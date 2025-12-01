Отправляемся в сердце Дагестана: на пути — серпантины, ущелья, величественные виды и древние каменные тропы, которые ведут к призрачному аулу.
Вы узнаете о жизни горцев и вековых традициях, увидите подземный водопад и заброшенное поселение, попробуете аутентичный хинкал и познакомитесь с культурой этой земли.
Вы узнаете о жизни горцев и вековых традициях, увидите подземный водопад и заброшенное поселение, попробуете аутентичный хинкал и познакомитесь с культурой этой земли.
Описание экскурсии
Идея
К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне
h3. Что вас ожидает
Маршрут
7:00 — выезд из Избербаша
10:00 — пеший подъём к заброшенному горному поселению Гамсутль, прогулка по руинам и спуск. Время подъёма и спуска — по 40–60 минут
13:00 — обед в традиционном стиле в ауле Чох или Гунибском районе
14:00 — смотровая площадка на Чохских террасах. Живописный вид на Чох, горные склоны и посевные ступени
15:00 — Салтинский водопад, Салтинская теснина — единственный подземный водопад в России. Вода падает в каменный грот с высоты 18–20 метров
16:00–18:30 — обратный путь в Избербаш
Вы узнаете:
- как люди жили в Чохе и Гамсутле, чем занимались и какие традиции сохранились сегодня
- почему хинкал для дагестанцев — не просто еда
- как образовался Салтинский подземный водопад
- почему террасы Чоха — пример того, как человек научился использовать рельеф во благо
- за что Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне или микроавтобусе (детские кресла по запросу), все входные билеты, обед с национальными блюдами
- Дополнительные расходы — по желанию: аренда резиновых сапог для посещения водопада — 100 ₽ за пару
- Путешествие подойдёт взрослым и детям от 6 лет со средней физической подготовкой
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 924 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии из Избербаша
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
2 дек в 07:15
4 дек в 07:15
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша: серпантинные дороги, бирюзовая река, прогулка на катере и обед с форелью. Незабываемые впечатления для всей семьи
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 700 ₽ за всё до 4 чел.