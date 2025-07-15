Мои заказы

Балтийск, Янтарный, Светлогорск одним днём

Приглашаю вас посетить брутальный город моряков — Балтийск, заглянуть в Янтарный карьер и насладиться морем на солнечном курорте в Светлогорске!
Описание экскурсии

Балтийск, Янтарный, Светлогорск Вы знаете, где начинается Россия? С удовольствием покажу! Самый западный город нашей страны, военно-морской форпост Балтийск. Мы увидим морские просторы Балтики с высоты Елизаветинского форта, узнаем, почему памятник установлен именно Елизавете, дочери Петра I. И памятник дочери даже больше по размерам, чем памятник папе в Питере — Медный всадник. Вы добывали когда-нибудь янтарь? Нет? Подождите, а какие тогда у вас есть яркие впечатления в жизни? Исправим! Едем в Янтарный карьер, посмотрим краткий фильм о добыче янтаря и сможем найти солнечный камень. Далее — Светлогорск, город особенной курортной атмосферы. Сосны, старинные виллы, вот-вот выйдет из-за угла дама в кисейном платье, изящной шляпке, с зонтиком от солнца, а её спутник учтиво поприветствует вас лёгким прикосновением к головному убору. И они медленно прошествуют к бювету, чтобы насладиться местной минеральной водой… Важная информация:
При желании, прогулка на катере по гаваням Балтийска оплачивается отдельно.

С 8:00 до 13:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийск:
  • Внешний осмотр крепости XVII века
  • Маяк и памятник Петру I
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Морской канал
  • Гавани Балтийска во время прогулки на катере (по вашему желанию)
  • Янтарный:
  • Карьер Янтарного комбината
  • Янтарное производство
  • Музей янтаря
  • Пляж посёлка Янтарный
  • Светлогорск:
  • Лиственничный парк
  • Водонапорная башня
  • Старинные виллы
  • Панорамный лифт и набережная
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Прогулка на катере по гаваням Балтийска (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы 10, главный вход в ТЦ Кловер
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: С 8:00 до 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При желании
  • Прогулка на катере по гаваням Балтийска оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Шестакова
15 июл 2025
Были на экскурсии 14 июля с сыном. Валерий забрал нас на экскурсию от самого дома, заранее согласовал время все время был на связи. Наше путешествие проходило на большом комфортном автомобиле.
Показал нам достопримечательности всех трёх городов. Посетили крепость Пилау, морской порт, совершили прогулку на катере посмотрели с воды на Балтийскую косу, корабли, пролив, выход в Балтийское море. Впечатлений через край! Посетили карьер в Янтарном, производство, подержали в руках большие и красивые куски янтаря. Потом порылись в "песочнице" нашли свой маленький солнечный камень. Прошли по улицам Светлогорска дышали бесподобным воздухом с ароматом хвои и моря. Валерий очень интересно рассказывал о каждом городе, погружал нас в историю своего города и области. Большой знаток и подача интересная, с юмором. Аккуратный водитель. В конце экскурсии подсказал где лучше купить сувениры и сладости. Нам с сыном все ОЧЕНЬ понравилось! Спасибо Валерий впечатления самые-самые увезем с собой домой!

Ольга
20 мая 2025
Были на экскурсии с Валерием 17 мая!!Все очень понравилось!! Валерий рассказал нам о достопримечательностях Балтийска, прокатились на катере по Балтийскому морю и заливу. Потом поехали в Янтарный там столько всего
интересного но главное мы нашли настоящий янтарь в янтарном карьере!! Хочется выразить благодарность Валерию экскурсия прошла с душой, очень интересно было слушать, узнать много интересного о прекрасных городах Калининградской области! Собирали мы коллекцию хомлинов,осталось два и Валерий привез нас к ним,хотя это в нашу экскурсию не входило!! Купили рыбку в фирменном магазине За Родину, Валерий там тоже провел мини экскурсию и сказал какую рыбку и вкусняшки из нее стоит купить в подарок нашим родным!! Спасибо вам большое!!! Ольга и Виктор.

