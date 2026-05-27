Аул Ахты и термальные источники - из Избербаша

Древнее селение в окружении гор, лезгинская культура и отдых в горячих природных водах
Ахты — один из крупнейших центров Южного Дагестана, где древняя архитектура сочетается с горными пейзажами.

Вы прогуляетесь по старой части аула, познакомитесь с культурой лезгинского народа и завершите день купанием в термальных источниках. Это маршрут с мягким ритмом: история, прогулки и отдых.
Описание экскурсии

10:30 — Ахтынский краеведческий музей

  • Познакомитесь с историей Ахтынского района
  • Оцените одну из самых крупных коллекций среди сельских музеев Дагестана
  • Узнаете о культуре и быте лезгинского народа

12:00 — старинные арочные мосты

  • Прогуляетесь по древним мостам
  • Увидите архитектуру аула на фоне гор

12:10 — исторические кварталы Ахты

  • Пройдёте по старой части села
  • Осмотрите традиционную застройку и почувствуете атмосферу Южного Дагестана

13:00 — подъём к ротонде «Шарвили» (по желанию)

  • Подниметесь по 222 ступеням к смотровой площадке
  • Полюбуетесь видами на аул и окрестности

13:30–14:30 — обед

Попробуете блюда дагестанской кухни в лезгинском исполнении.

14:30–17:00 — термальные источники

  • Отдохнёте в бассейнах с минеральной водой под открытым небом
  • При желании посетите закрытые купальни

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • В стоимость входят билеты в музей
  • С вами будет гид из нашей команды
  • Рекомендуем одежду с прикрытыми плечами и коленями. Не допускается прозрачная и слишком открытая одежда
  • Нельзя с алкоголем и животными

Дополнительные расходы

  • Термальные источники — 1000 ₽ с чел. за открытый бассейн, от 300 ₽ — закрытые купальни
  • Обед — 900 ₽ с чел.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

