Немецкая архитектураНачнем свою экскурсию ⛳ от парка Центрального, бывшего Калинина, бывшего Луизенваль и узнаем историю 📖 таких переименований и что интересно сохранилось в парке 🌳 сейчас. А далее прогуляемся по проспекту Победы, рассмотрим старинные интересные виллы сохранившиеся до наших времен и именно в районе Амалиенау вы сможете точно уловить дух старого города Кенигсберга! Секреты местныхЖивые рассказы не только об архитектуре, но и о жизни в этом районе, легенды и истории. Ваш попутчик — наш гид — это местный житель, каждый день гуляющий мимо этих домиков, а возможно и живший когда-то в одном из них. Кроме информации об Амалиенау мы всегда рады поделиться полезными советами и подсказками, как лучше отдохнуть и провести время в Калининграде с пользой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.