Инна проводит ещё 3 экскурсии

Балтийск сквозь столетия Вы рассмотрите сохранившиеся исторические здания, военные корабли и маяк. Оцените памятник Петру Великому и конную статую Елизаветы Петровны, понаблюдаете за колонией местных лебедей и исследуете цитадель Пиллау. Мы расскажем, кто и когда владел этим стратегически важным городом, как формировался и строился его флот и какие обычаи были распространены в этой части побережья.
Балтийская коса и музей 🖼 Старый люнет На пароме мы переправимся на Балтийскую косу. Вы осмотрите остатки Западного форта, погуляете по безлюдному пляжу и услышите о важнейших местных сооружениях. А также посетите музей Старый люнет: увидите, какими вещами пользовались люди во время войны, и оцените редкую шифровальную машинку Энигма. По желанию также заедете в некогда крупнейший рыболовецкий колхоз.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
билет на паром — 50 рублей с человека
входные билеты 🎫 (посещение по желанию): цитадель Пиллау — 350 рублей с человека, Старый люнет — 350 рублей с человека + 500 рублей с группы за внутреннюю экскурсию ⛳ со смотрителем музея
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!