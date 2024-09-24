Амалиенау — жилой район с восточно-прусским колоритом, очень зелёный и тихий, сохранивший атмосферу уютного европейского пригорода.
Мы прогуляемся вдоль роскошных вилл, построенных архитектором Фридрихом Хайтманном для влиятельных горожан Кёнигсберга. Полюбуемся палисадниками с магнолиями и буками, рододендронами и розами. И поговорим о фешенебельном прошлом квартала.
Мы прогуляемся вдоль роскошных вилл, построенных архитектором Фридрихом Хайтманном для влиятельных горожан Кёнигсберга. Полюбуемся палисадниками с магнолиями и буками, рододендронами и розами. И поговорим о фешенебельном прошлом квартала.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кирху памяти королевы Луизы — лютеранскую церковь, построенную в 1901 году в неороманском стиле по проекту Фридриха Хайтманна. Это первое здание, с которого и началась застройка колонии вилл
- Комплекс вилл для самых известных и богатых кёнигсбержцев начала 20 столетия
- Уютные улицы с малоэтажной застройкой довоенного периода. Ни одна улица не пересекает другую под прямым углом
- Историческую виллу «Арон» и кабинет ювелира, воссозданный в наши дни. Вы осмотрите характерную обстановку кабинета зажиточного жителя Кёнигсберга, антикварную мебель и предметы интерьера
- Кирху Святого Адальберта — католическую церковь, спроектированную Фридрихом Хайтманном в 1904 году
- Многоквартирные дома северного Амалиенау, в которых с комфортом жили респектабельные кёнигсбержцы
Поговорим об особенностях исторического района Кёнигсберга, сохранившего уникальные немецкие виллы начала 20 века, планировку улиц того времени с круговыми аллеями и скверами, местами уцелевшей брусчаткой и старыми черепичными крышами.
Организационные детали
Виллу «Арон» мы посетим бесплатно по договорённости с владельцами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 200 туристов
Мeня зoвут Дина. Я диплoмиpовaнный гид по Калинингрaду и Кaлининградcкoй oбласти и чeловeк, влюблённый в cвoй гopод. Для вас я прoведу пешие экcкуpcии пo историчeскoму центpу горoда. Xотитe пoзнaкомитьcя с Кaлинингрaдом? Увидеть в coвременном гоpоде чepты стaрого Kёнигcберга? Узнать его тайны и городские легенды? Тогда я предлагаю для вас авторские экскурсии по Калининграду-Кёнигсбергу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
24 сен 2024
Спасибо нашему гиду! Интересно, легко познакомились с историей удивительного района. Сами не увидели бы детали, не запаслись листиками дерева Гинго), не заглянули во двор старой виллы. Рекомендую экскурсию. Дина, спасибо Вам!
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