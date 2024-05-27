Что вас ждет Во время прогулки по ранее закрытому для туристов Балтийску вы увидите корабли нашего военно-морского флота, русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы найдут свой маленький кусочек солнца. Вы побываете у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время Второй мировой войны. Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста. Далее переправимся на пароме на Балтийскую косу.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

• транспортное обслуживание, • услуги экскурсовода, • паромная переправа на Балтийскую косу. Туристы оплачивают самостоятельно:

• личные расходы. Важная информация:

Экскурсия проводится в мини-группе до 15 человек.