Инна проводит ещё 3 экскурсии

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Балтийск и Балтийская коса за 1 день

Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем
Вы раскроете морскую историю Калининградской области, насладитесь бескрайними просторами Балтики и посетите уютный музей Старый люнет с местными артефактами.

А также узнаете о тонкостях переработки рыбы в разные времена, поищете янтарь на пляже и увидите самые яркие достопримечательности некогда закрытого Балтийска.
4.6
13 отзывов
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день

Описание экскурсии

Балтийск сквозь столетия

Вы рассмотрите сохранившиеся исторические здания, военные корабли и маяк. Оцените памятник Петру Великому и конную статую Елизаветы Петровны, понаблюдаете за колонией местных лебедей и исследуете цитадель Пиллау. Мы расскажем, кто и когда владел этим стратегически важным городом, как формировался и строился его флот и какие обычаи были распространены в этой части побережья.

Балтийская коса и музей Старый люнет

На пароме мы переправимся на Балтийскую косу. Вы осмотрите остатки Западного форта, погуляете по безлюдному пляжу и услышите о важнейших местных сооружениях. А также посетите музей Старый люнет: увидите, какими вещами пользовались люди во время войны, и оцените редкую шифровальную машинку Энигма. По желанию также заедете в некогда крупнейший рыболовецкий колхоз.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • билет на паром — 50 рублей с человека
  • входные билеты (посещение по желанию): цитадель Пиллау — 350 рублей с человека, Старый люнет — 350 рублей с человека + 500 рублей с группы за внутреннюю экскурсию со смотрителем музея

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 991 туриста
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Калининграду и Калининградской области. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очень жалко, что день пролетел так быстро! Выбирала такую экскурсию, которая будет интересна и полезна сыну-подростку и не ошиблась! За эти часы экскурсии мы получили не только много интересной информации
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об истории Калининграда и области, но и погрузились в прекрасную атмосферу. Прокатились на пароме, прогулялись по лиственным лесам, посмотрели на пресноводный залив, вышли к морю, где увидели военные бункеры и сохранившийся форт, подкрепились очень вкусным чаем и нашли свой собственный личный янтарь. В Балтийске посмотрели на исторические здания, военные корабли, узнали много историй, связанных с этим местом. Это большое и очень увлекательное путешествие! Отдельно благодарим нашего прекрасного гида за позитив, увлекательные рассказы и любовь к своему делу!

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Ирина
Инна - прекрасный экскурсовод: заботливо сопровождала нас весь день. Несмотря на погоду, не позволившую нам попасть на косу, нам удалось прекрасно провести время. Инна предложила варианты замены, мы выбрали Светлогорск
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и не пожалели. Это было здорово: контраст строго Пиллау и волшебного Раушена.
Инна гибко реагировала на наши пожелания, терпеливо ждала, пока мы насмотримся-надышимся, подстраивала экскурсию под наши вкусы. Например, мы попали в прекрасный переулок Гофмана, о котором даже не слышали, а он оказался чудесным!

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Юля
Наш экскурсовод Лариса. Очень интересно составила маршрут. Так как экскурсия 9 мая, мы смогли посмотреть парад в Балтийске. Лариса взяла с собой гвоздики для вожложения. Это было очень приятно, что все продумано. День был насыщенный, но мы не устали, а были полны информации и восторга от Балтийский косы и города.
Спасибо ей большое,
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М
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Проводила Инна. 5 часов пролетели незаметно - Инна рассказала и показала массу интересных вещей, она замечательный гид, профессионал своего дела. Огромное спасибо! Будем еще обращаться и рекомендовать друзьям.
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А
Экскурсия понравилась. Большую часть времени провели на Балтийской косе, куда переправились на пароме.
Посмотрели заброшенные ангары и остатки форта, погуляли по косе и зашли в музей Старый люнет.
Все было весьма познавательно.
Спасибо!
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И
Солнце, море, янтарь)) Но сначала был дождь и ветер, на пароме уже распогодилось, а на самой косе было даже жарко. Любителям военной истории рекомендую, прочим путешественникам понравятся виды окрестностей косы. Спасибо Инна!
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