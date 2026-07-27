Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Вы увидите самый западный город страны, посетите живописнейшую Филинскую бухту, рассмотрите старинные немецкие виллы и узнаете, как добывают янтарь.
Оцените белоснежный пляж с Голубым флагом, отдохнете в чудесном Лиственничном парке и отыщете Дом звездочета.
Описание экскурсии
Балтийск — город с военным акцентом
Вы побываете в сердце Балтийского военно-морского флота и увидите пятиконечную крепость Пиллау начала 17 века (без экскурсионного посещения). Прогуляетесь по узким улочкам, посетите Северный и Южный молы, рассмотрите памятник Елизавете Петровне. Найдете «слезы Балтийского моря» и полюбуетесь стоящими на рейде кораблями. А я расскажу о развитии города, его взлетах и падениях.
Колоритный Янтарный
В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом. Пройдете по деревянному променаду и полюбуетесь песчаными дюнами. Также побываете на площади Мастеров и узнаете самое интересное о добыче «солнечного камня».
Светлогорск и Филинская бухта
Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими улочками и похожими на сказочные домики старинными виллами. Кроме того, я покажу Дом звездочета, солнечные часы, дерево с «янтарными яблоками» и Лиственничный парк со сфинксами. Раскрою самобытность города и расскажу, какие известные люди в нем бывали. А еще отвезу к расположенной неподалеку Филинской бухте, где вы насладитесь морскими видами.
Организационные детали
- Возрастное ограничение 10+
- Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проходит на моём автомобиле Haval Jolion 2025 г. в. или Škoda Rapid 2022 г. в. Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно
- Обед оплачивается отдельно
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — наличными после экскурсии
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия очень насыщенная, но время пролетело незаметно, остались только положительные впечатления!