Амалиенау — жилой район с восточно-прусским колоритом, очень зелёный и тихий, сохранивший атмосферу уютного европейского пригорода. Мы прогуляемся вдоль роскошных вилл, построенных архитектором Фридрихом Хайтманном для влиятельных горожан Кёнигсберга. Полюбуемся палисадниками с магнолиями и буками, рододендронами и розами. И поговорим о фешенебельном прошлом квартала.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Калининграде

Дина Ваш гид в Калининграде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

Кирху памяти королевы Луизы — лютеранскую церковь, построенную в 1901 году в неороманском стиле по проекту Фридриха Хайтманна. Это первое здание, с которого и началась застройка колонии вилл

— лютеранскую церковь, построенную в 1901 году в неороманском стиле по проекту Фридриха Хайтманна. Это первое здание, с которого и началась застройка колонии вилл Комплекс вилл для самых известных и богатых кёнигсбержцев начала 20 столетия

для самых известных и богатых кёнигсбержцев начала 20 столетия Уютные улицы с малоэтажной застройкой довоенного периода. Ни одна улица не пересекает другую под прямым углом

с малоэтажной застройкой довоенного периода. Ни одна улица не пересекает другую под прямым углом Историческую виллу «Арон» и кабинет ювелира, воссозданный в наши дни. Вы осмотрите характерную обстановку кабинета зажиточного жителя Кёнигсберга, антикварную мебель и предметы интерьера

и кабинет ювелира, воссозданный в наши дни. Вы осмотрите характерную обстановку кабинета зажиточного жителя Кёнигсберга, антикварную мебель и предметы интерьера Кирху Святого Адальберта — католическую церковь, спроектированную Фридрихом Хайтманном в 1904 году

— католическую церковь, спроектированную Фридрихом Хайтманном в 1904 году Многоквартирные дома северного Амалиенау, в которых с комфортом жили респектабельные кёнигсбержцы

Поговорим об особенностях исторического района Кёнигсберга, сохранившего уникальные немецкие виллы начала 20 века, планировку улиц того времени с круговыми аллеями и скверами, местами уцелевшей брусчаткой и старыми черепичными крышами.

Организационные детали

Виллу «Арон» мы посетим бесплатно по договорённости с владельцами.