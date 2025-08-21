Мои заказы

Балтийск, Светлогорск, Янтарный и Филинская бухта - из Калининграда

Погрузитесь в атмосферу Калининградской области: от военно-морской истории Балтийска до янтарных сокровищ Янтарного и спокойствия Светлогорска
Эта экскурсия объединяет самые интересные места Калининградской области.

В Балтийске вы узнаете о военно-морском флоте, в Янтарном увидите обработку янтаря, а в Светлогорске насладитесь неспешной прогулкой по старинным улочкам. Филинская бухта подарит умиротворяющие виды на море. Программа подходит для всех возрастов и обещает незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и откройте для себя уникальные уголки региона
4.5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Узнайте о военно-морском флоте в Балтийске
  • 🌿 Полюбуйтесь природой Филинской бухты
  • 🏖️ Посетите янтарные пляжи Янтарного
  • 🏛️ Прогуляйтесь по старинным улочкам Светлогорска
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Балтийск, Светлогорск, Янтарный и Филинская бухта - из Калининграда© Екатерина
Балтийск, Светлогорск, Янтарный и Филинская бухта - из Калининграда© Екатерина
Балтийск, Светлогорск, Янтарный и Филинская бухта - из Калининграда© Екатерина
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя19
ноя21
ноя26
ноя28
ноя3
дек
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Балтийск
  • Янтарный
  • Филинская бухта
  • Светлогорск

Описание экскурсии

Самый западный город России — Балтийск

В бывшем Пиллау мирно соседствуют военные корабли, старая немецкая архитектура и современные здания. Вы услышите об одной из самых крупных на Балтике баз военно-морского флота страны и о жизни Балтийска сегодня.

Янтарная столица — посёлок Янтарный

В бывшем Пальмникене вы не только узнаете, но и своими глазами увидите, как обрабатывают янтарь. А ещё познакомитесь с главными местами посёлка, парками и пляжами.

Живописная Филинская бухта

Это обязательное место для посещения в хорошую погоду. Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться умиротворяющими видами на море.

Старинный курорт — Светлогорск

Последний пункт нашей насыщенной экскурсии — бывший Раушен. Вы неспешно прогуляетесь по уютным улочкам самого медленного города России, полюбуетесь его уникальной архитектурой и вдоволь надышитесь морским воздухом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
  • Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите нам заранее — мы подготовим детское кресло или бустер
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и пятницу в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Шевченко в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 460 туристов
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
1
Д
Дарья
21 авг 2025
Очень интересная экскурсия, на которой показан максимальный контраст трех городов. Нам повезло с гидом, Алексею отдельная благодарность!
Наталья
Наталья
5 июл 2025
Сам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседник и сопровождающий вполне хороший, но это не гид. Информации очень мало, не увлекательно, многое
читать дальше

не знаю. Темой владеет плохо. Группа у нас была маленькая - 5 человек, все быстро, оперативно, сопровождающий интересовался, что хотим и учитывал пожелания. Автомобиль среднего состояния, старенький и ржавенький. Не соответствует цена -качество.

Сам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседникСам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседникСам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседникСам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседникСам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседникСам маршрут насыщенный, интересный и думаю, что познавательный. Но немного подкачал гид, Дмитрий, как человек, собеседник
Ю
Юлия
26 июн 2025
В целом понравилось. Комфортная машина на 6 человек. Побывали на фирме по производству украшений, посмотрели интересные и красивые места в приморских городах, удалось даже покататься на кораблики.
Л
Любовь
14 июн 2025
Нам все очень понравилось! Прекрасная поездка! Очень внимательный и доброжелательный водитель, он же наш экскурсовод. Спасибо большое Андрею за его предупредительное отношение к нашему туристу с ограничительными способностями в движении. Все было замечательно!
Л
Лилия
13 июн 2025
Машина хорошая, гид, как гид, - не понравился. Он больше как водитель, для своего уровня он действительно старался, чтоб все прошло хорошо, за это ему спасибо большое, но для экскурсионого сопровождения мне этого было недостаточно. Скудная информация, скудная речь и сильно картавая.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лилия!

Благодарим вас за отзыв и за то, что отметили старания нашего сотрудника — для нас это действительно важно. Мы
читать дальше

искренне сожалеем, что экскурсионное сопровождение не оправдало ваших ожиданий.

Данный гид действительно недавно начал работать в нашей команде, и, к сожалению, не соответствует нашим стандартам. Мы уже приняли решение не привлекать его к дальнейшим экскурсиям.

Спасибо, что помогаете нам становиться лучше. Надеемся, что при следующей поездке вы всё же откроете для себя Калининградскую область с другим впечатлением.

М
Мелегова
24 мая 2025
Очень насыщенная экскурсия. Дает а целом представление о Калининградской области. Рекомендую гида Дмитрия. Показал много интересных мест во время поездки.
Т
Татьяна
3 мая 2025
Очень все понравилось, где только не были. Дмитрию спасибо большое за интересный рассказ.
Очень все понравилось, где только не были. Дмитрию спасибо большое за интересный рассказ.Очень все понравилось, где только не были. Дмитрию спасибо большое за интересный рассказ.Очень все понравилось, где только не были. Дмитрию спасибо большое за интересный рассказ.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Янтарное кольцо: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
На автобусе
9 часов
-
15%
1079 отзывов
Групповая
Янтарное кольцо: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Расписание: В 9:00
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
2171.80 ₽2555 ₽ за человека
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
9 часов
-
11%
2503 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
Начало: Центр города. гид накануне свяжется с вами и обозн...
Расписание: 8.30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
3999 ₽4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде