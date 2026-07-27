Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск

История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии
Калининградская область — настоящая шкатулка с сокровищами.

Вы увидите самый западный город страны, посетите живописнейшую Филинскую бухту, рассмотрите старинные немецкие виллы и узнаете, как добывают янтарь.

Оцените белоснежный пляж с Голубым флагом, отдохнете в чудесном Лиственничном парке и отыщете Дом звездочета.
5
122 отзыва
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск

Описание экскурсии

Балтийск — город с военным акцентом

Вы побываете в сердце Балтийского военно-морского флота и увидите пятиконечную крепость Пиллау начала 17 века (без экскурсионного посещения). Прогуляетесь по узким улочкам, посетите Северный и Южный молы, рассмотрите памятник Елизавете Петровне. Найдете «слезы Балтийского моря» и полюбуетесь стоящими на рейде кораблями. А я расскажу о развитии города, его взлетах и падениях.

Колоритный Янтарный

В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом. Пройдете по деревянному променаду и полюбуетесь песчаными дюнами. Также побываете на площади Мастеров и узнаете самое интересное о добыче «солнечного камня».

Светлогорск и Филинская бухта

Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими улочками и похожими на сказочные домики старинными виллами. Кроме того, я покажу Дом звездочета, солнечные часы, дерево с «янтарными яблоками» и Лиственничный парк со сфинксами. Раскрою самобытность города и расскажу, какие известные люди в нем бывали. А еще отвезу к расположенной неподалеку Филинской бухте, где вы насладитесь морскими видами.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение 10+
  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проходит на моём автомобиле Haval Jolion 2025 г. в. или Škoda Rapid 2022 г. в. Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно
  • Обед оплачивается отдельно
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — наличными после экскурсии

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Калининград, Центральная площадь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1493 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской
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области. Работаю в команде со своей супругой Региной — также дипломированным экскурсоводом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждём в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный, Балтийск… и не только. СПАСИБО экскурсоводу Регине за потрясающе красивые виды, за атмосферную прогулку, за интересный рассказ, за комфортное вождение, за чудесную прогулку по разным уголкам
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Калининградской области! Мы остались в восторге от сегодняшнего дня, будем вспоминать просматривая чудесные фотографии, на которых запечатлели самые яркие моменты. Сегодня было все: и дождь, и солнце, и ветер, и самый вкусный обед тоже случился. Спасибо за организацию нашей экскурсии!

Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный, Балтийск… и не только. СПАСИБО экскурсоводу Регине за потрясающе красивые виды, за
Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный, Балтийск… и не только. СПАСИБО экскурсоводу Регине за потрясающе красивые виды, за
Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный, Балтийск… и не только. СПАСИБО экскурсоводу Регине за потрясающе красивые виды, за
Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный, Балтийск… и не только. СПАСИБО экскурсоводу Регине за потрясающе красивые виды, за
Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный, Балтийск… и не только. СПАСИБО экскурсоводу Регине за потрясающе красивые виды, за
Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный, Балтийск… и не только. СПАСИБО экскурсоводу Регине за потрясающе красивые виды, за
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И
Экскурсия по Калининградской области с Игорем нам очень понравилась. Он- грамотный экскурсовод, отличный рассказчик. Организация отличная. все комфортно и интересно. На обед в Светлогорске был забронирован для нас столик с прекрасным видом на море в хорошем ресторане.
Экскурсия по Калининградской области с Игорем нам очень понравилась. Он- грамотный экскурсовод, отличный рассказчик. Организация отличная.
Экскурсия по Калининградской области с Игорем нам очень понравилась. Он- грамотный экскурсовод, отличный рассказчик. Организация отличная.
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Е
Экскурсия «4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск» оставила самые приятные впечатления! За один день мы посетили несколько красивых и интересных мест, при этом программа была хорошо организована.
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Экскурсовод Регина прекрасно владеет материалом, рассказывает увлекательно и доступно, обращает внимание на интересные исторические факты и особенности каждого места. Регина очень аккуратно и уверенно водит автомобиль, поэтому в дороге было спокойно и комфортно. Особенно приятно, что Регина заранее позаботилась об обеде и забронировала для нас столик в уютном кафе с прекрасным видом на море. Экскурсия была продумана до мелочей. Большое спасибо за насыщенный день, доброжелательную атмосферу и яркие впечатления!

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М
Добрый день! Я крайне редко пишу отзывы, а если честно, то почти никогда, НО тут я просто не могу не поделиться своими впечатлениями. Во- первых с чего хотелось бы начать,
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и что для меня ооочень важно: Игорь позвонил мне за сутки и уточнил все ли у нам в силе, хорошо ли мы проводим время и подтвердил, что будет нас ожидать у отеля в назначенное время. Для некоторых это вроде бы мелочь и может быть даже и не надо, но мне, как туристу это крайне важно, потому что уже подсознательно ты понимаешь, что вроде бы минута разговора, но человеку, даже, который не знает тебя - не все-равно. В день экскурсии, так как мы девочки и всегда можем опоздать (девочки меня поймут, то носик припудрить, то очки забыли, то одно, то другое:), естественно мы опоздали и Игорь, без укора, без спешки, без какого-либо осуждения, спокойно нас дождался, встретил и мы отправились на экскурсию. Боже, такого количества интересной информации, я даже и предположить не могла, что человек может знать, мы задавали различные вопросы, получали ответы, задавали еще, нам рассказывали истории и т. д.
На катере мы не хотели кататься, и здесь так же наш экскурсовод даже не настаивал: нет, так нет, это только наше желание, без навязывания и всего остального, вместо этого мы послушали увлекательный рассказ о том, как в городе Балтийск несут службу, как проходит ремонт кораблей, почему одни корабли при ремонте видно, почему другие нет и т. д. Так как во время нашей экскурсии был просто бешеный ветер, Игорь посоветовал нам удивительное кафе с глинтвейном(понравится всем, кто любит и с добавками, кто люибт без - делают все на ваш вкус, так же был очень вкусный пирог с рыбой), далее мы отправились в Янтарный, погуляли по городу, узнали историю, стоимость каждого размещения в летний сезон, безусловно побывали на производстве янтаря и закупились по-полной (Игорь, отдельное Вам спасибо за терпение, потому что выбирали мы долго, нудно, но скупили мне кажется все. Совет как туриста, берите сразу все именно в Янтарном, потому что в Калининграде, в аэропорту, музее янтаре или где-либо это все дороже). в Янтарном мы так же посетили самый чистый пляж нашего необъятного государства, так к морю я бежала первый раз, потому что оно просто манило своей силой. Волны были около 2 метров, безусловно, мы не купались, но ручки и одну ножку я намочила и была счастлива, как ребенок:)
После мы отправились на косу, сделали и фото и затем отправились в Светлогорск. Спасибо нашему экскурсоводу, он заказал нам столик в очень красивом ресторане, с видом на море. Даже такая мелочь - это так же говорит о том, что о тебе думают, думают о том, чтобы все было комфортно, удобно и интересно. А после обеда отправились гулять по Светлогорску. И вот тут просто нереальный поток информации и нового - неизвестного мне до этого, лилось рекой для изучения, познания и представления, как это было все было до нас, как это выглядит сейчас. Ой, что-то я заболталась, но скажу одно: выбирайте эту экскурсию, Игорь обладает огромными знаниями, вы узанете все самое интересное, сделаете классные фото и вернетесь с данной экскурсии с наслаждением того, что вы не только прониклись этой атмосферой Калининградской области, но и знаете историю и интересные факты о 3 курортных городах Калининградской области!
Это просто 10 из 5.

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М
Интересные города (и не только города) и познавательные истории про них - то, что нужно для первого знакомства в краткие сроки. Игорь внимательно отнесся к нашему пожеланию щадящей прогулки, мы вернулись домой и наполненные историями про разные события и старинную архитектуру, и сытыми, и в то же время не суперуставшими. Спасибо большое, всё очень понравилось, всем рекомендую этого прекрасного экскурсовода!
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Л
Экскурсия замечательная, было интересно, легко и познавательно. Очень хорошая организация, продуманный маршрут, комфортный автомобиль. Игорь профессиональный экскурсовод, с отличным чувством юмора. Подача информации воспринималась легко и с интересом.
Экскурсия очень насыщенная, но время пролетело незаметно, остались только положительные впечатления!
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