсе на высшем уровне, остались очень довольны
  • М
    Михаил
    20 мая 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Вернулся вечером с экскурсии. Впечатлений масса. С погодой повезло и с гидом тоже. Наш гид Надим отличный расказчик и эрудит,
    читать дальше

    скучно небыло. Сама экскурсия очень понравилась. Фотограф из меня не очень, здесь мне помог Надим. Заезжали на обед в кафе в горах. Шашлычок из барашка просто супер. В следующем году обязательно привезу детей.

  • А
    Анна
    20 мая 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Экскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательных местах: Гамсутль, бесподобные обзоры,
    читать дальше

    и удивительный рассказ про жителей этого города от опытного Надима. Чохские террасы и подземный водопад произвели огромное впечатление от рассказа гида и увиденных красот. Удобный трансфер и ооочень вкусный обед. Внимательный и знающий Надим помог узнать нам про Дагестан очень много интересного. Спасибо за организацию и прекрасный отдых.

    Экскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательныхЭкскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательных
  • Д
    Диана
    25 апреля 2025
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Мы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересный. Мы проезжали Гунибскую ГЭС, поднялись в Гамсутль, вкусно пообедали и побывали у Салтинского водопада. Всем советую!
    Мы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересныйМы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересный
  • Л
    Лариса
    27 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    24.09.24 мы были на экскурсии Гамтсуль - Чох - Салта. Очень много впечатлений! Отличная организация, внимательный и знающий гид Эльвина, профи водитель Мохаммед! Довольны! Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    22 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Нам очень повезло с гидом Эльвиной-хорошо знает историю республики, к тому же очень весёлая и внимательная к группе. На интересующие нас вопросы, всегда получали развëрнутые ответы. Умничка, молодец!
  • Е
    Евгения
    20 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Экскурсию вел гид Аслан. Очень интересно, информационно насыщенно и познавательно рассказывал про историю Дагестана и про те места, что мы
    читать дальше

    посещали. Очень понравился и впечатлил своей необычностью,"дикостью" аул Гамсутль. В целом все организовано хорошо, но считаю необходимым на сайте разместить предупреждающую информацию для туристов о сложности маршрута. Пеший подъем в гору к аулу Гамсутль - долгий, поэтому труден и занимает больше по времени для пожилых людей и туристов с маленькими детьми. Перемещаться по аулу не везде безопасно, нет ограждений, народу очень много, подчас сложно разминуться на узкой тропе над обрывами, камни под ногами могут осыпаться или быть скользкими в мокрую погоду.
    Отдельное спасибо водителю Бубе за аккуратное, профессиональное вождение на сложных горных дорогах.

  • Н
    Наталья
    18 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Шикарнейшая поездка в компании гида Халида и водителя Бубы.
    Экскурсия превратилась в великолепную душевную поездку

    Это была насыщенная и интересная поездка! В
    читать дальше

    начале мы посетили аул Гамсутль, который действительно похож на призрак — заброшенный и пустынный.
    Несмотря на это, здесь есть своя атмосфера, которую сложно передать словами и можно только почувствовать.
    До Гамсутля примерно 2 км поднимались пешком идя по горной тропе. Это минут 40и обратно минут 30.
    Далее нас очень вкусно и сытно покормили. И за это отдельная благодарность.
    Затем мы побывали на Чохских террасах, где наслаждались живописными видами, которые сопровождали нас на протядении всей поездки.
    И в завершении нас ждал настоящий природный феномен — водопад внутри пещеры. Это было просто невероятно красиво!
    Чтобы увидеть плистине завораживающее зрелище надо пройти по камням, держась за канат, обратно также. С этим справился даже мой 6-летний сын, не смотря на мой страх.

    Экскурсовод и водитель были очень внимательными и доброжелательными, они рассказывали много интересных фактов о местах, которые мы посещали.

    Все было организовано на высшем уровне, начиная от трансфера до места экскурсии и заканчивая питанием.

    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Дагестана, а также увидеть уникальные природные достопримечательности!

  • А
    Анна
    17 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Нереальный вид с высоты гор. Город призрак Гамсутль оказался такой как и был на картинках. Подъем в гору был очень
    читать дальше

    комфортный, обратно шли по быстрому маршруту(не для всех). Салтинский водопад тоже очень понравился. Рекомендую однозначно. Нашим гидом был Сарухан. Ему отдельное спасибо за всю поездку. Очень понравился и то как он рассказывал и его истории из жизни. Если и ехать то только с ним))) Этой поездке стало 10000/10

  • Т
    Трикина
    6 сентября 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Всё было идеально
    Маршрут тайминг
    Экскурсовод и водитель выше всех похвал
    Спасибо большое за этот день 💙
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Экскурсия просто потрясающая! Все слаженно, организованно. Без задержек, заминок. Экскурсовод Эльвира рассказывала все интересно, доступно, познавательно. Организаторы за день написали, прислали всю информацию. Эльвира с утра тоже позвонила, уточнила, все ли в силе. И обед очень вкусный)
  • Т
    Тимур
    19 августа 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Самая интересная экскурсия. Экскурсовод Юлия очень интересно всё рассказала, приводила примеры и подробно отвечала на всё вопросы. Помогала и подсказывала
    читать дальше

    как лучше подняться в аул и самое главное сама поднялась!
    Умелое вождение Арсена удивляло. Его мастерство на высшем уровне!
    Рекомендую обязательно посетить данную экскурсию и не бояться под'емов в гору.

  • Р
    Расим
    25 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍
  • В
    Владислава
    15 июля 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Очень интересный тур: несколько остановок, особо не торопили, было понимание куда мы едем, сколько по времени займет дорога, а все
    читать дальше

    санитарные остановки были грамотно раскиданы в течении дня.
    Качественно выстроен маршрут (например обед был после Гамсутля, а не до так как это было бы тяжело)
    Обед был разнообразный, комплексный и вкусный.
    И хочу отметить работу гида Юлии и водителя Адама. Благодаря им у нас сохранялась позитивная атмосфрера с попутчиками и был коллективный коннект.
    Юлия провела прекрасную экскурсию. Все было информативно, на вопросы мы всегда получали развернутые ответы и помимо информации о экскурсионных точках мы получали знания о Дагестане, нации, традициях, особенностях менталитета и так далее.
    А с водителем Адамом было супер комфортно: быстро, четко и с музычкой. Полностью доверилась его навыку вождения, хотя мне это бывает очень сложно, но не в случае с Адамом.
    Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Салтинская теснина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
  2. Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
  3. Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в тайны Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Гуниб
  3. Хунзах
  4. Бархан Сарыкум
  5. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в ноябре 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Салтинская теснина" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 3900. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Избербаше на 2025 год по теме «Салтинская теснина», 23 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь