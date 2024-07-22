13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3 700₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша: серпантинные дороги, бирюзовая река, прогулка на катере и обед с форелью. Незабываемые впечатления для всей семьи
Завтра в 08:30
24 сен в 08:30
14 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 июля 2024День с экскурсией получился прекрасным. Наш гид,Мадина, рассказала про историю и природу Дагестана. Компания была приятной, отдельное спасибо водителям. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Активности»
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