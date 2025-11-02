Амалиенау - один из самых живописных районов Калининграда, где сохранились старинные виллы и уютные аллеи. Участники экскурсии смогут пройтись по брусчатке, посетить «Марципановый домик» и узнать о судьбах владельцев вилл. Особое внимание уделяется архитектурным доминантам, таким как кирха королевы Луизы и здание комендатуры. Экскурсия подходит для всех возрастов и проходит в комфортном темпе, что делает её идеальной для семейного отдыха

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Район Амалиенау — воплощённая мечта жителей Кёнигсберга

Мы пройдём по брусчатке Северного Амалиенау и заглянем в гости к семейству хомлинов, рассмотрим первую гостиницу Калининграда и посетим «Марципановый домик». Вы узнаете, где жили родоначальники района, и увидите виллы, созданные по их проектам.

Итак, в нашей программе:

Кирха королевы Луизы — яркая архитектурная доминанта города

Центральный парк с интересной историей

Уютные улицы с красивыми виллами

Яркие виллы Шмидта и Яфа, Михаэлиса и Лео — вы узнаете о судьбах владельцев и заглянете внутрь виллы Арон

Здание комендатуры, основанное сразу после штурма Кёнигсберга — я расскажу приятную и очень гуманную историю о нём

Организационные детали

Возраст участников не имеет значения — экскурсия проходит в комфортном темпе, отлично подходит и детям (я нахожу к ним подход), и старшему поколению.