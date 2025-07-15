Балтийск, Янтарный, Светлогорск Вы знаете, где начинается Россия? С удовольствием покажу! Самый западный город нашей страны, военно-морской форпост Балтийск. Мы увидим морские просторы Балтики с высоты Елизаветинского форта, узнаем, почему памятник установлен именно Елизавете, дочери Петра I. И памятник дочери даже больше по размерам, чем памятник папе в Питере — Медный всадник. Вы добывали когда-нибудь янтарь? Нет? Подождите, а какие тогда у вас есть яркие впечатления в жизни? Исправим! Едем в Янтарный карьер, посмотрим краткий фильм о добыче янтаря и сможем найти солнечный камень. Далее — Светлогорск, город особенной курортной атмосферы. Сосны, старинные виллы, вот-вот выйдет из-за угла дама в кисейном платье, изящной шляпке, с зонтиком от солнца, а её спутник учтиво поприветствует вас лёгким прикосновением к головному убору. И они медленно прошествуют к бювету, чтобы насладиться местной минеральной водой… Важная информация:

При желании, прогулка на катере по гаваням Балтийска оплачивается отдельно.