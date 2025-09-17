Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
9 ноя в 07:15
3700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Избербаша - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: в четверг в 07:15
13 ноя в 07:15
20 ноя в 07:15
3900 ₽ за человека
Групповая
Гамсутль и Салтинский водопад
Исследуйте природные и исторические чудеса Дагестана. Посетите аул-призрак Гамсутль и насладитесь красотой Салтинского водопада
Начало: На улице Маяковского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДжамиля17 сентября 2025Экскурсия в аул призрак была впечатляющая,красивые виды, пейзаж. Девушка гид приятная, милая, приветливая, очень ответственная,никого не оставляла без внимания. Спасибо организаторам!!!
- ННаталия14 августа 2025Экскурсия очень понравилась рекомендую 👍. Конечно приходится много подниматься пешком в горы около 2 км., но оно того стоит. Такая красота!!!!
- ВВалерия8 августа 2025Гид Тарлан хорошо все рассказал, посоветовал еще места для осмотра в Дагестане. Сама поездка очень длительная и требует сил -
- ААлена25 июня 2025Виды просто супер. Очень все красиво. Будьте готовы, что нужно подниматься в гору пешком. И в итоги вы получити виды
- ААлёна22 июня 2025Хочу поблагодарить организаторов за тур.
Накануне всю информацию прислали.
Утром в день экскурсии гид Эльвина связалась, сообщила о сборе группы.
Ездили на экскурсию
- ААнна21 июня 2025Добрый день. В четверг ездили на экскурсию в Гамсутль. Ставлю твёрдую четвёрку. Мы посетили прекрасные места, волнующие душу. У нас
- ЕЕкатерина21 июня 2025Все на высшем уровне, остались очень довольны
- ММихаил20 мая 2025Вернулся вечером с экскурсии. Впечатлений масса. С погодой повезло и с гидом тоже. Наш гид Надим отличный расказчик и эрудит,
- ААнна20 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Гид с Кавказ тура Надим провел полный и интересный рассказ о всех достопримечательных местах: Гамсутль, бесподобные обзоры,
- ДДиана25 апреля 2025Мы ездили с гидом Уммой и водителем Бабахалу. Они определённо сделали нашу поездку весёлой и интересный. Мы проезжали Гунибскую ГЭС, поднялись в Гамсутль, вкусно пообедали и побывали у Салтинского водопада. Всем советую!
- ЛЛариса27 сентября 202424.09.24 мы были на экскурсии Гамтсуль - Чох - Салта. Очень много впечатлений! Отличная организация, внимательный и знающий гид Эльвина, профи водитель Мохаммед! Довольны! Рекомендуем!
- ЕЕлена22 сентября 2024Нам очень повезло с гидом Эльвиной-хорошо знает историю республики, к тому же очень весёлая и внимательная к группе. На интересующие нас вопросы, всегда получали развëрнутые ответы. Умничка, молодец!
- ЕЕвгения20 сентября 2024Экскурсию вел гид Аслан. Очень интересно, информационно насыщенно и познавательно рассказывал про историю Дагестана и про те места, что мы
- ННаталья18 сентября 2024Шикарнейшая поездка в компании гида Халида и водителя Бубы.
Экскурсия превратилась в великолепную душевную поездку
Это была насыщенная и интересная поездка! В
- ААнна17 сентября 2024Нереальный вид с высоты гор. Город призрак Гамсутль оказался такой как и был на картинках. Подъем в гору был очень
- ТТрикина6 сентября 2024Всё было идеально
Маршрут тайминг
Экскурсовод и водитель выше всех похвал
Спасибо большое за этот день 💙
- ЕЕкатерина26 августа 2024Экскурсия просто потрясающая! Все слаженно, организованно. Без задержек, заминок. Экскурсовод Эльвира рассказывала все интересно, доступно, познавательно. Организаторы за день написали, прислали всю информацию. Эльвира с утра тоже позвонила, уточнила, все ли в силе. И обед очень вкусный)
- ТТимур19 августа 2024Самая интересная экскурсия. Экскурсовод Юлия очень интересно всё рассказала, приводила примеры и подробно отвечала на всё вопросы. Помогала и подсказывала
- РРасим25 июля 2024Тур был классный, очень много получили впечатлений. Гид так же был на высоте, много интересного рассказывала, на все интересующие вопросы отвечала содержательно, да и просто приятна в общении и как человек в целом. Вообщем всё супер👍👍👍
- ВВладислава15 июля 2024Очень интересный тур: несколько остановок, особо не торопили, было понимание куда мы едем, сколько по времени займет дорога, а все
