Инна проводит ещё 3 экскурсии

Вы раскроете морскую историю Калининградской области, насладитесь бескрайними просторами Балтики и посетите уютный музей Старый люнет с местными артефактами. А также узнаете о тонкостях переработки рыбы в разные времена, поищете янтарь на пляже и увидите самые яркие достопримечательности некогда закрытого Балтийска.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Балтийск сквозь столетия

Вы рассмотрите сохранившиеся исторические здания, военные корабли и маяк. Оцените памятник Петру Великому и конную статую Елизаветы Петровны, понаблюдаете за колонией местных лебедей и исследуете цитадель Пиллау. Мы расскажем, кто и когда владел этим стратегически важным городом, как формировался и строился его флот и какие обычаи были распространены в этой части побережья.

Балтийская коса и музей Старый люнет

На пароме мы переправимся на Балтийскую косу. Вы осмотрите остатки Западного форта, погуляете по безлюдному пляжу и услышите о важнейших местных сооружениях. А также посетите музей Старый люнет: увидите, какими вещами пользовались люди во время войны, и оцените редкую шифровальную машинку Энигма. По желанию также заедете в некогда крупнейший рыболовецкий колхоз.

Организационные детали

Дополнительные расходы: