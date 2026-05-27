Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Вы отправитесь в город у Каспийского моря, где крепостные стены спускаются к старинным кварталам, а узкие улицы хранят следы многих эпох.
Прогуляетесь по магалам, увидите крепость Нарын-Кала и познакомитесь с необычным символом советской эпохи — гигантским гибридом корабля и самолёта. Это путешествие — микс многовековой истории Дербента и инженерных амбиций 20 века.
Описание экскурсии
10:50 — выезд из Избербаша.
12:00 — набережная Дербента
Начнём знакомство с городом с прогулки по современной набережной Каспийского моря.
12:40 — экраноплан «Лунь»
Вы увидите уникальный ракетоносец — гибрид корабля и самолёта размером с 5-этажный дом. Мы расскажем, что такое экраноплан, зачем создавали «Лунь» и какую роль такие машины играли в советской военной авиации.
13:30–14:30 — обед (по желанию)
Сделаем остановку в одном из кафе, где подают блюда дагестанской кухни.
14:30–16:00 — крепость Нарын-Кала
Вы посетите крепость 5 века и услышите историю Дербента, который веками охранял проход между Кавказом и Каспийским морем.
16:00–18:00 — Старый город
Прогуляетесь по лабиринту узких улиц и атмосферным дворикам, увидите Джума-мечеть, старинные дома и бани.
18:00–19:00 — улица Мамедбекова и городской фонтан
Пройдёте по красивой улице под наши рассказы об архитектуре Дербента и традициях народов Кавказа.
19:00–20:00 — шоу фонтанов (с апреля по октябрь)
Если позволяет сезон, вы увидите светомузыкальное шоу фонтанов — одно из самых ярких вечерних зрелищ города.
21:00 — возвращение в Избербаш.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе
Дополнительные расходы: билет на крепость Нарын-Кала — 300 ₽ за чел., обед — по ценам меню
С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный (12+)
3100 ₽
Пенсионеры любого возраста
2900 ₽
Дети ( 4-11 лет)
2600 ₽
Дети (0-3 лет)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 170 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами.
Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
