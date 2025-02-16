Амалиенау — элитный старый район, где сохранилась очаровательная атмосфера старинного прусского города начала 20 века.
Мы приглашаем вас на неспешную прогулку — вы оцените его исторический облик, увидите изящные немецкие виллы. И узнаете самые интересные легенды и факты об архитектуре и местных жителях.
Мы приглашаем вас на неспешную прогулку — вы оцените его исторический облик, увидите изящные немецкие виллы. И узнаете самые интересные легенды и факты об архитектуре и местных жителях.
Описание экскурсии
Вы увидите огромное количество красивейших немецких вилл, выполненных по индивидуальным проектам — виллу Либек, Штайнкомпф, Штински, Хонкамп, Левандовски, Шмидта, дом Лео, кирху Святого Адальберта и многое другое. Познакомитесь с архитектурой довоенного Кёнигсберга, оцените архитектурное разнообразие и погрузитесь в историю города и его элит начала 20 века.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном парке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47042 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊Задать вопрос
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