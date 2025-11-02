Амалиенау - один из самых живописных районов Калининграда, где сохранились старинные виллы и уютные аллеи.
Участники экскурсии смогут пройтись по брусчатке, посетить «Марципановый домик» и узнать о судьбах владельцев вилл.
Особое внимание уделяется архитектурным доминантам, таким как кирха королевы Луизы и здание комендатуры.
Экскурсия подходит для всех возрастов и проходит в комфортном темпе, что делает её идеальной для семейного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические виллы и их тайны
- 🌳 Прогулка под сенью вековых деревьев
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏞 Уникальные архитектурные объекты
- 🕰 Интересные факты и истории
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Кирха королевы Луизы
- Центральный парк
- Вилла Арон
- Марципановый домик
- Здание комендатуры
Описание экскурсии
Район Амалиенау — воплощённая мечта жителей Кёнигсберга
Мы пройдём по брусчатке Северного Амалиенау и заглянем в гости к семейству хомлинов, рассмотрим первую гостиницу Калининграда и посетим «Марципановый домик». Вы узнаете, где жили родоначальники района, и увидите виллы, созданные по их проектам.
Итак, в нашей программе:
- Кирха королевы Луизы — яркая архитектурная доминанта города
- Центральный парк с интересной историей
- Уютные улицы с красивыми виллами
- Яркие виллы Шмидта и Яфа, Михаэлиса и Лео — вы узнаете о судьбах владельцев и заглянете внутрь виллы Арон
- Здание комендатуры, основанное сразу после штурма Кёнигсберга — я расскажу приятную и очень гуманную историю о нём
Организационные детали
Возраст участников не имеет значения — экскурсия проходит в комфортном темпе, отлично подходит и детям (я нахожу к ним подход), и старшему поколению.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 201 туриста
Я дипломированный и аттестованный гид, родилась и живу в Калининграде. С удовольствием вожу гостей по своему любимому городу. Приглашаю вас на приятные и увлекательные пешеходные экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Э
Элеонора
2 ноя 2025
Благодарим Аллу за интересную и познавательную экскурсию. Подача материала отличная, было интересно и взрослым и детям. Узнали очень много нового для себя. Два часа пролетели очень быстро!
Светлана
28 окт 2025
Алла, очень грамотный и знающий экскурсовод. Увлекательно погрузила нас в историю района Амалиенау. Изнали много интересных фактов про прошлых и нынешних жителей. Познакомились с семейством Хомлинов. Очень комфортная экскурсия. Приятная прогулка и приятное общение. Спасибо!
М
Марина
23 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Алла прекрасный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько мы были увлечены историей этого атмосферного места.
В
Виктория
7 сен 2025
Экскурсия с Аллой была очень непринужденной и интересной. Ходили семьей с двумя детьми 11 и 14 лет. Алла подобрала очень интересный маршрут. Экускурсовод очень интересно преподносит информацию, дети воспринимали легко,
А
Андрей
27 авг 2025
Для празднования дня рождения жены мы по традиции приехали в августе в Калининград и очень хотели познакомиться с архитектурой района Амалиенау, но не просто посмотреть, а немного узнать его историю.
E
Eugene
25 авг 2025
Всё было супер! Даже хотелось еще продлить экскурсию на 3 часа 🙂
Дина
21 авг 2025
Большое спасибо за проведенную экскурсию. Мы прошли по улочкам Амалиенау, узнали много интересных историй о строениях района Калининграда. Алла вежливый, тактичный и приятный экскурсовод, с большим запасом знаний. Рекомендую посетить тем, кто неравнодушен к архитектуре и истории и хочет познакомиться поближе с городом.
В
Вячеслав
21 авг 2025
Добрый день! Всем рекомендую Аллу, она профессионально относится к своей работе, познавательно делится историей города, грамотно прокладывает маршрут перемещения и подмечает различные мелочи, которые покажутся Вам интересными.
Марина
19 авг 2025
Великолепный гид!
Интересно, доброжелательно, увлеченно!
Рекомендую
С
Сергей
16 авг 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо Алле за погруженность в тему и обширные знания. Понравились логичность и структурированность материала. Гуляли в комфортном темпе. Экскурсия длилась дольше заявленного времени, но оно пролетело незаметно! Однозначно рекомендуем!
Юлия
15 авг 2025
Благодарю Аллу за интереснейшую экскурсию по району Амалиенау. Гештальт закрыт самым удачным способом. Обожаю, когда экскурсоводы приносят с собой старые фотографии, портреты людей, о которых идет речь, карты и прочее
А
Александра
8 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, очень красивый и интересный район. Алла очень интересный рассказчик, знает много интересного, чем и делится на экскурсии.
Н
Наталья
7 авг 2025
Хотим выразить искреннюю благодарность Алле за замечательную экскурсию по милому аутентичному району Амалиенау. Было очень интересно и познавательно! Понравилось и мне и детям- подросткам. После экскурсии дети живо обсуждали увиденное и услышанное, и для меня это знак, что им понравилось! Спасибо, Алла! Всех благ!
И
Ирина
24 июл 2025
Спасибо Алле за индивидуальный подход к проведению экскурсий! Было очень интересно и содержательно!
Анастасия
20 июл 2025
Очень понравился гид! Мы опаздали на экскурсию, но Алла вошла в наше положение, дождалась и все рассказала и показала. У нас была большая разновозрастная компания - но всем было очень интересно. Спасибо большое!
