Инна проводит ещё 3 экскурсии

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Балтийск и Балтийская коса за 1 день

Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем

Инна
Инна – представитель из Калининграда
Вы раскроете морскую историю 📖 Калининградской области, насладитесь бескрайними просторами Балтики и посетите уютный музей 🖼 Старый люнет с местными артефактами.

А также узнаете о тонкостях переработки рыбы в разные времена, поищете янтарь на пляже и увидите самые яркие достопримечательности 🏛️ некогда закрытого Балтийска.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день

Что вас ожидает

Балтийск сквозь столетия
Вы рассмотрите сохранившиеся исторические здания, военные корабли и маяк. Оцените памятник Петру Великому и конную статую Елизаветы Петровны, понаблюдаете за колонией местных лебедей и исследуете цитадель Пиллау. Мы расскажем, кто и когда владел этим стратегически важным городом, как формировался и строился его флот и какие обычаи были распространены в этой части побережья.

Балтийская коса и музей 🖼 Старый люнет
На пароме мы переправимся на Балтийскую косу. Вы осмотрите остатки Западного форта, погуляете по безлюдному пляжу и услышите о важнейших местных сооружениях. А также посетите музей Старый люнет: увидите, какими вещами пользовались люди во время войны, и оцените редкую шифровальную машинку Энигма. По желанию также заедете в некогда крупнейший рыболовецкий колхоз.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • билет на паром — 50 рублей с человека
  • входные билеты 🎫 (посещение по желанию): цитадель Пиллау — 350 рублей с человека, Старый люнет — 350 рублей с человека + 500 рублей с группы за внутреннюю экскурсию ⛳ со смотрителем музея
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Балтийск и Балтийская коса за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
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