Немецкая архитектураНачнем свою экскурсию ⛳ от парка Центрального, бывшего Калинина, бывшего Луизенваль и узнаем историю 📖 таких переименований и что интересно сохранилось в парке 🌳 сейчас. А далее прогуляемся по проспекту Победы, рассмотрим старинные интересные виллы сохранившиеся до наших времен и именно в районе Амалиенау вы сможете точно уловить дух старого города Кенигсберга! Секреты местныхЖивые рассказы не только об архитектуре, но и о жизни в этом районе, легенды и истории. Ваш попутчик — наш гид — это местный житель, каждый день гуляющий мимо этих домиков, а возможно и живший когда-то в одном из них. Кроме информации об Амалиенау мы всегда рады поделиться полезными советами и подсказками, как лучше отдохнуть и провести время в Калининграде с пользой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Калининград, проспект Победы 1, у входа в ЦПКиО
Место завершения
🏁 Калининград, проспект Победы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.