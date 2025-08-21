Эта экскурсия объединяет самые интересные места Калининградской области.
В Балтийске вы узнаете о военно-морском флоте, в Янтарном увидите обработку янтаря, а в Светлогорске насладитесь неспешной прогулкой по старинным улочкам. Филинская бухта подарит умиротворяющие виды на море. Программа подходит для всех возрастов и обещает незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и откройте для себя уникальные уголки региона
5 причин купить эту экскурсию
- ⚓ Узнайте о военно-морском флоте в Балтийске
- 🌿 Полюбуйтесь природой Филинской бухты
- 🏖️ Посетите янтарные пляжи Янтарного
- 🏛️ Прогуляйтесь по старинным улочкам Светлогорска
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Балтийск
- Янтарный
- Филинская бухта
- Светлогорск
Описание экскурсии
Самый западный город России — Балтийск
В бывшем Пиллау мирно соседствуют военные корабли, старая немецкая архитектура и современные здания. Вы услышите об одной из самых крупных на Балтике баз военно-морского флота страны и о жизни Балтийска сегодня.
Янтарная столица — посёлок Янтарный
В бывшем Пальмникене вы не только узнаете, но и своими глазами увидите, как обрабатывают янтарь. А ещё познакомитесь с главными местами посёлка, парками и пляжами.
Живописная Филинская бухта
Это обязательное место для посещения в хорошую погоду. Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться умиротворяющими видами на море.
Старинный курорт — Светлогорск
Последний пункт нашей насыщенной экскурсии — бывший Раушен. Вы неспешно прогуляетесь по уютным улочкам самого медленного города России, полюбуетесь его уникальной архитектурой и вдоволь надышитесь морским воздухом.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
- Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите нам заранее — мы подготовим детское кресло или бустер
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Шевченко в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 460 туристов
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
21 авг 2025
Очень интересная экскурсия, на которой показан максимальный контраст трех городов. Нам повезло с гидом, Алексею отдельная благодарность!
Наталья
5 июл 2025
Сам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседник и сопровождающий вполне хороший, но это не гид. Информации очень мало, не увлекательно, многое
Ю
Юлия
26 июн 2025
В целом понравилось. Комфортная машина на 6 человек. Побывали на фирме по производству украшений, посмотрели интересные и красивые места в приморских городах, удалось даже покататься на кораблики.
Л
Любовь
14 июн 2025
Нам все очень понравилось! Прекрасная поездка! Очень внимательный и доброжелательный водитель, он же наш экскурсовод. Спасибо большое Андрею за его предупредительное отношение к нашему туристу с ограничительными способностями в движении. Все было замечательно!
Л
Лилия
13 июн 2025
Машина хорошая, гид, как гид, - не понравился. Он больше как водитель, для своего уровня он действительно старался, чтоб все прошло хорошо, за это ему спасибо большое, но для экскурсионого сопровождения мне этого было недостаточно. Скудная информация, скудная речь и сильно картавая.
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лилия!
Благодарим вас за отзыв и за то, что отметили старания нашего сотрудника — для нас это действительно важно. Мы
М
Мелегова
24 мая 2025
Очень насыщенная экскурсия. Дает а целом представление о Калининградской области. Рекомендую гида Дмитрия. Показал много интересных мест во время поездки.
Т
Татьяна
3 мая 2025
Очень все понравилось, где только не были. Дмитрию спасибо большое за интересный рассказ.
