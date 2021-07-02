Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск

История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии

4.9
6 отзывов
Калининградская область — настоящая шкатулка с сокровищами.

Вы увидите самый западный город страны, посетите живописнейшую Филинскую бухту, рассмотрите старинные немецкие виллы и узнаете, как добывают янтарь.

Оцените белоснежный пляж с Голубым флагом, отдохнете в чудесном Лиственничном парке и отыщете Дом звездочета.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск

Что вас ожидает

Балтийск — город с военным акцентом

Вы побываете в сердце Балтийского военно-морского флота и увидите пятиконечную крепость Пиллау начала ХVII века. Прогуляетесь по узким улочкам, посетите Северный и Южный молы, рассмотрите памятник Елизавете Петровне. Найдете «слезы Балтийского моря» и полюбуетесь стоящими на рейде кораблями. А я расскажу о развитии города, его взлетах и падениях.

Колоритный Янтарный

В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом. Пройдете по деревянному променаду и полюбуетесь песчаными дюнами. Также побываете на площади Мастеров, в Янтарном замке и узнаете самое интересное о добыче «солнечного камня».

Светлогорск и Филинская бухта

Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими улочками и похожими на сказочные домики старинными виллами. Кроме того, я покажу Дом звездочета, солнечные часы, дерево с «янтарными яблоками» и Лиственничный парк со сфинксами. Раскрою самобытность города и расскажу, какие известные люди в нем бывали. А еще отвезу к расположенной неподалеку Филинской бухте, где вы насладитесь морскими видами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паромная переправа в Балтийске — 700 р. за машину и 70 р. за человека, Приморский карьер и музей Янтарного комбината (по желанию) — 600 р. с человека.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный гид, 30 лет живу в этом прекрасном городе с богатой историей. Более трех лет вожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской области. Я буду рад познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Жду вас в гости!
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6 реальных отзывов от туристов

Н
2 июля 2021
Если вы хотите за один день ознакомиться с западными границами нашей страны, то Вам сюда. Все лучшее в одной поездке. Игорь прекрасный рассказчик, удивительно сочетающий процесс вождения автомобиля с экскурсоводческим. Самые знаковые места, лучшие виды, интересные факты. Экскурсия нон-стоп. Но на купание час был выделен))). Можно было варьировать, добавить, к примеру, морскую прогулку по Балтийской акватории. Погода нас порадовала, что было дополнительным бонусом. Янтарск восхитил, Балтийск заинтересовал, Солнечногорск лег на душу. Места чудесные и экскурсия достойная. Рекомендую. Лучше ехать втроем.
Л
25 июня 2021
Большое спасибо гиду Игорю за прекрасную экскусию"4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск", которая состоялась 16 июня 2021 года. Все было отлично и очень профессионально! Будем рекомендовать друзьям. В следующий приезд в Калининград, обязательно обратимся к Игорю.
К
15 июня 2021
Безумно интересная экскурсия! После экскурсии мы с супругом влюбились в этот замечательный край, за что, несомненно, огромнейшее спасибо нашему гиду Игорю! Мы увидели красивейшие места такой многогранной области. Игорь поведал нам историю этих потрясающих мест доступных и понятным языком и показал самые лучшие ракурсы для памятных фото. Море эмоций, впечатлений и новых интересных подробностей из истории - вот то, что останется навсегда с нами после этой экскурсии. Очень рекомендую.
Олег
6 июня 2021
Брал экскурсию для знакомства с Калининградской областью и, в целом, получил тот уровень впечатлений, который ожидал. Игорь хороший водитель, быстро и безопасно провез по всему маршруту, рассказывая в пути про историю Калининграда-Кенигсберга-Восточной Пруссии-Земландии, что было весьма познавательно и интересно.
В Балтийске посмотрели на современные российские корабли и старые немецкие казармы (и сравнили их с советскими). В Янтарном оценили благоустройство парка и променада, красоту отельной зоны, которую совсем не ожидаешь увидеть в бывшем рабочем поселке, а также побывали на выставке Янтарного комбината. С возвышения возле Филинской бухты сделали красивые фотографии моря и прибрежной линии. По дороге заехали на предполагаемое место смерти святого Адальберта в 997 году. Прошлись по улицам уютного и богемного Светлогорска, который нам очень понравился.
Если вы предпочитаете очень спокойный и неспешный темп повествования и ищите надежного опытного экскурсовода из старшего поколения - обратите внимание на эту экскурсию.
Игорю могу пожелать уделять больше внимания качеству общепита и доп. сервисам в местах экскурсий.
Л
26 мая 2021
Пожалуй самый ЛУЧШИЙ экскурсовод! Взрыв мозга от информации! Теперь мы знаем всё!
А
16 мая 2021
Очень благодарны Гиду Игорю за прекрасную экскурсию. Мы получили от него много интересных сведений. Игорь обладает действительно энциклопедическими знаниями, прекрасной памятью и чётко реализует план насыщенного экскурсионного дня!

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