Активности – экскурсии в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Избербаше, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
На автобусе
На микроавтобусе
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3 700 за человека
Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша: серпантинные дороги, бирюзовая река, прогулка на катере и обед с форелью. Незабываемые впечатления для всей семьи
Завтра в 08:30
24 сен в 08:30
14 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 июля 2024
    Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
    День с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятной, отдельное спасибо водителям. Мы
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    увидели удивительные пейзажи, прокатились на катерах, смотрели на красоту гор со смотровых. Дух захватывает! Всем советуем, не пожалеете. С уважением Наталья, Евгения, Алёна!!

    День с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятнойДень с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятнойДень с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятной

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
  2. Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
  3. Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в сентябре 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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