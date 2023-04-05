Индивидуальная пешеходная экскурсия по Амалиенау: узнайте историю Калининграда
Почему виллы имеют имена и кем были люди, жившие в них? Что такое «Доппельвилла»? Как выглядела оригинальная планировка вилл начала XX века изнутри? Благодаря чему получился такой цельный и уютный образ района? Какой вклад внёс Фридрих Хайтманн в то, чтобы и сегодня он был таким гармоничным? Давайте прогуляемся вместе, чтобы приоткрыть ответы на эти и другие вопросы.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Виллы
- Кирхи и доходные дома района Амалиенау
- Хомлин Антошка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начало прогулки
Мы прогуляемся по Амалиенау, наиболее сохранившемуся району города, с его круговыми площадями и уютными улочками, в лабиринтах которых сохранились интересные здания, построенные по проектам архитектора Фридриха Хайтманна. Наша прогулка начнётся от кирхи памяти королевы Луизы, одного из знаковых творений Хайтманна. Извилистыми улочками пройдём вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть своё собственное имя и уникальный образ.
Уютный уголок города
Я расскажу о планировке района, мы прикоснёмся к истории лютеранской и католической кирх, а также нескольких доходных домов района. Рассмотрим схемы планировок вилл и поговорим о судьбах их владельцев.
Интересные фрагменты
Проникнемся интересными деталями домов, найдём хаусмарки, увидим растительные орнаменты в отделке зданий, элементы фахверка дугообразной формы, узнаем, при помощи какого приспособления хозяева очищали свою обувь перед входом в дом. В финале нашей прогулки мы найдём одного из хомлинов Антошку, притаившегося под одним из деревьев.
Важно знать:
- Экскурсия полностью пешеходная: выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, не забудьте зонт или дождевик.
- Во второй половине маршрута у нас будет возможность купить кофе или лёгкий перекус в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки в кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, Проспект победы, 1Завершение: Калининград, Красная, 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная: выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, не забудьте зонт или дождевик.
- Во второй половине маршрута у нас будет возможность купить кофе или лёгкий перекус в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Амалиенау
Популярные места
Кирха памяти королевы Луизы
Кирха Святого семейства
Похожие туры из Калининграда
Индивидуальная
Елена
Амалиенау: прошлое и настоящее
Погулять по старинному району с немецкими виллами и раскрыть его богатую историю
у центрального парка
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
2 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Данила
Очень популярно сейчас
Вдохновляющий Амалиенау
Погулять по району изящных немецких вилл и раскрыть его богатую историю
у входа в Центральный парк
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
722650₽ за человека
Индивидуальная
Евгений
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Разобраться в особенностях аутентичного района, гуляя в поисках вилл архитектора Фридриха Хайтманна
у входа в Центральный парк
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
от 29002 320₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии