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Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда

4.6
27 отзывов
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Калининграда
Квартал Амалиенау пронизан немецкой атмосферой.

Здесь вымощенные дорожки, а за зеленью деревьев скрываются особняки в стиле модерн.

Все это было построено в начале XX века и чудом дошло до наших дней! За 2, 5 часа я расскажу о жизни этого района, как он застраивался и кто здесь жил.

Приятным бонусом будут красивые 🤩 фотографии 📸 на фоне немецких вилл.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 450 ₽ за человека

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Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда

Что вы увидите

  • Самые красивые виллы Амалиенау
Немецкая архитектураНачнем свою экскурсию ⛳ от парка Центрального, бывшего Калинина, бывшего Луизенваль и узнаем историю 📖 таких переименований и что интересно сохранилось в парке 🌳 сейчас. А далее прогуляемся по проспекту Победы, рассмотрим старинные интересные виллы сохранившиеся до наших времен и именно в районе Амалиенау вы сможете точно уловить дух старого города Кенигсберга! Секреты местныхЖивые рассказы не только об архитектуре, но и о жизни в этом районе, легенды и истории. Ваш попутчик — наш гид — это местный житель, каждый день гуляющий мимо этих домиков, а возможно и живший когда-то в одном из них. Кроме информации об Амалиенау мы всегда рады поделиться полезными советами и подсказками, как лучше отдохнуть и провести время в Калининграде с пользой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Калининград, проспект Победы 1, у входа в ЦПКиО
Место завершения
🏁 Калининград, проспект Победы
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда
Амалиенау — истории красивых вилл Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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27 отзывов оставили туристы

Виктория К. проводит ещё 5 экскурсий

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