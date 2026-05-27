Ахты — один из крупнейших центров Южного Дагестана, где древняя архитектура сочетается с горными пейзажами.
Вы прогуляетесь по старой части аула, познакомитесь с культурой лезгинского народа и завершите день купанием в термальных источниках. Это маршрут с мягким ритмом: история, прогулки и отдых.
Описание экскурсии
10:30 — Ахтынский краеведческий музей
- Познакомитесь с историей Ахтынского района
- Оцените одну из самых крупных коллекций среди сельских музеев Дагестана
- Узнаете о культуре и быте лезгинского народа
12:00 — старинные арочные мосты
- Прогуляетесь по древним мостам
- Увидите архитектуру аула на фоне гор
12:10 — исторические кварталы Ахты
- Пройдёте по старой части села
- Осмотрите традиционную застройку и почувствуете атмосферу Южного Дагестана
13:00 — подъём к ротонде «Шарвили» (по желанию)
- Подниметесь по 222 ступеням к смотровой площадке
- Полюбуетесь видами на аул и окрестности
13:30–14:30 — обед
Попробуете блюда дагестанской кухни в лезгинском исполнении.
14:30–17:00 — термальные источники
- Отдохнёте в бассейнах с минеральной водой под открытым небом
- При желании посетите закрытые купальни
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
- В стоимость входят билеты в музей
- С вами будет гид из нашей команды
- Рекомендуем одежду с прикрытыми плечами и коленями. Не допускается прозрачная и слишком открытая одежда
- Нельзя с алкоголем и животными
Дополнительные расходы
- Термальные источники — 1000 ₽ с чел. за открытый бассейн, от 300 ₽ — закрытые купальни
- Обед — 900 ₽ с чел.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
