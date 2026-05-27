Вы отправитесь в город у Каспийского моря, где крепостные стены спускаются к старинным кварталам, а узкие улицы хранят следы многих эпох. Прогуляетесь по магалам, увидите крепость Нарын-Кала и познакомитесь с необычным символом советской эпохи — гигантским гибридом корабля и самолёта. Это путешествие — микс многовековой истории Дербента и инженерных амбиций 20 века.

Описание экскурсии

10:50 — выезд из Избербаша.

12:00 — набережная Дербента

Начнём знакомство с городом с прогулки по современной набережной Каспийского моря.

12:40 — экраноплан «Лунь»

Вы увидите уникальный ракетоносец — гибрид корабля и самолёта размером с 5-этажный дом. Мы расскажем, что такое экраноплан, зачем создавали «Лунь» и какую роль такие машины играли в советской военной авиации.

13:30–14:30 — обед (по желанию)

Сделаем остановку в одном из кафе, где подают блюда дагестанской кухни.

14:30–16:00 — крепость Нарын-Кала

Вы посетите крепость 5 века и услышите историю Дербента, который веками охранял проход между Кавказом и Каспийским морем.

16:00–18:00 — Старый город

Прогуляетесь по лабиринту узких улиц и атмосферным дворикам, увидите Джума-мечеть, старинные дома и бани.

18:00–19:00 — улица Мамедбекова и городской фонтан

Пройдёте по красивой улице под наши рассказы об архитектуре Дербента и традициях народов Кавказа.

19:00–20:00 — шоу фонтанов (с апреля по октябрь)

Если позволяет сезон, вы увидите светомузыкальное шоу фонтанов — одно из самых ярких вечерних зрелищ города.

21:00 — возвращение в Избербаш.

Организационные детали