начале мы посетили аул Гамсутль, который действительно похож на призрак — заброшенный и пустынный.

Несмотря на это, здесь есть своя атмосфера, которую сложно передать словами и можно только почувствовать.

До Гамсутля примерно 2 км поднимались пешком идя по горной тропе. Это минут 40и обратно минут 30.

Далее нас очень вкусно и сытно покормили. И за это отдельная благодарность.

Затем мы побывали на Чохских террасах, где наслаждались живописными видами, которые сопровождали нас на протядении всей поездки.

И в завершении нас ждал настоящий природный феномен — водопад внутри пещеры. Это было просто невероятно красиво!

Чтобы увидеть плистине завораживающее зрелище надо пройти по камням, держась за канат, обратно также. С этим справился даже мой 6-летний сын, не смотря на мой страх.



Экскурсовод и водитель были очень внимательными и доброжелательными, они рассказывали много интересных фактов о местах, которые мы посещали.



Все было организовано на высшем уровне, начиная от трансфера до места экскурсии и заканчивая питанием.



Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Дагестана, а также увидеть уникальные природные достопримечательности!