Начало прогулки

Мы прогуляемся по Амалиенау, наиболее сохранившемуся району города, с его круговыми площадями и уютными улочками, в лабиринтах которых сохранились интересные здания, построенные по проектам архитектора Фридриха Хайтманна. Наша прогулка начнётся от кирхи памяти королевы Луизы, одного из знаковых творений Хайтманна. Извилистыми улочками пройдём вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть своё собственное имя и уникальный образ.

Уютный уголок города

Я расскажу о планировке района, мы прикоснёмся к истории лютеранской и католической кирх, а также нескольких доходных домов района. Рассмотрим схемы планировок вилл и поговорим о судьбах их владельцев.

Интересные фрагменты

Проникнемся интересными деталями домов, найдём хаусмарки, увидим растительные орнаменты в отделке зданий, элементы фахверка дугообразной формы, узнаем, при помощи какого приспособления хозяева очищали свою обувь перед входом в дом. В финале нашей прогулки мы найдём одного из хомлинов Антошку, притаившегося под одним из деревьев.

Важно знать: