читать дальше увидели удивительные пейзажи, прокатились на катерах, смотрели на красоту гор со смотровых. Дух захватывает! Всем советуем, не пожалеете. С уважением Наталья, Евгения, Алёна!!

День с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятной, отдельное спасибо водителям. Мы