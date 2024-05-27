Мы отправляемся в Балтийск. Долгое время этот город был закрыт для туристов.
Но сейчас мы можем свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, и многое другое!
Но сейчас мы можем свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, и многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Военные корабли
- Памятник Елизавете Петровне
- Маяк
- Памятник Петру I
- Крепость Пиллау
- Аэродром «Нойтиф» с гаванью для гидросамолетов и сохранившимися ангарами
Описание экскурсии
Что вас ждет Во время прогулки по ранее закрытому для туристов Балтийску вы увидите корабли нашего военно-морского флота, русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы найдут свой маленький кусочек солнца. Вы побываете у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время Второй мировой войны. Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста. Далее переправимся на пароме на Балтийскую косу.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
• транспортное обслуживание, • услуги экскурсовода, • паромная переправа на Балтийскую косу. Туристы оплачивают самостоятельно:
• личные расходы. Важная информация:
Экскурсия проводится в мини-группе до 15 человек.
Согласно расписанию в календаре
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|2 800 ₽
|Детский (до 16 лет)
|2 700 ₽
|Пенсионный
|2 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военные корабли
- Памятник Елизавете Петровне
- Маяк
- Памятник Петру I
- Крепость Пиллау
- Аэродром «Нойтиф» с гаванью для гидросамолетов и сохранившимися ангарами
Что включено
- Транспортное обслуживание,
- Услуги экскурсовода,
- Паромная переправа на Балтийскую косу.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Место отправления может быть изменено, о чем Вас накануне оповестят (СМС по номеру телефона)
- ВНИМАНИЕ! Прогулка на паромной переправе вдоль Балтийской косы может не состояться из-за плохих погодных условий, в таких случаях предусмотрена экскурсия в поселок Янтарный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тина
27 мая 2024
Хорошая экскурсия. Гид рассказала много интересного.
А
Алла
16 апр 2024
Очень понравилась экскурсия в Балтийск и на балтийскую косу. Интересная и познавательная. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Олесе за её интересное сопровождение и много исторических фактов.
А
Артем
12 дек 2023
Спасибо за потрясающую поездку на Балтийскую косу!!! Отдельная благодарность экскурсоводу Александру за большие познания истории Калининграда, за удивительные тропы по Балтийской косе, за неповторимые виды самой западной точки России!
K
Khorosh
23 ноя 2023
Поездка впечатляющая, с увлекательным рассказом про военные действия на Балтийской косе. Сама коса без искуственной туристической инфраструктуры. Всё брутально и без прикрас. Только море, ветер и застывшая история. Рекомендую увидеть и почувствовать!
А
Андрей
17 ноя 2023
Было очень интересно, отличный гид!
А
Андрей
29 окт 2023
Спасибо за увлекательную экскурсию! Замечательный гид Елена. Всем рекомендую))
А
Александра
11 окт 2023
Ездили в Балтийск и на Балтийскую косу с экскурсоводом Жанной. Считаем, нам очень повезло: грамотный, образованный специалист. Познавательная экскурсия, хороший рассказ.
Н
Настя
9 окт 2023
Экскурсия очень понравилась, группа небольшая, что очень удобно, было хорошо слышно нашего экскурсовода Дмитрия, который достаточно подробно и интересно рассказывал нам о посещенных местах. Не сказала бы что экскурсия наполненная и насыщенная, и мы бегали бегом, наоборот, было весьма размеренно, мы не устали, отдохнули в тихом городе, получили удовольствие и эмоции от переправы на косу и от осмотра местного форта.
О
Оля
7 окт 2023
Отличная экскурсия, приготовьтесь много ходить пешком. Спасибо экскурсоводу Валентине за рассказ, заботу, много всего посмотрели и узнали. Обязательно вернемся в Балтийск и на косу.
D
Dolgova63
24 сен 2023
Интересная экскурсия в город Балтийск и на косу. Кто любит военную тематику - точно оценит
А
Аня
21 сен 2023
Мы попали в пробку, поэтому экскурсия была в сокращенном по времени формате. Но надо отдать должное гиду, он отработал на все 100%! Дмитрий - профессионал, знает историю своего края, восхитительный рассказчик. Поэтому экскурсию рекомендую
Н
Наташа
19 сен 2023
Экскурсия в некогда закрытый город Балтийск и на балтийскую косу. Интересно побродить по землям "прусским", по немецкому аэродрому, посмотреть на здания, форты еще королевских времен. Увидеть флот, мало, но есть
J
Jannet
18 сен 2023
Мне было мало времени на косе. В целом интересно
Л
Лена
17 сен 2023
Спасибо огромное гиду Дмитрию за интересную и замечательную экскурсию. всё было отлично!!!
К
Катерина
13 сен 2023
Замечательная, интересная, информативная экскурсия. Очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Дмитрию
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