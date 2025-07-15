Приглашаю вас посетить брутальный город моряков — Балтийск, заглянуть в Янтарный карьер и насладиться морем на солнечном курорте в Светлогорске!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсии
Балтийск, Янтарный, Светлогорск Вы знаете, где начинается Россия? С удовольствием покажу! Самый западный город нашей страны, военно-морской форпост Балтийск. Мы увидим морские просторы Балтики с высоты Елизаветинского форта, узнаем, почему памятник установлен именно Елизавете, дочери Петра I. И памятник дочери даже больше по размерам, чем памятник папе в Питере — Медный всадник. Вы добывали когда-нибудь янтарь? Нет? Подождите, а какие тогда у вас есть яркие впечатления в жизни? Исправим! Едем в Янтарный карьер, посмотрим краткий фильм о добыче янтаря и сможем найти солнечный камень. Далее — Светлогорск, город особенной курортной атмосферы. Сосны, старинные виллы, вот-вот выйдет из-за угла дама в кисейном платье, изящной шляпке, с зонтиком от солнца, а её спутник учтиво поприветствует вас лёгким прикосновением к головному убору. И они медленно прошествуют к бювету, чтобы насладиться местной минеральной водой… Важная информация:
При желании, прогулка на катере по гаваням Балтийска оплачивается отдельно.
С 8:00 до 13:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск:
- Внешний осмотр крепости XVII века
- Маяк и памятник Петру I
- Памятник Елизавете Петровне
- Морской канал
- Гавани Балтийска во время прогулки на катере (по вашему желанию)
- Янтарный:
- Карьер Янтарного комбината
- Янтарное производство
- Музей янтаря
- Пляж посёлка Янтарный
- Светлогорск:
- Лиственничный парк
- Водонапорная башня
- Старинные виллы
- Панорамный лифт и набережная
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Прогулка на катере по гаваням Балтийска (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы 10, главный вход в ТЦ Кловер
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: С 8:00 до 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При желании
- Прогулка на катере по гаваням Балтийска оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шестакова
15 июл 2025
Были на экскурсии 14 июля с сыном. Валерий забрал нас на экскурсию от самого дома, заранее согласовал время все время был на связи. Наше путешествие проходило на большом комфортном автомобиле.
О
Ольга
20 мая 2025
Были на экскурсии с Валерием 17 мая!!Все очень понравилось!! Валерий рассказал нам о достопримечательностях Балтийска, прокатились на катере по Балтийскому морю и заливу. Потом поехали в Янтарный там столько всего
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Групповая
Янтарное кольцо: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Расписание: В 9:00
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
2171.80 ₽
2555 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
У самого Балтийского моря: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Калининград (по договорённости)
Расписание: Ежедневно по договоренности.
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 992 ₽
18 880 ₽ за всё до 7 чел.