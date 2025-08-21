Эта экскурсия объединяет самые интересные места Калининградской области. В Балтийске вы узнаете о военно-морском флоте, в Янтарном увидите обработку янтаря, а в Светлогорске насладитесь неспешной прогулкой по старинным улочкам. Филинская бухта подарит умиротворяющие виды на море. Программа подходит для всех возрастов и обещает незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и откройте для себя уникальные уголки региона

Описание экскурсии

Самый западный город России — Балтийск

В бывшем Пиллау мирно соседствуют военные корабли, старая немецкая архитектура и современные здания. Вы услышите об одной из самых крупных на Балтике баз военно-морского флота страны и о жизни Балтийска сегодня.

Янтарная столица — посёлок Янтарный

В бывшем Пальмникене вы не только узнаете, но и своими глазами увидите, как обрабатывают янтарь. А ещё познакомитесь с главными местами посёлка, парками и пляжами.

Живописная Филинская бухта

Это обязательное место для посещения в хорошую погоду. Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться умиротворяющими видами на море.

Старинный курорт — Светлогорск

Последний пункт нашей насыщенной экскурсии — бывший Раушен. Вы неспешно прогуляетесь по уютным улочкам самого медленного города России, полюбуетесь его уникальной архитектурой и вдоволь надышитесь морским воздухом.

Организационные детали