Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Балтийск — город с военным акцентом

Вы побываете в сердце Балтийского военно-морского флота и увидите пятиконечную крепость Пиллау начала ХVII века. Прогуляетесь по узким улочкам, посетите Северный и Южный молы, рассмотрите памятник Елизавете Петровне. Найдете «слезы Балтийского моря» и полюбуетесь стоящими на рейде кораблями. А я расскажу о развитии города, его взлетах и падениях.

Колоритный Янтарный

В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом. Пройдете по деревянному променаду и полюбуетесь песчаными дюнами. Также побываете на площади Мастеров, в Янтарном замке и узнаете самое интересное о добыче «солнечного камня».

Светлогорск и Филинская бухта

Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими улочками и похожими на сказочные домики старинными виллами. Кроме того, я покажу Дом звездочета, солнечные часы, дерево с «янтарными яблоками» и Лиственничный парк со сфинксами. Раскрою самобытность города и расскажу, какие известные люди в нем бывали. А еще отвезу к расположенной неподалеку Филинской бухте, где вы насладитесь морскими видами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паромная переправа в Балтийске — 700 р. за машину и 70 р. за человека, Приморский карьер и музей Янтарного комбината (по желанию) — 600 р. с человека.