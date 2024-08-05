Инна проводит ещё 3 экскурсии

Вы раскроете морскую историю Калининградской области, насладитесь бескрайними просторами Балтики и посетите уютный музей Старый люнет с местными артефактами.
А также узнаете о тонкостях переработки рыбы в разные времена, поищете янтарь на пляже и увидите самые яркие достопримечательности некогда закрытого Балтийска.
А также узнаете о тонкостях переработки рыбы в разные времена, поищете янтарь на пляже и увидите самые яркие достопримечательности некогда закрытого Балтийска.
Описание экскурсии
Балтийск сквозь столетия
Вы рассмотрите сохранившиеся исторические здания, военные корабли и маяк. Оцените памятник Петру Великому и конную статую Елизаветы Петровны, понаблюдаете за колонией местных лебедей и исследуете цитадель Пиллау. Мы расскажем, кто и когда владел этим стратегически важным городом, как формировался и строился его флот и какие обычаи были распространены в этой части побережья.
Балтийская коса и музей Старый люнет
На пароме мы переправимся на Балтийскую косу. Вы осмотрите остатки Западного форта, погуляете по безлюдному пляжу и услышите о важнейших местных сооружениях. А также посетите музей Старый люнет: увидите, какими вещами пользовались люди во время войны, и оцените редкую шифровальную машинку Энигма. По желанию также заедете в некогда крупнейший рыболовецкий колхоз.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- билет на паром — 50 рублей с человека
- входные билеты (посещение по желанию): цитадель Пиллау — 350 рублей с человека, Старый люнет — 350 рублей с человека + 500 рублей с группы за внутреннюю экскурсию со смотрителем музея
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 991 туриста
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Калининграду и Калининградской области. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень жалко, что день пролетел так быстро! Выбирала такую экскурсию, которая будет интересна и полезна сыну-подростку и не ошиблась! За эти часы экскурсии мы получили не только много интересной информации
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Инна - прекрасный экскурсовод: заботливо сопровождала нас весь день. Несмотря на погоду, не позволившую нам попасть на косу, нам удалось прекрасно провести время. Инна предложила варианты замены, мы выбрали Светлогорск
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Наш экскурсовод Лариса. Очень интересно составила маршрут. Так как экскурсия 9 мая, мы смогли посмотреть парад в Балтийске. Лариса взяла с собой гвоздики для вожложения. Это было очень приятно, что все продумано. День был насыщенный, но мы не устали, а были полны информации и восторга от Балтийский косы и города.
Спасибо ей большое,
Спасибо ей большое,
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М
Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Проводила Инна. 5 часов пролетели незаметно - Инна рассказала и показала массу интересных вещей, она замечательный гид, профессионал своего дела. Огромное спасибо! Будем еще обращаться и рекомендовать друзьям.
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А
Экскурсия понравилась. Большую часть времени провели на Балтийской косе, куда переправились на пароме.
Посмотрели заброшенные ангары и остатки форта, погуляли по косе и зашли в музей Старый люнет.
Все было весьма познавательно.
Спасибо!
Посмотрели заброшенные ангары и остатки форта, погуляли по косе и зашли в музей Старый люнет.
Все было весьма познавательно.
Спасибо!
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И
Солнце, море, янтарь)) Но сначала был дождь и ветер, на пароме уже распогодилось, а на самой косе было даже жарко. Любителям военной истории рекомендую, прочим путешественникам понравятся виды окрестностей косы. Спасибо Инна!
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