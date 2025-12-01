Экскурсия по Дагестану предлагает уникальную возможность посетить аул-призрак Гамсутль, который сравнивают с Мачу-Пикчу.
Путешественники узнают о победе местного ополчения над иранским шахом и увидят Салтинский водопад - единственный подземный водопад в регионе. Село Чох и его террасы расскажут о сельском хозяйстве предков. Подъём к Гамсутлю возможен на внедорожниках, лошадях или пешком. Включены услуги гида, транспорт и обед
Путешественники узнают о победе местного ополчения над иранским шахом и увидят Салтинский водопад - единственный подземный водопад в регионе. Село Чох и его террасы расскажут о сельском хозяйстве предков. Подъём к Гамсутлю возможен на внедорожниках, лошадях или пешком. Включены услуги гида, транспорт и обед
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Разнообразные маршруты подъёма
- 👥 Групповая экскурсия
- 🍽️ Включён обед
- 📜 Узнать историю региона
Что можно увидеть
- Салтинский водопад
- Село Чох
- Аул Гамсутль
Описание экскурсии
- Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Его высота — 20 м.
- Село Чох и его рукотворные террасы. Вы увидите места, где возделывали землю наши предки. Раньше здесь выращивали пшеницу, кукурузу и другие культуры. Сегодня часть террас не используется, и на них нередко пасутся овцы и коровы.
- Призрачное село Гамсутль. Вы побываете в ауле, который часто сравнивают с перуанской визитной карточкой — Мачу-Пикчу. Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году.
Как подняться к аулу Гамсутль?
Подъём к аулу — самая сложная часть программы, но каждый шаг стоит усилий! Мы предлагаем три варианта подъёма, чтобы вы могли выбрать наиболее комфортный:
- Частично на внедорожниках (ВАЗы/«буханки»): можно преодолеть половину пути на транспорте, после чего предстоит пешая прогулка (около 40–60 минут)
- На лошадях (зависит от погодных условий): удобный вариант для тех, кто хочет насладиться дорогой верхом, но по времени он займёт чуть больше, чем первый вариант
- Подъём на «буханке» до задней части села: транспорт поднимет вас на соседнюю гору, откуда нужно будет спуститься к селу (спуск займёт около 40 минут)
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, транспорт и обед
- Дополнительные расходы: подъём к аулу Гамсутль на внедорожнике — 200–600 ₽, зиплайн (по желанию) — 1500 ₽, входной билет на Салтинский водопад, личные покупки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Прочитайте до бронирования
- В Дагестане путешественницам рекомендуется не надевать шорты и одежду с декольте. Шорты у мужчин должны закрывать колено.
- Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор, очки, солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной, в идеале — треккинговой
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 85 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Избербаше
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялисьЗадать вопрос
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии из Избербаша
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Пройдите по улочкам аула-призрака Гамсутль, полюбуйтесь Чохскими террасами и Салтинским водопадом
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
14 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.