Амалиенау: островок Кёнигсберга в современном Калининграде

Пройти по старому элитному району и перенестись в довоенную эпоху
Амалиенау — жилой район с восточно-прусским колоритом, очень зелёный и тихий, сохранивший атмосферу уютного европейского пригорода.

Мы прогуляемся вдоль роскошных вилл, построенных архитектором Фридрихом Хайтманном для влиятельных горожан Кёнигсберга. Полюбуемся палисадниками с магнолиями и буками, рододендронами и розами. И поговорим о фешенебельном прошлом квартала.
5
1 отзыв
Амалиенау: островок Кёнигсберга в современном Калининграде
Амалиенау: островок Кёнигсберга в современном Калининграде
Амалиенау: островок Кёнигсберга в современном Калининграде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кирху памяти королевы Луизы — лютеранскую церковь, построенную в 1901 году в неороманском стиле по проекту Фридриха Хайтманна. Это первое здание, с которого и началась застройка колонии вилл
  • Комплекс вилл для самых известных и богатых кёнигсбержцев начала 20 столетия
  • Уютные улицы с малоэтажной застройкой довоенного периода. Ни одна улица не пересекает другую под прямым углом
  • Историческую виллу «Арон» и кабинет ювелира, воссозданный в наши дни. Вы осмотрите характерную обстановку кабинета зажиточного жителя Кёнигсберга, антикварную мебель и предметы интерьера
  • Кирху Святого Адальберта — католическую церковь, спроектированную Фридрихом Хайтманном в 1904 году
  • Многоквартирные дома северного Амалиенау, в которых с комфортом жили респектабельные кёнигсбержцы

Поговорим об особенностях исторического района Кёнигсберга, сохранившего уникальные немецкие виллы начала 20 века, планировку улиц того времени с круговыми аллеями и скверами, местами уцелевшей брусчаткой и старыми черепичными крышами.

Организационные детали

Виллу «Арон» мы посетим бесплатно по договорённости с владельцами.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 сен 2024
Спасибо нашему гиду! Интересно, легко познакомились с историей удивительного района. Сами не увидели бы детали, не запаслись листиками дерева Гинго), не заглянули во двор старой виллы. Рекомендую экскурсию. Дина, спасибо Вам!

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