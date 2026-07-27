Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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и что для меня ооочень важно: Игорь позвонил мне за сутки и уточнил все ли у нам в силе, хорошо ли мы проводим время и подтвердил, что будет нас ожидать у отеля в назначенное время. Для некоторых это вроде бы мелочь и может быть даже и не надо, но мне, как туристу это крайне важно, потому что уже подсознательно ты понимаешь, что вроде бы минута разговора, но человеку, даже, который не знает тебя - не все-равно. В день экскурсии, так как мы девочки и всегда можем опоздать (девочки меня поймут, то носик припудрить, то очки забыли, то одно, то другое:), естественно мы опоздали и Игорь, без укора, без спешки, без какого-либо осуждения, спокойно нас дождался, встретил и мы отправились на экскурсию. Боже, такого количества интересной информации, я даже и предположить не могла, что человек может знать, мы задавали различные вопросы, получали ответы, задавали еще, нам рассказывали истории и т. д.

На катере мы не хотели кататься, и здесь так же наш экскурсовод даже не настаивал: нет, так нет, это только наше желание, без навязывания и всего остального, вместо этого мы послушали увлекательный рассказ о том, как в городе Балтийск несут службу, как проходит ремонт кораблей, почему одни корабли при ремонте видно, почему другие нет и т. д. Так как во время нашей экскурсии был просто бешеный ветер, Игорь посоветовал нам удивительное кафе с глинтвейном(понравится всем, кто любит и с добавками, кто люибт без - делают все на ваш вкус, так же был очень вкусный пирог с рыбой), далее мы отправились в Янтарный, погуляли по городу, узнали историю, стоимость каждого размещения в летний сезон, безусловно побывали на производстве янтаря и закупились по-полной (Игорь, отдельное Вам спасибо за терпение, потому что выбирали мы долго, нудно, но скупили мне кажется все. Совет как туриста, берите сразу все именно в Янтарном, потому что в Калининграде, в аэропорту, музее янтаре или где-либо это все дороже). в Янтарном мы так же посетили самый чистый пляж нашего необъятного государства, так к морю я бежала первый раз, потому что оно просто манило своей силой. Волны были около 2 метров, безусловно, мы не купались, но ручки и одну ножку я намочила и была счастлива, как ребенок:)

После мы отправились на косу, сделали и фото и затем отправились в Светлогорск. Спасибо нашему экскурсоводу, он заказал нам столик в очень красивом ресторане, с видом на море. Даже такая мелочь - это так же говорит о том, что о тебе думают, думают о том, чтобы все было комфортно, удобно и интересно. А после обеда отправились гулять по Светлогорску. И вот тут просто нереальный поток информации и нового - неизвестного мне до этого, лилось рекой для изучения, познания и представления, как это было все было до нас, как это выглядит сейчас. Ой, что-то я заболталась, но скажу одно: выбирайте эту экскурсию, Игорь обладает огромными знаниями, вы узанете все самое интересное, сделаете классные фото и вернетесь с данной экскурсии с наслаждением того, что вы не только прониклись этой атмосферой Калининградской области, но и знаете историю и интересные факты о 3 курортных городах Калининградской области!

Это просто 10 из 5.