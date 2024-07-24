О Ольга Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай» Сходили на данную эксскурсию, всё очень понравилось. Сергей рассказывал очень интересно, узнали очень много нового! Сам Сергей приятный человек, приятная интонация, очень интересно слушать.

И Ирина Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай» Отличный вариант экскурсии - продолжительность 2,5-3 часа, всю дорогу Сергей рассказывает историю Удмуртов и этого края. Красивейшее место, где подышать деревенским воздухом, сделать фотометр среди полевых цветов, окунуться в историю! Рекомендую!!!!