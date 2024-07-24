Познавательные экскурсии на природе в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Ижевске, цены от 5 875 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
На машине
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 09:30
1 авг в 09:30
5 875 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску с посещением музея-заповедника «Лудорвай»
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску с посещением музея-заповедника «Лудорвай»
Начало: по согласованию с гидом
«Увлекательная экскурсия по Ижевску покажет вам лучшие достопримечательности города и познакомит с уникальными экспонатами музея-заповедника "Лудорвай"»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
«По пути проедем по живописной дороге вдоль Камы — я завезу вас на Урал гору, откуда открываются завораживающие виды»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
  2. Обзорная экскурсия по Ижевску с посещением музея-заповедника «Лудорвай»
  3. Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
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  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
  6. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июле 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 875 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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