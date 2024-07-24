3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеПрикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 09:30
1 авг в 09:30
5 875₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску с посещением музея-заповедника «Лудорвай»
Начало: по согласованию с гидом
«Увлекательная экскурсия по Ижевску покажет вам лучшие достопримечательности города и познакомит с уникальными экспонатами музея-заповедника "Лудорвай"»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
«По пути проедем по живописной дороге вдоль Камы — я завезу вас на Урал гору, откуда открываются завораживающие виды»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
14 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июля 2024Сходили на данную эксскурсию, всё очень понравилось. Сергей рассказывал очень интересно, узнали очень много нового! Сам Сергей приятный человек, приятная интонация, очень интересно слушать.
- ИИрина30 июня 2024Отличный вариант экскурсии - продолжительность 2,5-3 часа, всю дорогу Сергей рассказывает историю Удмуртов и этого края. Красивейшее место, где подышать деревенским воздухом, сделать фотометр среди полевых цветов, окунуться в историю! Рекомендую!!!!
- иирина25 марта 2024Интересная экскурсия, из пожеланий- хотелось бы добавить что то интерактивное, какой нибудь обычай или другой фольклерный эпизод разыграть и поучаствовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Природа и пейзажи»
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